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સાવધાન! SBI એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે બદલાયા રોકડ ઉપાડના નિયમો, ફ્રી લિમિટ પૂરી થતાં જ લાગશે આટલો ચાર્જ

SBI ATM Rule Change: SBI ATM Rule Change: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતાધારકો માટે ઘણા નિયમ બદલવાના છે, જે SBI માં સેલેરી એકાઉન્ટવાળા ગ્રાહકોના ખિસ્સાનો ખર્ચ વધારશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:04 PM IST
સાવધાન! SBI એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે બદલાયા રોકડ ઉપાડના નિયમો, ફ્રી લિમિટ પૂરી થતાં જ લાગશે આટલો ચાર્જ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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