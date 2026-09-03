/સાવધાન! SBI એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે બદલાયા રોકડ ઉપાડના નિયમો, ફ્રી લિમિટ પૂરી થતાં જ લાગશે આટલો ચાર્જ

શું તમારૂ સેવિંગ ખાતું કે સેલેરી એકાઉન્ટ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં છે તો આ સમાચાર તમારા માટે ખાસ છે. હકીકતમાં આગામી મહિનાની પ્રથમ તારીખ એટલે કે 1 ઓક્ટોબર 2026થી તમારા માટે સૌથી મોટો ફેરફાર થવાનો છે, જે તમારા ખિસ્સાનો ખર્ચ વધારશે. એસબીઆઈના સેવિંગ એકાઉન્ટ હોલ્ડર અને સેલેરી ખાતાધારક બંનેએ રોકડ ઉપાડવા પર વધુ ચાર્જ આપવો પડશે. બેંક તરફથી વેબસાઇટ પર આ ફેરફાર વિશે જાણકારી અપટેડ કરવામાં આવી છે.
4 ફ્રી ઉપાડ, પછી લાગશે ચાર્જ
એસબીઆઈ પ્રમાણે બ્રાન્ચના માધ્યમથી ખોલવામાં આવેલા બેઝિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ (BSBD) ખાતા પર નવા ચાર્જ 1 ઓક્ટોબરથી લાગૂ થઈ જશે. ફેરફાર હેઠળ હવે ગ્રાહકોને દર મહિને ચાર ફ્રી ઉપાડની સુવિધા મળતી રહેશે, પરંતુ 4 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન બાદ દરેક એટીએમ ઉપાડ પર 15 રૂપિયાની સાથે જીએસટીનું પેમેન્ટ કરવું પડશે.
એક મહિનામાં ચારથી વધુ વખત રોકડ ઉપાડ પર નવો ચાર્જ લાગૂ થશે. એટલે કે જે ગ્રાહક નિયમિત રૂપથી એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડે છે, તેણે હવે વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે. જ્યારે તમારા ચાર ટ્રાન્ઝેક્શન પૂર્ણ થઈ જશે તો પાંચમાં ટ્રાન્ઝેક્શન પર 15 રૂપિયા+ GST લાગશે અને ત્યારબાદના તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન પર આ લાગૂ રહેશે.
સેલેરી એકાઉન્ટમાં પણ ફેરફાર
જો અમે વાત સેલેરી ખાતામાં થનારા ફેરફાર વિશે કરીએ તો બેંક પ્રમાણે તેની મંથલી ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટેને ઘટાડી અડધી કરી દેવામાં આવી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં સેલેરી એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ 1 ઓક્ટોબર 2026થી બીજી બેંકના ATM અને ઓટોમેડેટ ડિપોઝિટ એન્ડ વિડ્રોલ મશીન પર ડેબિડ કાર્ડથી માત્ર પાંચ ટ્રાન્ઝેક્શન માસિક કરી શકશે, આ લિમિટ પહેલા 10 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની હતી.
આ વાતનું ખાસ રાખો ધ્યાન
સ્ટેટ બેંકના નવા નિયમ પર નજર કરીએ તો એક તરફ સ્ટાટ બેંકે સેલેરી ખાતાધારકો માટે એટીએમ વિડ્રોલની લિમિટમાં ઘટાડો કર્યો છે, તો સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે પાંચ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ આપવામાં આવી છે, તેમાં નાણાકીય અને નોન નાણાકીય બંને પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન સામેલ હશે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો માત્ર રકડ ઉપાડ જ નહીં પરંતુ એટીએમ દ્વારા ખાતામાં રહેલા બેલેન્સની જાણકારી, ખાતાનું મીની સ્ટેટમેન્ટ કાઢવા જેવી નોન ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસ પણ તેમાં સામેલ હશે.
કેટલો આપવો પડશે ચાર્જ
જો બેંક તરફથી આપવામાં આવેલી ફ્રી એટીએમ વિડ્રોલ લિમિટ બાદ કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે તો દરેક વ્યવહાર પર 23 રૂપિયા + જીએસટી આપવો પડશે. તો નોન ફાઈનાન્શયલ ટ્રાઝેક્શન પર ફ્રી લિમિટ બાદ 11 રૂપિયાની સાથે જીએસટી ભરવો પડશે.