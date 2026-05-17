/8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ, બેઝિક સેલરીમાં DA મર્જ કરવાની ઉઠી માંગ; જાણો કર્મચારીઓને શું થશે ફાયદો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની રચના અને તેની ભલામણો લાગુ થવામાં હજુ સમય છે, પરંતુ કર્મચારી સંગઠનોની માંગે સરકાર સામે મોટો પડકાર ઊભો કરી દીધો છે.
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક ખૂબ જ મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. દેશમાં 8મા પગાર પંચની રચના અંગેની ચર્ચાઓ પહેલાથી જ ખૂબ તેજ છે, પરંતુ આ દરમિયાન કર્મચારી સંગઠનોએ સરકાર સામે એક એવી માંગ મૂકી છે, જેણે દરેકનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની માંગ છે કે તેમના મોંઘવારી ભથ્થા એટલે કે DAને હવે સીધો જ તેમની બેઝિક સેલરીમાં સામેલ કરી દેવામાં આવે.
અખિલ ભારતીય એનપીએસ કર્મચારી સંઘ એટલે કે AINPSEF સહિતના કેટલાક મોટા કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ માટે ચાલી રહેલી ચર્ચા પ્રક્રિયા દરમિયાન આ મોટી માંગ ઉઠાવી છે. કર્મચારી યુનિયનોનું માનવું છે કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જે ઝડપે મોંઘવારી વધી છે અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, તેને જોતાં હવે મોંઘવારી ભથ્થાને અલગથી આપવાના બદલે સુધારેલા સેલરી સ્ટ્રક્ચરનો ભાગ બનાવી દેવું જોઈએ. એટલે કે સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, કર્મચારીઓ હવે DAનું બેઝિક સેલરીમાં મર્જર ઈચ્છે છે.
આખરે આ માંગ પાછળનું ગણિત શું છે?
નોંધનીય છે કે, જો સરકાર મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક સેલરીમાં સામેલ કરવાની આ માંગ સ્વીકારી લે છે, તો તેની સીધી અને મોટી અસર લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર, તેમના અન્ય ભથ્થા, મળવાપાત્ર પેન્શન અને નિવૃત્તિ પછી મળતા લાભો એટલે કે ગ્રેચ્યુઈટી અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ પર પડશે. જ્યારે બેઝિક સેલરી વધશે, ત્યારે તેના આધારે મળતા બાકીના તમામ ભથ્થા પણ આપોઆપ વધી જશે, જેનાથી કર્મચારીઓના હાથમાં આવતા પગાર (In-hand salary)માં જબરદસ્ત વધારો થશે.
મોંઘવારી ભથ્થું શું હોય છે?
મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે ડિઅરનેસ એલાઉન્સ (DA), સરકાર તરફથી પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આપવામાં આવતી એ વધારાની રકમ છે, જે તેમને વધતી જતી મોંઘવારીની અસરોથી બચાવવા માટે આપવામાં આવે છે. બજારમાં સોયથી લઈને દવાઓ અને રોજિંદી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ તથા સેવાઓના ભાવ સતત વધતા રહે છે. આ જ મોંઘવારીની અસરને ઓછી કરવા માટે અને કર્મચારીઓની ખરીદશક્તિ જાળવી રાખવા માટે સરકાર સમયાંતરે તેમાં સુધારો કરે છે.
હાલમાં શું છે વર્તમાન વ્યવસ્થા?
દેશમાં મોંઘવારીના આંકડાના આધારે વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં સુધારો કરવામાં આવે છે. પહેલો વધારો સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરીથી અને બીજો જુલાઈથી અમલમાં આવે છે. હાલના સમયમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને જે મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે, તે તેમના મૂળ પગાર એટલે કે બેઝિક સેલરીથી અલગ એક કમ્પોનેન્ટ તરીકે આપવામાં આવે છે. પરંતુ હવે કર્મચારી સંગઠનો આ જૂની વ્યવસ્થાને બદલવા માંગે છે. તેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે, હવે સમય આવી ગયો છે જ્યારે આ ભથ્થાને અલગ રાખવાને બદલે સીધા જ બેઝિક સેલરીનો પાયો બનાવી દેવામાં આવે.