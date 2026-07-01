/મોંઘવારીમાંથી મોટી રાહત! મહિનાના પહેલા જ દિવસે LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટ્યા, જાણો નવો રેટ

LPG Cylinder Price Cut: જુલાઈ મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે, અને મહિનો એક રાહત લઈને આવ્યો છે. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે. 19 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર પર ભાવ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. લેટેસ્ટ ભાવોની દ્રષ્ટિએ, દિલ્હીમાં 3113 રૂપિયાનો મળતો ધરાવતો કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર હવે 2930 રૂપિયા પર આવી ગયો છે. આ પ્રતિ સિલિન્ડર 183 રૂપિયાનો ઘટાડો જણાવે છે. જો કે, ઘરના રસોડામાં વપરાતા 14 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
જુલાઈની રાહતદાયક શરૂઆત
તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો ઘટાડો કરે છે અથવા ભાવ સ્થિર રાખે છે અને જુલાઈની શરૂઆત એક સ્વાગત રાહત રહી છે. મધ્ય પૂર્વના તણાવને કારણે તાજેતરમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
હવે, 1 જુલાઈ, 2026થી, દિલ્હી અને અન્ય શહેરોમાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે 2026માં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ઓઈલ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે.
વાણિજ્યિક સિલિન્ડરો પરના નિયંત્રણો હળવા કરાયા
અગાઉ, સરકારે વાણિજ્યિક સિલિન્ડરો પરના નિયંત્રણો હટાવી લીધા હતા. કેન્દ્ર સરકારે બિન-ઘરેલુ પેકેજ્ડ LPG ગેસ સિલિન્ડરોના પુરવઠા પરના તમામ નિયંત્રણો સંપૂર્ણપણે હટાવી દીધા હતા, જેનાથી હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને લગ્ન સ્થળોએ ગેસ સિલિન્ડરોની ઉપલબ્ધતા સરળ બની હતી.
આ વર્ષે લગભગ દરેક મહિને 19 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં, પ્રતિ સિલિન્ડર ભાવ 1691 રૂપિયા હતો, જે અનેક વધારા પછી પણ વધતો રહ્યો હતો. છેલ્લા બે મહિના પર નજર કરીએ તો, મે મહિનામાં તેમાં 993 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે બાદ પહેલીવાર ગેસના બાટલાનો ભાવ 3000 રૂપિયાને વટાવી ગયો હતો અને જૂનની શરૂઆતમાં 42 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ, દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 3113.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો જે જાન્યુઆરીના ભાવથી ડબલથી થોડો જ ઓછો હતો.
કોલકાતાથી અમદાવાદ સુધીના ભાવ આ મુજબ છે
રાજધાની દિલ્હી સિવાયના શહેરોમાં 19 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં થયેલા ફેરફાર અંગે, કોલકાતામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ હવે 3255.50 રૂપિયાથી ઘટીને 3081.50 રૂપિયા થયો છે. અન્ય શહેરોમાં, ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ હવે 3052.50 રૂપિયા છે, જ્યારે બિહારની રાજધાની પટનામાં ભાવ ઘટીને 3227 રૂપિયા થઈ ગયો છે. આ નવા સિલિન્ડરના ભાવ 1 જુલાઈથી લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદની વાત કરીએ તો નવા ભાવ પ્રમાણે 2952 રૂપિયાની આસપાસ ઘટીને આવ્યો છે.