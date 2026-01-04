9 જાન્યુઆરીએ ખુલવાનો છે આ વર્ષનો સૌથી મોટો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી ધૂમ, સરકારી માલિકીની છે કંપની
IPO News: આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે, એટલે કે કોઈ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. કંપની 4.65 કરોડ ઇક્વિટી શેર વેચી રહી છે, જેનાથી કંપની માટે કોઈ નવી મૂડી એકત્ર થશે નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ આવક કોલ ઇન્ડિયાને જશે.
IPO News: નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (BCCL) શેરબજારમાં પ્રથમ મુખ્ય પ્રવેશ હશે. કોલ ઇન્ડિયાની પેટાકંપની અને રાજ્ય માલિકીની કંપની, ભારત કોકિંગ કોલ, એ 9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેના IPO ની જાહેરાત કરી છે.
કંપનીએ 2 જાન્યુઆરીના રોજ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ સમક્ષ તેનું રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) ફાઇલ કર્યું. આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે, એટલે કે કોઈ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. પ્રમોટર કોલ ઇન્ડિયા 4.65 કરોડ ઇક્વિટી શેર વેચી રહી છે, જે કંપની માટે કોઈ નવી મૂડી એકત્ર કરશે નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ આવક કોલ ઇન્ડિયાને જશે. કંપનીના શેર પહેલાથી જ 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
વિગતો શું છે?
આ IPOમાં કર્મચારીઓ અને હાલના શેરધારકો માટે ખાસ જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે. આશરે 2.32 કરોડ શેર કર્મચારીઓ માટે અને 4.65 કરોડ શેરધારકો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. આ ઇશ્યૂ 8 જાન્યુઆરીએ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે, જ્યારે સામાન્ય રોકાણકારો 9થી 13 જાન્યુઆરી સુધી રોકાણ કરી શકશે.
શેરની ફાળવણી 14 જાન્યુઆરીએ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, અને કંપનીના શેર 16 જાન્યુઆરીથી BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. જાહેર ઓફરનો 50% (કર્મચારી અને શેરધારકના હિસ્સાને બાદ કરતાં) QIB માટે, 15% NII માટે અને 35% છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.
કંપનીનો વ્યવસાય
1972માં સ્થપાયેલી મીની રત્ન કંપની, ભારત કોકિંગ કોલ, દેશની સૌથી મોટી કોકિંગ કોલ ઉત્પાદક કંપની છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, તે દેશના કુલ સ્થાનિક કોકિંગ કોલ ઉત્પાદનમાં આશરે 58.5% હિસ્સો ધરાવતી હતી. કંપની ઝારખંડમાં ઝારિયા કોલફિલ્ડ્સ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં રાણીગંજ કોલફિલ્ડ્સમાં કાર્યરત છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેનું ઉત્પાદન ઝડપથી વધ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022માં ઉત્પાદન 30.51 મિલિયન ટન હતું, જે નાણાકીય વર્ષ 2025માં 40.50 મિલિયન ટન સુધી પહોંચ્યું. જોકે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં ઉત્પાદન અને નફામાં ઘટાડો થયો.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ
નાણાકીય પરિણામોની વાત કરીએ તો, નાણાકીય વર્ષ 2025માં કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 1,240 કરોડ રૂપિયા હતો, જે પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં આશરે 21 ટકા ઓછો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવક પણ થોડી ઘટીને 13,802 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ.
ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના પ્રથમ 6 મહિનામાં નફામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. આમ છતાં, કંપનીની મજબૂત બજાર સ્થિતિ, કોકિંગ કોલસાની સતત માંગ અને નવા કોલસા ધોવાના પ્રોજેક્ટ્સ રોકાણકારોમાં રસ પેદા કરે તેવી અપેક્ષા છે. IDBI કેપિટલ અને ICICI સિક્યોરિટીઝ આ IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
