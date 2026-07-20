/સોનાના ભાવમાં મોટો ઉલટફેર! વૈશ્વિક બજારમાં ઘટાડા છતાં ભારતમાં સોનું મોંઘું થયું, જુઓ આજનો 10 ગ્રામનો ભાવ

MCX Gold Silver Rates Today: સોમવાર, 20 જુલાઈના રોજ સવારના કારોબારમાં MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો હતો. આ મુખ્યત્વે યુએસ ડોલરના થોડા નબળા પડવાને કારણે ખરીદીમાં વધારો થવાને કારણે હતું, જોકે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહ્યા, જેના કારણે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારો થવાની શક્યતા વધી ગઈ.
MCX પર સવારે 9:15 વાગ્યાની આસપાસ સોનું 0.30% વધીને ₹1,41,322 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે ચાંદી 1.38% વધીને ₹2,19,400 પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ.
યુએસ માર્કેટમાં સોનાનો ભાવ ઘટ્યો
જો કે, યુએસ માર્કેટમાં સોનાના ભાવ ઘટ્યા. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 90 ડોલર પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયું, જેના કારણે ફુગાવાની ચિંતા અને આ વર્ષે ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની અપેક્ષાઓ વધી છે. સોનાને ફુગાવા સામે રક્ષણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યાજ દર વધે ત્યારે તેની ચમક ઓછી થઈ જાય છે, કારણ કે ઊંચા દર સોના જેવી બિન-વ્યાજ-ધારક સંપત્તિને વધુ મોંઘી બનાવે છે.
યુએસ-ઈરાન તણાવ
યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુએસએ સોમવારે સવારે સતત નવમી રાત્રે ઈરાન પર હવાઈ હુમલા કર્યા. આ દરમિયાન, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન તેહરાન સાથે રાજદ્વારી ઉકેલ માટે તૈયાર છે.
ડોલર ઇન્ડેક્સની અસર
આ દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ 100.87 થી ઘટીને 100.71 થયો, જેના કારણે વિદેશી ચલણમાં ખરીદદારો માટે સોનું થોડું સસ્તું થયું. જો કે, ક્રૂડ ઓઇલનું પ્રતિ બેરલ $90 થી ઉપર વળતર ફુગાવાના ભય અને દર વધારાની શક્યતાને વેગ આપ્યો છે.
ફેડ રેટ વધારા અંગે બજારની અપેક્ષાઓ
રોઇટર્સ અનુસાર, CME ફેડવોચ ટૂલના ડેટા દર્શાવે છે કે, બજાર હવે ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં વધારાની 82 ટકા શક્યતાની અપેક્ષા રાખે છે, જે ગયા અઠવાડિયે 73 ટકૃા હતું. માસ્ટર કેપિટલ સર્વિસીસના ચીફ રિસર્ચ ઓફિસર રવિ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરના યુએસ ફુગાવા અને શ્રમ બજારના ડેટાએ નરમ આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ દર્શાવી છે, છતાં નવી ભૌગોલિક રાજકીય સંઘર્ષે ફેડના વ્યાજ દરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.
થોડા સમય માટે, બજારમાં જુલાઈમાં વ્યાજ દરમાં વધારો થવાની 40 ટકા શક્યતા હતી, જે પાછળથી ઘટીને લગભગ 10% થઈ ગઈ. આમ છતાં, તેલના ઊંચા ભાવ અને મજબૂત ડોલર વચ્ચે પરંપરાગત સલામત રોકાણોની માંગ હોવા છતાં સોનું સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.
સોના અને ચાંદી માટે મુખ્ય સ્તરો
રવિ સિંહ કહે છે કે MCX સોનાના દૈનિક ચાર્ટ પર લોઅર ટોચ અને લોઅર તળિયા સતત બની રહ્યા છે. કિંમતો 21-દિવસ અને 55-દિવસના EMAની નીચે છે, જે દર્શાવે છે કે નીચે તરફનો ટ્રેન્ડ હજુ પણ અકબંધ છે.
આગામી મુખ્ય સપોર્ટ 1,36,000 રૂપિયાની નજીક જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે 144000 રૂપિયાની આસપાસ 21-દિવસનો EMA મજબૂત પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે. જ્યાં સુધી કિંમતો આ લેવલથી નીચે રહેશે, ત્યાં સુધી 'વેચાણ પર ખરીદી' વ્યૂહરચના વધુ સારી રહેશે.
પૃથ્વી ફિનમાર્ટ કોમોડિટી રિસર્ચના મનોજ કુમાર જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, આજના સત્રમાં MCX પર સોનાને 1,40,400 રૂપિયાને 1,39,650 રૂપિયા પર સપોર્ટ છે, જ્યારે પ્રતિકાર 1,41,500 રૂપિયા અને 1,42,200 રૂપિયા પર છે. ચાંદીને 2,14,400 રૂપિયા અને 2,11,000 રૂપિયા પર સપોર્ટ છે, જ્યારે પ્રતિકાર 2,18,800 રૂપિયા અને 2,21,000 રૂપિયા પર છે.
લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે સલાહ
જૈન સલાહ આપે છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો આ ઘટાડા દરમિયાન SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) દ્વારા સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરી શકે છે. પરંતુ વેપારીઓએ લાંબા ગાળાના રોકાણોમાં સોના માટે 1,39,650 રૂપિયા અને ચાંદી માટે 2,14,000 રૂપિયા પર સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ અને દરેક તેજી પર નફો બુક કરવો જોઈએ.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.