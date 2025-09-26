EMI ની માયાજાળમાં ન ફસાતા, વોરેન બફેટે સમજાવ્યો EMI પર વસ્તુઓ ન ખરીદવાનો ગોલ્ડન નિયમ
EMI and Investment Tips: જો તમારું જીવન EMI પર નિર્ભર છે, તો વોરેન બફેટના આ પાઠને તે ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં સુધી સમજો... નહીંતર તમે પછીથી ઈચ્છતા રહી જશો
News GST and EMI : આજકાલ, મોટાભાગના લોકો કારથી લઈને મોબાઈલ ફોન સુધી, બધું જ EMI પર ખરીદે છે. જો તમારું જીવન EMI પર નિર્ભર છે, તો તમારે વિશ્વના અગ્રણી રોકાણકારોમાંના એક વોરેન બફેટની સલાહ ચોક્કસપણે સાંભળવી જોઈએ. અહીં જાણો કે EMI ગુપ્ત રીતે તમારા શ્રીમંત બનવાના સપનાઓને કેવી રીતે નષ્ટ કરી રહ્યા છે.
EMI (Equated Monthly Installment) આજે આપણા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની રહ્યું છે. આપણે ઘરો, કાર, ગેજેટ્સ અને નાના ખર્ચાઓ માટે પણ EMI પર આધાર રાખીએ છીએ. જ્યારે EMI આપણને મોટી વસ્તુઓ ખરીદવામાં મદદ કરે છે, ત્યારે તે આપણને દેવામાં પણ ફસાવે છે. જો તમારું જીવન EMI પર નિર્ભર છે, તો વિશ્વના સૌથી સફળ રોકાણકારોમાંના એક વોરેન બફેટ પાસેથી એક મુખ્ય પાઠ સમજો.
વોરેન બફેટ હંમેશા કહે છે કે સૌથી મોટું નાણાકીય નુકસાન ઘણીવાર આપણી આદતોને કારણે થાય છે, ફક્ત બજારને કારણે નહીં. તેઓ કહે છે કે આજે તમે જે બચાવતા નથી તે સંપત્તિ છે જે ભવિષ્યમાં તમારી પાસેથી છટકી જાય છે. વોરેન બફેટે હંમેશા બચત અને રોકાણના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. તેમના મહાન ઉપદેશોમાંનો એક ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિને સમજવી અને દેવાથી દૂર રહેવું છે. તેઓ માને છે કે દેવું એવી વસ્તુ છે જે તમને સતત પાછળ રાખે છે. જ્યારે તમે EMI ચૂકવો છો, ત્યારે તમે ખરેખર ભવિષ્યના વળતર પર નુકસાન કરી રહ્યા છો. આ તમને ખરેખર શ્રીમંત બનવાના તમારા સ્વપ્નને પ્રાપ્ત કરવામાં નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છોડી દે છે.
EMI ટ્રેપ: તે તમને કેવી રીતે ગરીબ બનાવે છે?
ચાલો આને એક સરળ ઉદાહરણથી સમજીએ. ધારો કે તમે 2 વર્ષ માટે વાર્ષિક 15% ના વ્યાજ દરે ₹1 લાખની વ્યક્તિગત લોન લીધી છે.
- લોનની રકમ: ₹100,000
- વ્યાજ દર: વાર્ષિક 15% (દર મહિને 1.25%)
- મુદત: 24 મહિના (2 વર્ષ)
- આ લોન માટે તમારી અંદાજિત EMI આશરે ₹4,849 હશે.
- 24 મહિનામાં તમે કુલ ચુકવણી કરશો: રૂ. 4,849/મહિનો * 24 મહિના = રૂ. 1,16,376.
- એટલે કે, તમે 1 લાખ રૂપિયા માટે 16,376 રૂપિયા વ્યાજ ચૂકવી રહ્યા છો.
- જો તમે આ EMI બચાવ્યા હોત અને તેમાં રોકાણ કર્યું હોત તો શું થયું હોત?
હવે કલ્પના કરો કે જો તમે આ લોન ન લીધી હોત અને દર મહિને 4,849 રૂપિયા એવી જગ્યાએ રોકાણ કર્યા હોત જે તમને સરેરાશ 12% વાર્ષિક વળતર આપત (જે સારા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી શક્ય છે).
