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8મા પગાર પંચમાં મોટો ટ્વિસ્ટ! પેન્શનરોએ રાખી આ 8 મુખ્ય માંગણીઓ, શું હવે બદલાશે પગારનું માળખું?

8th Pay Commission Latest News: રેલવે સિનિયર સિટીઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટી (RSCWS)એ 8મા પગાર પંચ સમક્ષ પેન્શન અને પગાર વ્યવસ્થા સંબંધિત આઠ મુખ્ય માંગણીઓ મૂકી છે. આયોગ હાલમાં વિવિધ સંગઠનો પાસેથી સૂચનો લઈ રહ્યું છે અને 2027માં સરકારને તેની અંતિમ ભલામણો સુપરત કરે તેવી અપેક્ષા છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:12 PM IST
8મા પગાર પંચમાં મોટો ટ્વિસ્ટ! પેન્શનરોએ રાખી આ 8 મુખ્ય માંગણીઓ, શું હવે બદલાશે પગારનું માળખું?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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