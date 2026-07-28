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8મા પગાર પંચ પહેલાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! આ નિવૃત્ત કર્મચારીઓને નહીં મળે મોટી યોજનાનો લાભ

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પાસે મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેશન (MACP)નો વિકલ્પ હોય છે. આ અંતર્ગત કર્મચારીઓને 10, 20 અને 30 વર્ષની સર્વિસ પૂરી કરવા પર પ્રમોશન મળી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:49 PM IST
8મા પગાર પંચ પહેલાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! આ નિવૃત્ત કર્મચારીઓને નહીં મળે મોટી યોજનાનો લાભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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