- માસિક રોકાણ: 4,849 રૂપિયા
- વાર્ષિક વળતર: 12%
- મુદત: 24 મહિના (2 વર્ષ)
- 2 વર્ષ પછી, તમે લગભગ 1,31,238 રૂપિયા એકઠા કર્યા હોત.
આ એક નાનું ઉદાહરણ છે, પરંતુ તે ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ અને EMI ની "તક ખર્ચ" દર્શાવે છે. વોરેન બફેટ કહે છે કે જ્યારે તમે લોન લો છો, ત્યારે તમે ભવિષ્યની કમાણી ખાઈ રહ્યા છો.
વોરેન બફેટની EMI થી મુક્તિ માટે 5 ગોલ્ડન ટિપ્સ
બધા દેવું ખરાબ નથી હોતા, પરંતુ ઊંચા વ્યાજ દર સાથેનું દેવું સૌથી ખતરનાક છે. ક્રેડિટ કાર્ડ દેવું અથવા પર્સનલ લોન ઘણીવાર ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે. બફેટ ભલામણ કરે છે કે પહેલા આ મોંઘા દેવાથી છૂટકારો મેળવો. જ્યારે તમે આ દેવા ચૂકવો છો, ત્યારે તમે ખરેખર તે જ રકમ "કમાવાનું" ટાળો છો જે વ્યાજમાં જતી હતી.
બફેટ માને છે કે વ્યક્તિએ બચત કર્યા પછી જે બચે છે તે ખર્ચવું જોઈએ, ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે છે તે નહીં. તમારો પગાર આવતાની સાથે જ, બચત માટે એક નિશ્ચિત રકમ અલગ રાખો. આ આદત ધીમે ધીમે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
બફેટની સફળતાનું સૌથી મોટું રહસ્ય ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ છે. તે કહે છે, "જો તમે કોઈ વસ્તુમાં 10 વર્ષ માટે રોકાણ કરો છો અને તે વાર્ષિક 10% ના દરે વધે છે, તો તે 10 વર્ષ પછી બમણું થાય છે. પરંતુ જો તમે 20 વર્ષ માટે રોકાણ કરો છો, તો તે ચાર ગણું નહીં, છ ગણું થાય છે." તમે જેટલું વહેલું રોકાણ શરૂ કરો છો અને જેટલું લાંબું રોકાણ કરો છો, ચક્રવૃદ્ધિના ફાયદા તેટલા વધારે છે.
બફેટ પોતે વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાંના એક હોવા છતાં ખૂબ જ સરળ જીવન જીવે છે. તે મોંઘી કાર કે બ્રાન્ડેડ કપડાં પર પૈસા બગાડતા નથી. તે માને છે કે બિનજરૂરી ખર્ચ ફક્ત તમારી નાણાકીય સ્વતંત્રતાને અવરોધે છે. દરેક ખરીદી કરતા પહેલા, તમારી જાતને પૂછો, "શું મને ખરેખર આની જરૂર છે?"
બફેટ હંમેશા વાંચન અને શીખવા પર ભાર મૂકે છે. તેઓ કહે છે કે શ્રેષ્ઠ રોકાણ એ તમારામાં રોકાણ છે. તમારી નાણાકીય સાક્ષરતા વધારો, પૈસા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને વિવિધ રોકાણ વિકલ્પો શીખો. તમે જેટલું વધુ જાણો છો, તેટલા વધુ સારા તમે નાણાકીય નિર્ણયો લઈ શકો છો.
જો તમે દેવામાં ડૂબેલા છો, તો આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:
- તમારે કેટલું દેવું છે, વ્યાજ દર અને EMI નોંધો.
- સૌથી વધુ વ્યાજ-ચાર્જિંગ દેવા (જેમ કે ક્રેડિટ કાર્ડ) ચૂકવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
તમારા નકામા ખર્ચ પર નજર નાખો. બજેટ બનાવો અને બચત અને દેવાની ચુકવણી માટે જગ્યા બનાવો.
એક બાજુની દોડધામ, ફ્રીલાન્સિંગ અથવા નવી કુશળતા શીખીને તમારી આવક વધારવાનો પ્રયાસ કરો. વધારાની આવક સીધી દેવાની ચુકવણીમાં ફાળો આપશે.
એકવાર તમે મોંઘા દેવાથી મુક્ત થઈ જાઓ, પછી તમારી માસિક EMI રકમનું વ્યવસ્થિત રીતે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો.
