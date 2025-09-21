મિડલ ક્લાસને મોટી રાહત, આવતીકાલથી શું થશે સસ્તું અને શું થશે મોંઘું, ચેક કરો સંપૂર્ણ લિસ્ટ
Expensive Cheaper Items List: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં GST કાઉન્સિલે સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં આ સુધારાને મંજૂરી આપી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર માળખાને સરળ બનાવવા, વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવા અને દરોને તર્કસંગત બનાવવાનો છે.
Trending Photos
Expensive Cheaper Items List: ભારતની પરોક્ષ કરવેરા પ્રણાલીમાં એક મોટો અને ઐતિહાસિક ફેરફાર આવતીકાલે, 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. આ ફેરફાર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) સુધારાના રૂપમાં આવે છે. GST કાઉન્સિલે (કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં) સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં આ સુધારાને મંજૂરી આપી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર માળખાને સરળ બનાવવા, વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવા અને દરોને તર્કસંગત બનાવવાનો છે. આનાથી સામાન્ય માણસને નોંધપાત્ર રાહત મળશે. ચાલો વધુ વિગતવાર જાણીએ.
નવા ફેરફારો શું છે?
1. બે મુખ્ય સ્લેબ - GST હવે બે મુખ્ય દરોમાં સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે: 5% અને 18%.
2. ખાસ સ્લેબ - તમાકુ, દારૂ, એરેટેડ ડ્રિંક્સ વગેરે જેવા કહેવાતા પાપી માલ પર 40% GST વસૂલવામાં આવશે.
કાલથી તમારા માટે શું સસ્તું થઈ રહ્યું છે?
રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ
હાલમાં 12% GST લાગતી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ હવે 5% સ્લેબમાં આવી શકે છે.
આમાં શામેલ છે:
ટૂથપેસ્ટ, સાબુ અને શેમ્પૂ
બિસ્કિટ, નાસ્તા અને જ્યુસ જેવા પેકેજ્ડ ખોરાક
ઘી અને કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક જેવા ડેરી ઉત્પાદનો
સાયકલ અને સ્ટેશનરી
ચોક્કસ કિંમત બિંદુ સુધીના કપડાં અને ફૂટવેર
ઘરગથ્થુ ઉપકરણો અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
હાલમાં 28% પર ટેક્સ લગાવવામાં આવતી વસ્તુઓ પર 18% સુધીનો ટેક્સ ઘટાડી શકાય છે. આનાથી કિંમતોમાં આશરે 7-8% ઘટાડો થઈ શકે છે.
આમાં શામેલ છે
એર કંડિશનર
રેફ્રિજરેટર અને ડીશવોશર
મોટી સ્ક્રીનવાળા ટેલિવિઝન
સિમેન્ટ (બાંધકામ અને રહેઠાણ માટે મહત્વપૂર્ણ)
3. ઓટોમોબાઇલ્સ
આ ફેરફારથી ઓટો સેક્ટરને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે:
નાની કાર (1200cc કરતા ઓછા એન્જિનવાળી) પર GST 28% થી ઘટાડીને 18% કરી શકાય છે.
ટુ-વ્હીલર (ભારતની ગતિશીલતાની કરોડરજ્જુ) ને પણ નીચા ટેક્સ બ્રેકેટમાં મૂકી શકાય છે.
મોટી લક્ઝરી કાર અને SUV પર ઊંચા દરે ટેક્સ લાગતો રહેશે.
4. વીમા અને નાણાકીય સેવાઓ
હાલમાં, વીમા પ્રિમીયમ 18% GST ને આધીન છે, જે તેમને મોંઘા બનાવે છે. GST 2.0માં, આને નીચા ટેક્સ બ્રેકેટ હેઠળ લાવી શકાય છે અથવા, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરી શકાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે સસ્તો વીમો મધ્યમ આવક ધરાવતા પરિવારો માટે કવરેજ વધારશે, જેનાથી નાણાકીય સુરક્ષા અને આરોગ્ય/જીવન જોખમો ઘટશે.
આવતીકાલથી શું વધુ મોંઘું થશે?
GST 2.0 પછી પણ બધું સસ્તું નહીં થાય. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ચોક્કસ વસ્તુઓ પર 40% પાપ ટેક્સ લાગુ રહેશે.
તમાકુ ઉત્પાદનો, દારૂ અને પાન મસાલા
ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ
પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો હજુ પણ GSTના દાયરાની બહાર છે, તેથી ઇંધણના ભાવ પર કોઈ રાહત મળશે નહીં.
હીરા અને કિંમતી પથ્થરો જેવી લક્ઝરી ચીજવસ્તુઓ પર પણ ઊંચા દરે કર લાગતો રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે