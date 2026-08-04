/8મા પગાર પંચમાં મોટો ટ્વિસ્ટ! પેન્શનરોએ રાખી આ 8 મુખ્ય માંગણીઓ, શું હવે બદલાશે પગારનું માળખું?

8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8મા પગાર પંચની રચના થયાને લગભગ નવ મહિના થઈ ગયા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કમિશને દિલ્હી, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનરોના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરી છે.
આગામી દિવસોમાં નવી દિલ્હીમાં ત્રણ દિવસની બેઠક યોજાશે, ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બરમાં ચેન્નાઈ, પુડુચેરી અને ચંદીગઢમાં ચર્ચા થશે. આ દરમિયાન, રેલવે સિનિયર સિટીઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટી (RSCWS)એ કમિશનને એક વિગતવાર મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે, જેમાં પેન્શન અને પગાર પ્રણાલી સંબંધિત આઠ મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આ માંગણીઓનો હેતુ નિવૃત્ત કર્મચારીઓની નાણાકીય સુરક્ષા વધારવા અને ભાવિ પેન્શન પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવાનો છે. ચાલો વિગતવાર વિગતો વિશે જાણીએ.
|RSCWS દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલ મુદ્દો
|8મા વેતન પંચ સમક્ષ માંગ
|RSCWSનું તર્ક
|ઓછો પેન્શન આધાર
|બેઝિક પગારનો હિસ્સો વધારવામાં આવે
|પેન્શન મુખ્યત્વે બેઝિક પગાર પર આધારિત હોય છે, જ્યારે મોટાભાગના ભથ્થાં તેમાં સામેલ થતા નથી.
|ભથ્થાં પર વધુ આધારિત પગાર માળખું
|બેઝિક પગાર અને ભથ્થાં વચ્ચે સંતુલન લાવવામાં આવે
|જેથી નિવૃત્તિ બાદ મળતા પેન્શન અને અન્ય લાભો વધુ સારા અને સુરક્ષિત બની શકે.
|નિવૃત્તિ પછી આવકમાં ઘટાડો
|કુલ પગાર માળખું વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે
|નિવૃત્તિ પછી પણ આવાસ, પરિવહન અને આરોગ્ય જેવા ખર્ચ યથાવત રહે છે.
|વધતી રહેઠાણની કિંમત
|HRA (હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ)ની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવે
|હાલનો HRA વાસ્તવિક રહેઠાણ ખર્ચને અનુરૂપ નથી.
|મુસાફરી ખર્ચમાં વધારો
|TA (ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ)ની સમીક્ષા કરવામાં આવે
|વધતા મુસાફરી ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મચારીઓને યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ.
|કઠિન અને પડકારજનક પોસ્ટિંગ
|કઠિન વિસ્તારો માટેના ભથ્થાંમાં વધારો કરવામાં આવે
|આવા વિસ્તારોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને વધારાના ખર્ચ અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડે છે.
|વિશેષ અને જોખમી જવાબદારીઓ
|સંબંધિત વિશેષ ભથ્થાંની સમીક્ષા કરવામાં આવે
|જોખમી અને વિશેષ કુશળતા ધરાવતા કામ માટે યોગ્ય આર્થિક લાભ મળવો જોઈએ.
|ભથ્થાંની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો
|ભથ્થાંમાં સુધારાને મોંઘવારી (ફુગાવો) સાથે જોડવામાં આવે
|જેથી કર્મચારીઓની ખરીદ શક્તિ જળવાઈ રહે અને મોંઘવારીની અસર ઓછી થાય.
