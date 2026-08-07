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  • /પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની જેમ CNG-PNG માં ભેળવાશે બાયોગેસ: દેશમાં 1.50 લાખ નવી રોજગારીનું થશે સર્જાશે, ગોબરધન યોજનાને મંજૂરી

પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની જેમ CNG-PNG માં ભેળવાશે બાયોગેસ: દેશમાં 1.50 લાખ નવી રોજગારીનું થશે સર્જાશે, 'ગોબરધન' યોજનાને મંજૂરી

GOBAR-DHAN Scheme: દેશના CNG અને ઘરેલુ PNG ક્ષેત્રમાં દરરોજ અંદાજે 34-35 મિલિયન મેટ્રિક સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર ગેસ (MMSCMD) નો વપરાશ થાય છે. વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 2,60,000 થી 3,00,000 ટન બાયોગેસની જરૂરિયાત રહેશે, જેના કારણે આ યોજના અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:13 AM IST
પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની જેમ CNG-PNG માં ભેળવાશે બાયોગેસ: દેશમાં 1.50 લાખ નવી રોજગારીનું થશે સર્જાશે, 'ગોબરધન' યોજનાને મંજૂરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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