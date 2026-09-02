/Robert Kiyosaki Debt: અમીર બનવાનું જ્ઞાન વેચતા હતા, હવે ખુદ દેવાના ડુંગર નીચે દટાયા!

Robert Kiyosaki Debt: રોબર્ટ કિયોસાકી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ છે અને ઘણીવાર લોકોને ધનવાન બનવાની ફોર્મ્યુલા ઓફર કરતા જોવા મળે છે. તેમની મોટાભાગની પોસ્ટમાં US ડોલરને નકલી ચલણ તરીકે અને સોના, ચાંદી અને બિટકોઈનને ધનવાન બનવાના માર્ગ તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પ્રખ્યાત પુસ્તક "રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક કિયોસાકી, જે લોકોને ધનવાન બનવાની સલાહ આપે છે, તે પોતે પણ દેવામાં ડૂબેલા છે? એક અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે તેમના પર 10000 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.
દેવાના પહાડ નીચે દબાયેલા છે કિયોસાકી
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના એક અહેવાલમાં 79 વર્ષીય રોબર્ટ કિયોસાકી વિશે આ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. તેમાં જણાવાયું છે કે વિશ્વભરના લોકોને નાણાકીય સફળતાની ટીપ શીખવતા, તે પોતે પોતાના મોટા રિયલ એસ્ટેટ રોકાણોને કારણે દેવામાં ઊંડા ફસાઈ ગયા છે અને $1.2 બિલિયન (લગભગ રૂ. 10,000 કરોડથી વધુ)નું દેવું જમા કરી ચૂક્યા છે.
"તો શું, આ ધનિકો માટે છે..."
રોબર્ટ કિયોસાકી પર 10,000 કરોડથી વધુનું દેવું હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમને તેનો કોઈ અફસોસ નથી. તેમણે એક પોડકાસ્ટમાં ખુલ્લેઆમ પોતાનું દેવું સ્વીકાર્યું છે. અહેવાલ મુજબ, "ગેટ રિચ એજ્યુકેશન" પોડકાસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, "તો શું, હું આ દેવામાં ડૂબી ગયો છું." તેમણે પોતાનો તર્ક સમજાવતા કહ્યું કે આવક ઉત્પન્ન કરતી મિલકતો ખરીદવા માટે પૈસા ઉછીના લેવા એ શ્રીમંત લોકો દ્વારા અપનાવવામાં આવતી વ્યૂહરચના છે.
કિયોસાકીએ પોડકાસ્ટમાં લોકોને આગળ સલાહ આપતા કહ્યું કે, તો શું થયું? હું આ દેવામાં છું, તેમણે સમજાવ્યું કે, મેં 1974થી આનો અભ્યાસ કર્યો છે. જો તમે દેવાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખવા માંગતા હો, તો તમારે થોડું શિક્ષણ મેળવવું વધુ સારું છે.
કિયોસાકીની ભૂતપૂર્વ પત્નીએ શું કહ્યું?
તેમની ભૂતપૂર્વ પત્ની અને બિઝનેસ પાર્ટનર, કિમ કિયોસાકીએ પણ "રિચ ડેડ પુઅર ડેડ" લેખકના મોટા દેવા વિશે વાત કરી છે. તેમણે તાજેતરમાં વેનિટી ફેરને જણાવ્યું હતું કે 10,000 કરોડથી વધુનો આંકડો વ્યાપકપણે ગેરસમજ થયો છે અને તે કિયોસાકીનું વ્યક્તિગત દેવું નથી.
તેમણે સમજાવ્યું કે, અમારા બિઝનેસ પાર્ટનર્સ સાથે, અમારી પાસે ઘણા એપાર્ટમેન્ટ હાઉસ છે, જે કુલ આશરે 1,500 યુનિટ છે. કિમના મતે, ટેકનિકલી, હા, અમારી પર આ મોટું દેવું છે, પરંતુ તે રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંબંધિત છે, અને કિયોસાકીનો વ્યક્તિગત હિસ્સો નાનો છે. આ વિશાળ દેવું ફક્ત કિયોસાકીની રોકાણ વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.
'રિચ ડેડ પુઅર ડેડ' એ તેમને હેડલાઈન્સમાં લાવ્યા
કિયોસાકીએ 1997માં પ્રકાશિત તેમના પુસ્તક રિચ ડેડ પુઅર ડેડથી પોતાનું નામ બનાવ્યું, અને તે તેમનું સૌથી વધુ વેચાતું પુસ્તક બન્યું. અત્યાર સુધીમાં 4.4 કરોડથી વધુ પુસ્તક વેચાઈ ગઈ છે. તેમાં, તેઓ ગરીબીથી સંપત્તિ સુધીની તેમની સફરનું વર્ણન કરે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર વારંવાર ટ્વિટ કરતા જોવા મળે છે, લોકોને ધનવાન બનવાની સલાહ આપે છે અને તેમના પુસ્તકમાં લખેલા મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે.
આ છે કિયોસાકીનો આખો ખેલ
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના એક અહેવાલમાં રોબર્ટ કિયોસાકીનો આખો ખેલ સમજાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં જણાવાયું છે કે રોબર્ટ કિયોસાકી રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે બેંકો પાસેથી મોટી લોન લે છે, અને જ્યારે આ પ્રોપર્ટીના ભાવ વધે છે, ત્યારે તે ઊંચા ભાવ બતાવીને નવી લોન લે છે. આનાથી તેમને ફાયદો થાય છે કે બેંક લોનને આવક તરીકે ગણવામાં ન આવે, જેનાથી તેઓ આ પૈસાનો ઉપયોગ ટેક્સ ફ્રી રોકડ તરીકે કરી શકે.