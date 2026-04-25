Prev
Next
હોમBusinessકર્મચારીઓ માટે મોટી અપડેટ! 8મા પગાર પંચમાં ₹50000 ઓછામાં ઓછો પગાર, 3.83 સુધી ફિટમેન્ટ, DA મર્જર, HRAમાં વધારો?

કર્મચારીઓ માટે મોટી અપડેટ! 8મા પગાર પંચમાં ₹50000 ઓછામાં ઓછો પગાર, 3.83 સુધી ફિટમેન્ટ, DA મર્જર, HRAમાં વધારો?

Central Government Teachers: કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષકો હવે 8મા પગાર પંચ અંગે મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (યુટી)માં શિક્ષકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થા પ્રગતિશીલ શિક્ષક ન્યાય મંચ દ્વારા સરકારને એક વિગતવાર મેમોરેન્ડમ સુપરત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પગારથી પેન્શનમાં અનેક મોટા ફેરફારોની માંગ કરવામાં આવી છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:35 PM IST
  • શિક્ષક સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ હેઠળ નોંધપાત્ર પગાર વધારાની માંગ કરી છે.
  • આ દરખાસ્તોમાં લઘુત્તમ મૂળ પગાર 50,000 રૂપિયાથી 60,000 રૂપિયા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83, ડીએ મર્જરની માંગ
  • એચઆરએમાં વધારો અને જૂની પેન્શન યોજના પરત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

Trending Photos

કર્મચારીઓ માટે મોટી અપડેટ! 8મા પગાર પંચમાં ₹50000 ઓછામાં ઓછો પગાર, 3.83 સુધી ફિટમેન્ટ, DA મર્જર, HRAમાં વધારો?

Central Government Teachers: કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષક સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ હેઠળ નોંધપાત્ર પગાર વધારાની માંગ કરી છે. આ દરખાસ્તોમાં લઘુત્તમ મૂળ પગાર 50,000 રૂપિયાથી 60,000 રૂપિયા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83, ડીએ મર્જર, એચઆરએમાં વધારો અને જૂની પેન્શન યોજના પરત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

લઘુત્તમ પગાર 50,000ની માંગ

Add Zee News as a Preferred Source

શિક્ષક સંગઠનની પ્રાથમિક માંગ એ છે કે લેવલ-1 કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર 50,000 રૂપિયાથી વધારીને 60,000 રૂપિયા કરવામાં આવે. તેનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.62થી વધારીને 3.83 કરવામાં આવે. તેની સરખામણીમાં, 7મા પગાર પંચનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા હતો, જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો. વાર્ષિક વધારો 3 ટકા હતો, એટલે કે જો નવી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવે તો પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

વાર્ષિક વધારો અને DA મર્જર

PSNM એ એવો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે વાર્ષિક વધારો 6 ટકાથી 7 ટકા સુધી વધારવામાં આવે. જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 50 ટકા સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તેને મૂળ પગારમાં ઉમેરવો જોઈએ. DAની ગણતરી દશાંશમાં થવી જોઈએ, જે કર્મચારીઓના પગારમાં વૃદ્ધિને વેગ આપી શકે છે.

HRA અને અન્ય ભથ્થાઓમાં મોટા ફેરફારો

શિક્ષકોએ ભથ્થામાં પણ મોટા સુધારાની માંગ કરી છે. HRA ને વર્તમાન 10%, 20% અને 30% થી વધારીને 12%, 24% અને 36% કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે. પરિવહન ભથ્થું ઓછામાં ઓછું ₹9,000 + DA સુધી વધારવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. ડિજિટલ ભથ્થું વધારીને ₹2,000/માસ (ઇન્ટરનેટ અને AI સપોર્ટ માટે) કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.

બાળકોના શિક્ષણ માટે મુખ્ય લાભ

બાળ શિક્ષણ ભથ્થું (CEA) પ્રતિ બાળક દર મહિને ₹2,812 થી વધારીને ₹7,000 કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. તેને ગ્રેજ્યુએશન સુધી લંબાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

તબીબી અને વીમામાં મોટા સુધારા

શિક્ષકોએ આરોગ્ય અને સલામતી અંગે પણ અનેક સૂચનો કર્યા છે. તેમાં 100% કેશલેસ તબીબી વ્યવસ્થા (OPD અને IPD બંને), જૂથ વીમા કવર ₹1 કરોડથી વધારીને ₹2 કરોડ અને નિવૃત્તિ પછી CGHS જેવા લાભો પૂરા પાડવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

રજાઓ અને નિવૃત્તિ લાભો

પ્રસ્તાવમાં 14 દિવસની કેઝ્યુઅલ રજા (CL) અને 30 દિવસની અર્ન લીવ (EL)ની માંગ કરવામાં આવી છે. EL એન્કેશમેન્ટ પણ 300થી વધારીને 400 દિવસ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. ગ્રેચ્યુઇટી પણ 25 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 50 લાખ રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

પ્રમોશન અને કારકિર્દી વૃદ્ધિ

શિક્ષકોએ કારકિર્દી વૃદ્ધિમાં ફેરફારની પણ માંગ કરી છે. તેઓ દર 6, 12, 18 અને 24 વર્ષે પ્રમોશન અને દર 6-7 વર્ષે TGTથી PGTમાં પ્રમોશનની માંગ કરે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે હાલમાં ઘણા શિક્ષકોને પ્રમોશન માટે 15-20 વર્ષ રાહ જોવી પડે છે. આમાં OPS પરત ફરવું અને નિવૃત્તિ વયમાં વધારો પણ શામેલ છે. 

મુખ્ય માંગણીઓમાં જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરીથી લાગુ કરવી, NPS અને UPSના પ્રસ્તાવિત નાબૂદી અને નિવૃત્તિ વય 60થી 65 વર્ષ સુધી વધારવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, સિવિલ સેવકો માટે વન રેન્ક વન પેન્શન (OROP) જેવી સિસ્ટમની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

શિક્ષકોએ 8મા પગાર પંચમાં ફેરફારની માંગ કરી છે, ફક્ત પગાર જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સેવા માળખામાં. જો આ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવે તો પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. ભથ્થાં અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે, અને કારકિર્દી વૃદ્ધિ અને સુરક્ષામાં સુધારો થશે. જો કે, આ ફક્ત દરખાસ્તો છે. સરકાર અને 8મા પગાર પંચની ભલામણો પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news