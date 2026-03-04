HDFC બેંકના કરોડો ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર; જાણો 1 એપ્રિલથી ગ્રાહકો પર શું પડી શકે છે અસર?

Prev
HDFC Bank Locker Charges Hike: HDFC બેંકના કરોડો ગ્રાહકો માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. બેંકે પોતાની સેવાઓના ચાર્જિસમાં મોટો ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે 1 એપ્રિલ 2026 થી અમલમાં આવશે. જો તમે HDFC બેંકના ગ્રાહક છો, તો તમારા ખિસ્સા પર પડનારા આ બોજ વિશે જાણી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:54 AM IST
  • HDFC બેંકના ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો!
  • 1 એપ્રિલથી મોંઘા થશે લોકરના નિયમો
  • બદલાઈ જશે ATM-UPIના નિયમ
  • ATM થી UPI કેશ ઉપાડવું હવે ફ્રી નહીં રહે!
     

HDFC Bank Locker Charges Hike: નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત HDFC બેંકના ગ્રાહકો માટે થોડી મુશ્કેલ બની શકે છે. બેંકે પોતાના લોકર ભાડામાં 184% સુધીનો ભારે વધારો કર્યો છે અને સાથે જ ATMમાંથી રોકડ ઉપાડવાના નિયમો પણ કડક બનાવ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આવતા મહિનાથી બેંકમાં શું-શું બદલાવા જઈ રહ્યું છે.

લોકર ભાડું: 184% સુધીનો જંગી વધારો
બેંકે લોકરના વાર્ષિક ભાડામાં ધરખમ ફેરફાર કર્યો છે. તેની સૌથી વધુ અસર 'એક્સ્ટ્રા મીડિયમ' અને 'સ્મોલ' સાઈઝના લોકર રાખતા ગ્રાહકો પર પડશે. મેટ્રો શહેરોમાં એક્સ્ટ્રા મીડિયમ લોકરનું ભાડું 4,400 રૂપિયાથી વધીને સીધું 12,500 રૂપિયા થઈ ગયું છે. એટલે કે પુરા 184% નો વધારો થયો છે. જ્યારે એક્સ્ટ્રા સ્મોલ લોકરનું ભાડું 1,350 રૂપિયાથી વધીને 3,300 રૂપિયા (144% નો વધારો) કરવામાં આવ્યો છે.

બેંકે 'મેટ્રો પ્લસ' નામની નવી પ્રીમિયમ કેટેગરી પણ શરૂ કરી છે, જ્યાં ચાર્જ વધુ હશે. અહીં એક્સ્ટ્રા લાર્જ લોકર માટે તમારે વાર્ષિક 40,000 રૂપિયા સુધી ચૂકવવા પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, હવે લોકર એક્સેસ કરવા માટે આધાર આધારિત બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન ફરજિયાત રહેશે.

ATM થી UPI કેશ ઉપાડવું હવે ફ્રી નહીં રહે!
અત્યાર સુધી ઘણા ગ્રાહકો કાર્ડ વગર ATM માંથી UPI દ્વારા રોકડ ઉપાડી લેતા હતા, પરંતુ 1 એપ્રિલ 2026 થી આ ગણિત બદલાઈ જશે. હવે UPI દ્વારા કરવામાં આવેલ કેશ વિડ્રોઅલને તમારા મહિનાના ફ્રી ATM ટ્રાન્ઝેક્શનની લિમિટમાં ગણવામાં આવશે. જો તમે HDFC ATM પર મળતી 5 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની લિમિટ વટાવી જશો, તો UPI થી રોકડ ઉપાડવા પર પણ તમારે 23 રૂપિયા + GST પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન ચૂકવવા પડશે. બેંકનો હેતુ રોકડ વ્યવહારોને બદલે ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને ATMના વધતા જાળવણી ખર્ચને સરભર કરવાનો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે બેંકિંગ હવે ધીમે ધીમે મોંઘું અને વધુ ડિજિટલ બની રહ્યું છે. HDFC બેંકનું આ પગલું અન્ય બેંકો માટે પણ ઉદાહરણ બની શકે છે, તેથી સમયસર તમારી બેંકિંગ આદતો બદલવી એ જ સમજદારી છે.
 

