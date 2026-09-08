/ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીં તો 1 ઓક્ટોબરથી બંધ થઈ જશે રેશનકાર્ડ !

Ration Card Deactivation 2026 : જો તમારી પાસે રાશનકાર્ડ છે પણ તમે ઘણા મહિનાઓથી જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS)ની દુકાનોમાંથી અનાજ લેતા નથી, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સરકાર છેતરપિંડી અટકાવવા અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ ખરેખર જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મોટું પગલું ભરી રહી છે.
ઝારખંડ સહિત અનેક રાજ્યોમાં લાગુ થઈ રહેલા નવા નિયમો હેઠળ, સતત છ મહિનાથી રાશન ન લેનારા કાર્ડધારકોના રેશનકાર્ડ 1 ઓક્ટોબરથી અસ્થાયીરૂપે બંધ કરવામાં આવશે.
'સાયલન્ટ કાર્ડધારકો' કોણ છે અને તેમના કાર્ડ શા માટે બંધ કરવામાં આવી રહ્યા છે?
જે લાભાર્થીઓએ છેલ્લા છ મહિનાથી પીડીએસ દુકાનોમાંથી રાશન મેળવ્યું નથી તેમને 'સાયલન્ટ કાર્ડધારકો' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા વ્યક્તિઓએ ખરેખર અનાજ લીધા વિના, ફક્ત આયુષ્માન ભારત અને મૈયા સન્માન યોજના જેવી સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે રાશન કાર્ડ મેળવ્યા હતા.
સરકાર આવા કાર્ડધારકોને ઓળખવાનો અને તેમને યાદીમાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવી રહી છે જેથી ખરેખર જરૂરિયાતમંદોને તેમના હક મળી શકે.
છેલ્લી તારીખ 21 સપ્ટેમ્બર
જો તમારું રાશન કાર્ડ આ યાદીમાં છે અને તમે તેને એક્ટિવ રાખવા માંગો છો, તો સરકારે તમને 21 સપ્ટેમ્બરની અંતિમ તારીખ આપી છે. તમારા ફાળવેલ રાશન તાત્કાલિક મેળવવા માટે 21 સપ્ટેમ્બર પહેલાં તમારી નજીકની પીડીએસ દુકાનની મુલાકાત લો. આવું કરવાથી તમારું કાર્ડ એક્ટિવ રહેશે. જો તમે રાશન નહીં લો, તો તમારું કાર્ડ 1 ઓક્ટોબરથી બ્લોક થઈ જશે.
1 જાન્યુઆરી, 2027 સુધીમાં e-KYC કરાવવાની છેલ્લી તક
જો તમારું કાર્ડ કોઈપણ કારણોસર 1 ઓક્ટોબરથી બંધ થઈ જાય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. કેન્દ્રીય મંત્રાલયના ગેઝેટ નોટિફિકેશન અનુસાર, આવા કાર્ડધારકોને તેમનું e-KYC પૂર્ણ કરવા માટે 1 ઓક્ટોબરથી 1 જાન્યુઆરી, 2027 સુધી વધારાની વિન્ડો આપવામાં આવશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, e-KYC પ્રક્રિયા ફીલ્ડ વેરિફિકેશન દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને બધી વિગતો સાચી હોવાનું માલૂમ પડતાં કાર્ડ ફરીથી એક્ટિવ કરવામાં આવશે.