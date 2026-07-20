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સોનાના ભાવમાં મોટો ઉલટફેર! વૈશ્વિક બજારમાં ઘટાડા છતાં ભારતમાં સોનું મોંઘું થયું, જુઓ આજનો 10 ગ્રામનો ભાવ

MCX Gold Silver Rates Today: MCX પર સોનું 0.30% વધીને ₹141322 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે ચાંદી 1.38% વધીને ₹219400 પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ હતી. સોના ચાંદીના છેલ્લા થોડા સમયથી મોટો વધારો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને યુદ્ધના કારણે સોનાના ભાવ હાલ ઘટી રહ્યા છે, જ્યારે ક્રુડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:47 PM IST
સોનાના ભાવમાં મોટો ઉલટફેર! વૈશ્વિક બજારમાં ઘટાડા છતાં ભારતમાં સોનું મોંઘું થયું, જુઓ આજનો 10 ગ્રામનો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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