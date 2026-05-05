/8મા પગાર પંચ પર મોટી અપડેટ, 283% વધી શકે છે કર્મચારીઓનો પગાર, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

8th Pay Commission Big Update: 8મા પગાર પંચ અંગે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. નેશનલ કાઉન્સિલ (JCM)ના સ્ટાફ સાઇડ દ્વારા સરકારને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરવામાં આવી છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો, કર્મચારીઓના લઘુત્તમ મૂળ પગાર અને પેન્શનમાં 283% સુધીનો ઐતિહાસિક વધારો થઈ શકે છે.
3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે, અને તે પગારમાં કેટલો વધારો કરશે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરએ ગુણાંક છે જેના દ્વારા વર્તમાન મૂળ પગારનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. 7મા પગાર પંચમાં, આ પરિબળ 2.57 હતો. હવે, JCMએ 3.83 સુધીનો વધારો કરવાની માંગ કરી છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો, વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 × 3.83 = 68,940 રૂપિયા થશે. લઘુત્તમ પેન્શન 9,000 રૂપિયાથી વધીને 34,470 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ છે કે પગાર અને પેન્શન બંનેમાં 283% વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ આ ફક્ત કર્મચારીઓની માંગ છે, અંતિમ નિર્ણય સરકાર લેશે.
શું ખરેખર 283% વધારો થશે?
જ્યારે 283%ના આંકડાની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે, ત્યારે ભૂતકાળના અનુભવ દર્શાવે છે કે સરકાર સામાન્ય રીતે કર્મચારીઓની માંગણીઓ કરતાં ઓછી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે. એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે સરકાર 1.8 અને 2.86ની વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં, વાસ્તવિક વધારો 283% નહીં પણ 13% અને 35% ની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે. તેમ છતાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આ એક મોટો ફાયદો હશે.
કર્મચારીઓની અન્ય મુખ્ય માંગણીઓ શું છે?
JCMએ પોતાને પગાર વધારા સુધી મર્યાદિત રાખ્યા નથી. તેમની અન્ય મુખ્ય માંગણીઓમાં જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી લાગુ કરવી, પગાર ધોરણ માત્ર સાત લેવલ સુધી ઘટાડવું, ઘર ભાડા ભથ્થા (HRA)માં 30% વધારો કરવો, વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ 3%થી વધારીને 6% કરવું અને 30 વર્ષની સેવામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રમોશન સુનિશ્ચિત કરવા શામેલ છે. આ માંગણીઓ પર સરકારનો નિર્ણય હજુ પણ બાકી છે.
8મા પગાર પંચની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી અને લાભો ક્યારે મળશે?
8મા પગાર પંચની રચના જાન્યુઆરી 2025માં કરવામાં આવી હતી. તેની ઔપચારિક રચના 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. કમિશન પાસે તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. ઔપચારિક અમલીકરણમાં વિલંબ થાય તો પણ, ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અસરકારક માનવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે. કામચલાઉ તારીખો અનુસાર, કર્મચારીઓને 2027ના અંત સુધીમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં વધેલા પગાર અને પેન્શન મળવાનું શરૂ થશે.
7મા અને 8મા પગાર પંચ વચ્ચે સરખામણી
7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો, જેના પરિણામે લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા અને મહત્તમ 2,50,000 રૂપિયા હતો. 8મા પગાર પંચ માટે પ્રસ્તાવિત 3.83 ફેક્ટર લઘુત્તમ મૂળ પગાર 68,940 રૂપિયામાં પરિણમી શકે છે. જોકે, એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે વાસ્તવિક પરિબળ 2.86ની આસપાસ હોઈ શકે છે, જેના પરિણામે લઘુત્તમ પગાર આશરે 51,480 રૂપિયા થશે.
શું પેન્શનરોને ફાયદો થશે?
8મા પગાર પંચની ભલામણો તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સમાન રીતે લાગુ પડશે. પેન્શનરોના પેન્શનમાં એક્ટિવ કર્મચારીઓના પગાર જેટલા જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર દ્વારા વધારો કરવામાં આવશે. વધુમાં, પાછલી તારીખ (જાન્યુઆરી 1, 2026)થી બાકી રકમ પણ શક્ય છે.