પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની જેમ CNG-PNG માં ભેળવાશે બાયોગેસ: દેશમાં 1.50 લાખ નવી રોજગારીનું થશે સર્જાશે, 'ગોબરધન' યોજનાને મંજૂરી

GOBAR-DHAN Scheme: આગામી સમયમાં તમારા ઘરના રસોડામાં પાઇપલાઇન દ્વારા પહોંચતા રસોઈ ગેસ (PNG) અને કાર કે અન્ય વાહનોમાં વપરાતા CNG માં બાયોગેસનું મિશ્રણ કરવામાં આવશે. આ ગેસ CBG એટલે કે કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ હશે. આ માટે મોટા પાયે બાયોગેસની જરૂર પડશે અને તે પૂરી કરવા માટે દેશમાં 600 થી 700 નવા બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવશે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે આ હેતુ માટે ₹23,731 કરોડની 'સંપૂર્ણ ગોવર્ધન યોજના' (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan- GOBAR-DHAN) ને મંજૂરી આપી દીધી છે. 10 ઓગસ્ટે 'વિશ્વ બાયોફ્યુઅલ દિવસ' (World Biofuel Day) પર આ યોજના લોન્ચ થાય તેવી શક્યતા છે.
દેશમાં કુદરતી ગેસની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને વિદેશી તેલ તથા ગેસ પરની આયાત નિર્ભરતા ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક અત્યંત મહત્વકાંક્ષી 'ગોબરધન' (GOBARdhan) યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત શહેરો અને ઘરોમાં વપરાતા CNG (Compressed Natural Gas) અને PNG (Piped Natural Gas) માં બાયોગેસ મિક્સ કરવાનો નિર્ણાયક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ઉત્તમ કિંમત, સબસિડી અને CBG ઉત્પાદન વધારવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર 10 ઓગસ્ટે 'વિશ્વ જૈવ-ઇંધણ દિવસ' નિમિત્તે 'સંપૂર્ણ ગોવર્ધન યોજના' શરૂ કરી શકે છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય CBG માટે વધુ સારા અને આકર્ષક ખરીદ ભાવ આપવાનો તેમજ નવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે વધુ કેપિટલ સબસિડી પૂરી પાડીને CBG ઉત્પાદનને ઝડપથી વેગ આપવાનો છે. આ નવીનતમ યોજના પાછળ અંદાજે 23,731 કરોડનું વિશાળ રોકાણ કરવામાં આવશે. આ માળખાકીય સુવિધા અને પ્લાન્ટ્સના માધ્યમથી કચરા તેમજ જૈવિક કચરા માંથી કમ્પ્રેસ્ડ બાયો-ગેસ (CBG) અને CNG નું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં આવશે.
આયાતમાં ઘટાડો અને વિદેશી મુદ્રાની બચત
ભારત હાલમાં પોતાની જરૂરિયાતનો મોટાભાગનો નેચરલ ગેસ બહારના દેશોમાંથી આયાત કરે છે. CNG અને PNG માં બાયોગેસ ભેળવવાથી દેશની આયાતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે, જેનાથી દેશની કિંમતી વિદેશી મુદ્રાની મોટી બચત થશે અને દેશ ઉર્જા ક્ષેત્રે વધુ 'આત્મનિર્ભર' બનશે. આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ઉર્જા ક્ષેત્ર પૂરતો સીમિત ન રહેતાં ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે પણ વરદાન સાબિત થશે. છાણ અને જૈવિક કચરાનો યોગ્ય નિકાલ થતાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા જાળવવામાં મદદ મળશે. ખેડૂતો તેમના પશુઓના છાણ અને કૃષિ કચરામાંથી વધારાની આવક મેળવી શકશે. ઉપરાંત, બાયોગેસ ઉત્પાદન બાદ વધેલી સ્લરીમાંથી જૈવિક ખાતર (Organic Fertilizer) પણ તૈયાર થશે.
1.50 લાખ નવી રોજગારીનું સર્જન
આ યોજનાથી દેશમાં વિશાળ સ્તરે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વેગ પકડશે. બાયોગેસ પ્લાન્ટ્સના નિર્માણ, સંચાલન, કચરાના એકત્રીકરણ અને સપ્લાય ચેઇનમાં મોટા પાયે માનવબળની જરૂર પડશે. જેના પરિણામે દેશમાં અંદાજે 1.50 લાખ નવી રોજગારીના અવસરો ઊભા થશે, જે મુખ્યત્વે ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોના યુવાનો માટે આજીવિકાનો નવો સ્ત્રોત બનશે.
આ પગલું 'સસ્ટેનેબલ ઓલ્ટરનેટિવ ટુવર્ડ્સ અફોર્ડેબલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન' (SATAT) યોજના શરૂ થયાના 8 વર્ષ બાદ લેવામાં આવી રહ્યું છે. સરકારી પોર્ટલના ડેટા મુજબ, SATAT હેઠળ 5,000 CBG પ્લાન્ટ સ્થાપવાનો ટાર્ગેટ હતો, પરંતુ હાલ માત્ર 219 પ્લાન્ટ જ કાર્યરત છે. નવી યોજનાથી આ સંખ્યામાં મોટો વધારો થશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, વધુ સબસિડી અને યોગ્ય ખરીદ ભાવ મળવાથી એક જ વર્ષની અંદર વધુ 600-700 CBG પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં મદદ મળશે.
CNG અને PNG માં બાયોગેસનું મિશ્રણ ફરજિયાત બનશે
કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ સાથે જોડાયેલી નિશ્ચિત મિશ્રણ મર્યાદા (obligation) કાનૂની નિયમ બન્યા પછી તેનું મહત્વ વધુ વધી ગયું છે. આ નિયમ હેઠળ, સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ માટે કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ (CNG) અને પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) સપ્લાયમાં CBG મિશ્રિત કરવું ફરજિયાત છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આગામી ત્રણ વર્ષમાં મિશ્રણના ઊંચા લક્ષ્યાંકોને પૂરા કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતા પૂરતી નથી, તેથી ક્ષેત્રમાં નવું રોકાણ અત્યંત જરૂરી છે.