/8મા પગાર પંચ પહેલાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! આ નિવૃત્ત કર્મચારીઓને નહીં મળે મોટી યોજનાનો લાભ

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ છે. આ રાહ વચ્ચે સરકારે સંસદમાં એક એવું અપડેટ આપ્યું છે જેનાથી કેટલાક કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. આવો તેના વિશે વિગતવાર જાણી લઈએ.
કેન્દ્ર સરકારએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, છઠ્ઠા પગાર પંચ (6th Pay Commission) દરમિયાન વર્ષ 2006 થી 2008 વચ્ચે નિવૃત્ત થયેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેશન (MACP) યોજનાનો લાભ નહીં મળે. સરકારે સંસદમાં કહ્યું કે, આ યોજના 1 સપ્ટેમ્બર 2008થી લાગુ થઈ હતી, તેથી તેનાથી પહેલાં નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓ પર તેને લાગુ કરવાનો કોઈ સવાલ જ ઊભો થતો નથી.
મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેશન (MACP)
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પાસે મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેશનનો વિકલ્પ હોય છે. આ અંતર્ગત કર્મચારીઓને 10, 20 અને 30 વર્ષની સર્વિસ પૂરી કરવા પર પ્રમોશન મળી શકે છે. આ વિકલ્પ ખાસ કરીને ગ્રૂપ D અને ગ્રૂપ C કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે તેમના પ્રમોશનની તકો અવારનવાર ઓછી હોય છે. જો કે, હવે સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, છઠ્ઠા કેન્દ્રીય પગાર પંચ હેઠળ 2006 અને 2008 ની વચ્ચે નિવૃત્ત થનાર કેન્દ્ર સરકારના સિવિલિયન કર્મચારીઓ MACPના ફાયદા માટે પાત્ર બનશે નહીં.
સંજય સિંહે પૂછ્યા હતા પ્રશ્નો
23 જુલાઈ 2026ના રોજ રાજ્યસભાના સભ્ય સંજય સિંહે સંસદમાં કાર્મિક, લોક ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલયના રાજ્ય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. પ્રશ્ન એ હતો કે, 6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ 2006 અને 2008ની વચ્ચે નિવૃત્ત થનાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને MACP સ્કીમ હેઠળ ફાયદા કેમ આપવામાં આવ્યા નથી?
આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા જિતેન્દ્ર સિંહે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 29 ઓગસ્ટ 2008ના રોજ જારી કરાયેલા એક પ્રસ્તાવ દ્વારા 1 સપ્ટેમ્બર 2008થી MACP સ્કીમ શરૂ કરવા માટે છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ સ્કીમમાં આગળ બદલાવ કરીને સીધી ભરતીવાળા ગ્રેડથી 10, 20 અને 30 વર્ષની રેગ્યુલર સર્વિસ પૂરી કરવા અથવા એક જ ગ્રેડ પેમાં 10 વર્ષની સર્વિસ પૂરી કરવા પર ત્રણ ફાઇનાન્સિયલ અપગ્રેડેશન આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.
મંત્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, 1 જાન્યુઆરી 2006થી 31 ઓગસ્ટ 2008ની વચ્ચે MACP યોજના અસ્તિત્વમાં નહોતી. તેથી તે સમયગાળામાં સેવા આપી રહેલા અથવા નિવૃત્ત થઈ ચૂકેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવાનો કોઈ નિયમ કે જોગવાઈ નથી.
આઠમા પગાર પંચમાં પણ થઈ રહી છે ચર્ચા
આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે આઠમા પગાર પંચમાં પણ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેશનમાં સંશોધન કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. 8મા પગાર પંચમાં કર્મચારી સંગઠનોની મુખ્ય માંગ નોકરીમાં પ્રમોશન વધારવાની છે.
ભારતમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના મુખ્ય સંગઠન, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ 8મા પગાર પંચને સોંપેલા પોતાના મેમોરેન્ડમમાં MACP હેઠળ પ્રમોશનની સંખ્યા ત્રણથી વધારીને પાંચ કરવાની ભલામણ કરી છે. સિવિલિયન ડિફેન્સ કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશને પણ પોતાના મેમોરેન્ડમમાં આવી જ માંગ ઉઠાવી છે.