સમીક્ષામાં મૂળભૂત પગાર અને ભથ્થાં વચ્ચે વધુ સારા સંતુલન માટે પણ હાકલ કરવામાં આવી
RSCWS જણાવે છે કે વર્તમાન પગાર માળખામાં ભથ્થાંનો હિસ્સો અપ્રમાણસર રીતે ઊંચો છે, જ્યારે પેન્શન મુખ્યત્વે મૂળભૂત પગારના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના ભથ્થાં પેન્શનમાં સમાવિષ્ટ ન હોવાથી, નિવૃત્તિ પછી કર્મચારીઓની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. તેથી, સંગઠને માંગ કરી છે કે 8મા પગાર પંચમાં મૂળભૂત પગારનો હિસ્સો વધારવામાં આવે અને પગાર માળખામાં મૂળભૂત પગાર અને ભથ્થાં વચ્ચે વધુ સારું સંતુલન બનાવવામાં આવે, જેથી નિવૃત્તિ પછી પણ કર્મચારીની આવકની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય.
સોસાયટીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA), ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ (TA), અને અન્ય ઘણા ભથ્થાં નિવૃત્તિ પછી બંધ થાય છે, ત્યારે ઘર ભાડું, તબીબી ખર્ચ, મુસાફરી ખર્ચ અને અન્ય દૈનિક ખર્ચાઓ વધતા રહે છે. આનાથી કર્મચારીઓ આર્થિક રીતે નબળા પડી જાય છે. તેથી, કમિશનને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ પગાર માળખું બનાવતી વખતે આ વાસ્તવિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લે જેથી પેન્શનરોને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો ન કરવો પડે.
8મા પગાર પંચ દ્વારા ભથ્થાઓની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવશે
આ મેમોરેન્ડમમાં દૂરના વિસ્તારોમાં, જોખમી સ્થળોએ અથવા વિશિષ્ટ તકનીકી જવાબદારીઓની જરૂર હોય તેવા હોદ્દાઓ પર કામ કરતા કર્મચારીઓનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. RSCWS જણાવે છે કે 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, ઘણા ભથ્થાઓને મર્જ અથવા નાબૂદ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે આવા કર્મચારીઓમાં અસંતોષ ફેલાયો હતો. સંગઠને માંગ કરી છે કે 8મા પગાર પંચ દ્વારા આ ભથ્થાઓની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવે અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને યોગ્ય નાણાકીય લાભો પૂરા પાડવામાં આવે.
અન્ય ભથ્થાઓમાં પણ સુધારો કરવાની માંગ
RSCWS એ HRA અને પરિવહન ભથ્થાની નિયમિત સમીક્ષા કરવાની પણ માંગ કરી હતી. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે ફુગાવા, વધતા ઘર ભાડા અને પરિવહન ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને આ ભથ્થાઓમાં સમયાંતરે સુધારો કરવામાં આવે. તેમણે તેમને ફુગાવા અથવા યોગ્ય સૂચકાંક સાથે જોડવાનું પણ સૂચન કર્યું હતું, જેથી તેમની વાસ્તવિક ખરીદ શક્તિ આગામી પગાર પંચ સુધી રહે.
RSCWS માને છે કે 8મા પગાર પંચની પગાર અને ભથ્થાની વ્યવસ્થા સરળ, પારદર્શક અને જરૂરિયાત આધારિત હોવી જોઈએ. આનાથી ફક્ત વર્તમાન કર્મચારીઓને જ ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ લાખો પેન્શનરોની નાણાકીય સુરક્ષા પણ મજબૂત થશે. સંગઠને એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેની બધી માંગણીઓનો હેતુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બંનેના હિત વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો છે.
જોકે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ફક્ત RSCWS તરફથી ભલામણો છે. 8મું પગાર પંચ હાલમાં વિવિધ સંગઠનો પાસેથી સૂચનો લઈ રહ્યું છે, અને અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે. વર્તમાન માહિતી અનુસાર, કમિશન મે-જૂન 2027 સુધીમાં સરકારને તેનો અંતિમ અહેવાલ સુપરત કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ પછી, સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલી ભલામણો દેશભરના લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાગુ પડશે. બધાની નજર હવે 8મા પગાર પંચની આગામી બેઠકો અને તેની અંતિમ ભલામણો પર છે.