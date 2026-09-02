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Robert Kiyosaki Debt: અમીર બનવાનું જ્ઞાન વેચતા હતા, હવે ખુદ દેવાના ડુંગર નીચે દટાયા!

Robert Kiyosaki Debt: રોબર્ટ કિયોસાકી વિશે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક લોકોને ધનવાન બનવાની સલાહ આપે છે, પરંતુ તે પોતે દેવામાં ડૂબેલા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:51 PM IST
Robert Kiyosaki Debt: અમીર બનવાનું જ્ઞાન વેચતા હતા, હવે ખુદ દેવાના ડુંગર નીચે દટાયા!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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Robert Kiyosaki Debt: અમીર બનવાનું જ્ઞાન વેચતા હતા, હવે ખુદ દેવાના ડુંગર નીચે દટાયા!
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