ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ: કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વનો મોકો, જાણો

8th Pay Commission Latest Updates:  8મા પગાર પંચની સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ભવિષ્યના પગાર નક્કી કરશે. પેન્શનમાં કેવી રીતે ફેરફાર થશે? કયા ભથ્થાં ઉપલબ્ધ થશે? આ વખતે, 8મા પગાર પંચ વધુ પારદર્શક અને સમાવિષ્ટ દેખાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:48 PM IST
8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ: કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વનો મોકો, જાણો

8th Pay Commission Latest Updates: 1.2 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. 8મા પગાર પંચની ટીમ 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દેહરાદૂન જશે, જ્યાં તેઓ કર્મચારી સંગઠનો અને સરકારી વિભાગો સાથે સીધી ચર્ચા કરશે. ભાગ લેવા ઇચ્છતી કોઈપણ સંસ્થાએ 10 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.

8મા પગાર પંચની સમગ્ર પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ભવિષ્યના પગાર, પેન્શન કેવી રીતે બદલાશે અને કયા ભથ્થાં ઉપલબ્ધ થશે તે નક્કી કરશે. આ વખતે, 8મું પગાર પંચ વધુ પારદર્શક અને સમાવિષ્ટ દેખાય છે. જો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મંતવ્યો યોગ્ય રીતે સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે, તો તે વધુ સારા પગાર અને પેન્શન માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.

આ વાતચીત શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

આ માત્ર એક ઔપચારિક પ્રક્રિયા નથી, તે કમિશનની અંતિમ ભલામણો નક્કી કરશે. 8મા પગાર પંચનો આદેશ કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવાનો, ભથ્થાંમાં ફેરફાર કરવાનો અને પેન્શન નિયમો ઘડવાનો છે. સરકાર ઇચ્છે છે કે નિર્ણયો જમીની વાસ્તવિકતાઓના આધારે લેવામાં આવે, તેથી સીધા જનતા પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવી રહ્યા છે.

કર્મચારીઓની મુખ્ય ચિંતાઓ શું છે?

ઘણા કર્મચારી સંગઠનોએ કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, પેન્શન અંગે ભય છે. આશરે 69 લાખ પેન્શનરો માટે સ્પષ્ટ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે લોકોમાં ચિંતા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને મૂળભૂત પગારમાં DA (મોંઘવારી ભથ્થું) ઉમેરવામાં આવશે કે કેમ તે જેવા મુદ્દાઓ પર હજુ પણ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી.

કર્મચારી સંગઠનો કહે છે કે સરકાર ખર્ચ ઘટાડવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને કર્મચારીઓના કલ્યાણ પર ઓછું. કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો માટે કોઈ સ્પષ્ટ યોજના રજૂ કરવામાં આવી નથી.

કર્મચારીઓ હવે શું કરી શકે છે?

કમિશને સૂચનો આપવા માટે ઘણા રસ્તા ખોલ્યા છે. દહેરાદૂનની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે અરજી કરો અને તમારી માંગણીઓ અને સૂચનો લેખિતમાં સબમિટ કરો. તમારો પ્રતિસાદ આપો. આનાથી કર્મચારીઓ પોતાના ભવિષ્યના નિર્ણયોમાં ભાગ લઈ શકશે.

આ વખતે, અભિગમ થોડો અલગ છે, આ વખતે, કમિશન ગયા વખત કરતાં વધુ ખુલ્લો અને સહભાગી અભિગમ અપનાવી રહ્યું છે. વિવિધ શહેરોની મુલાકાત લઈને, લોકોને મળવાથી અને ઓનલાઈન સૂચનો લેવાથી દર્શાવે છે કે સરકાર વધુ લોકોના મંતવ્યો શામેલ કરવા માંગે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

