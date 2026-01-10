Prev
ભિખારીઓને મળશે 10-10 હજાર રૂપિયા, જાણો શું છે સરકારની આ મહત્વપૂર્ણ યોજના?

Beggary Prevention Scheme: બિહાર સરકાર ભીખ માંગતા લોકોની મદદ માટે આગળ આવી છે અને તેમને 10-10 હજાર રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપી રહી છે. હાલમાં આ યોજના રાજ્યના 10 જિલ્લાઓમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભિક્ષુકોને ભીખ માંગવાના વ્યવસાયમાંથી બહાર લાવીને સ્વરોજગાર (પોતાનો નાનો વ્યવસાય) માટે પ્રેરિત કરવાનો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:42 PM IST

Beggary Prevention Scheme: બિહાર સરકાર સતત જનતા પર પૈસાનો વરસાદ વરસાવી રહી છે. હવે, નીતિશ કુમાર સરકાર એવા લોકોને પૈસા આપી રહી છે જેઓ રસ્તાના કિનારે બેસીને ભીખ માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. સરકાર આ ભિખારીઓને ઓળખી રહી છે અને તેમને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ કરવા માટે જૂથો બનાવી રહી છે, તેમના બેંક ખાતામાં 10,000 રૂપિયા જમા કરાવી રહી છે જેથી તેઓ નાના વ્યવસાયો શરૂ કરી શકે અને આજીવિકા મેળવી શકે.

મુખ્યમંત્રી ભિક્ષાવૃત્તિ નિવારણ યોજના
સરકાર હાલમાં 'મુખ્યમંત્રી ભિક્ષાવૃત્તિ નિવારણ યોજના' ચલાવી રહી છે. આ યોજના હાલમાં પટના, ગયા, નાલંદા, મુઝફ્ફરપુર, દરભંગા, પૂર્ણિયા, સહરસા, ભાગલપુર, મુંગેર અને સારણ સહિત 10 જિલ્લાઓમાં કાર્યરત છે. સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આ જિલ્લાઓમાં 19 પુનર્વસન કેન્દ્રો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

મફત ખોરાક, કપડાં અને તબીબી સંભાળ
રાજ્યના આ 10 જિલ્લાઓમાં, ભિખારીઓને મફત ખોરાક, કપડાં, તબીબી સંભાળ, પરામર્શ, યોગ અને મનોરંજન સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. અન્ય 14 જિલ્લાઓમાં નવા પુનર્વસન ગૃહો ખોલવાની પ્રક્રિયામાં છે, અને ભોજપુર જિલ્લામાં બે અર્ધ-માર્ગીય ગૃહો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

કેવી રીતે મળી રહ્યો છે લાભ?
પૂર્ણિયામાં કાર્યરત 'સેવા કુટીર'ના ઉત્પ્રેરક અફસાના ખાતૂને જણાવ્યું કે, સૌ પ્રથમ રસ્તા પર ભીખ માંગતા લોકોની ઓળખ કરવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વસ્થ હોય, તો તેને આ વ્યવસાય છોડવા સમજાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમનું એક ગ્રુપ બનાવી તેમને બચતનું મહત્વ સમજાવવામાં આવે છે અને સરકાર તરફથી મળતો 10 હજારનો પ્રથમ હપ્તો આપવામાં આવે છે. હાલમાં પૂર્ણિયામાં આવા 10 ગ્રુપ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યા છે, જેમાં લોકો ચાની લારી, ઈંડાની દુકાન કે શાકભાજી વેચીને સન્માનપૂર્વક જીવન જીવી રહ્યા છે.

દરરોજ કરવામાં આવે છે કાઉન્સેલિંગ
સેવા કુટીરના અધિક્ષક શ્રવણ કુમારે જણાવ્યું કે અત્યારે તેમના કેન્દ્રમાં 39 ભિક્ષુકોને રાખવામાં આવ્યા છે. આ કેન્દ્રમાં તેમની સારવારની સાથે દરરોજ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે. જો કોઈ ભિક્ષુક પોતાનું સરનામું જણાવી દે, તો તેમને તેમના પરિવાર સાથે મિલન પણ કરાવવામાં આવે છે. શ્રવણ કુમારે સમજાવ્યું કે અનાથ બાળકો સ્વરોજગાર સાથે પણ જોડાયેલા છે. તેમને સરકાર દ્વારા ભિખારી નિવારણ યોજના હેઠળ ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તેઓ રોજગાર સાથે પણ જોડાયેલા છે. વધુમાં, સેવા કુટીર પાસે બે ઉત્પ્રેરક છે જે ભિખારીઓને બચાવવા માટે મંદિરો, મસ્જિદો, બસ સ્ટેન્ડ અને રેલ્વે સ્ટેશનો પર જાય છે.

હાલમાં, સ્વરોજગાર કરવા માંગતા ભિક્ષુકો માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. બધા ભિક્ષુકો માટે અરજીઓ જિલ્લાના સામાજિક સુરક્ષા સેલમાં સબમિટ કરવામાં આવી રહી છે. આ પછી, દરેક ભિક્ષુકો ખાતામાં 10,000 ની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ યોજના લોકોને ભીખ માંગવાની ઝંખનામાંથી મુક્ત કરવા અને તેમને સન્માનજનક અને આત્મનિર્ભર જીવન પ્રદાન કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે.

