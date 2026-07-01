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મોંઘવારીમાંથી મોટી રાહત! મહિનાના પહેલા જ દિવસે LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટ્યા, જાણો નવો રેટ

LPG Cylinder Price Cut: જુલાઈના પહેલા દિવસે દિલ્હીથી અમદાવાદ સુધીના LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ ઘટીને 2930 રૂપિયા થઈ ગયો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:08 AM IST
મોંઘવારીમાંથી મોટી રાહત! મહિનાના પહેલા જ દિવસે LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટ્યા, જાણો નવો રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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