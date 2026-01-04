Bitcoin Price: બિટકોઇન આખરે તોડી નાખી લિમિટ, ફરી 91,000 ડોલરને વટાવી ગઈ કિંમત

Prev
Bitcoin Price Hike: રવિવારે ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણકારોને સારા સમાચાર મળ્યા. બિટકોઈન ફરી એકવાર 91,000 ડોલરને વટાવી ગયો છે. અન્ય ઘણી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:04 PM IST

Bitcoin Price Hike: બિટકોઈન લાંબા સમય પછી રોકાણકારોને સારા સમાચાર આપ્યા. રવિવારે તેની કિંમત $91,000 ને વટાવી ગઈ, જે લગભગ 23 દિવસમાં પહેલી વાર નોંધાઈ. વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાના સમયે આ ઉછાળો આવ્યો છે. આ ઉછાળો દર્શાવે છે કે મુશ્કેલ આર્થિક સમયમાં પણ, ક્રિપ્ટોકરન્સી ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહી છે, અને બિટકોઈન ફરી એકવાર બજારમાં અગ્રણી બની ગયું છે.

બિટકોઈનનો ઉછાળો ભારે ટ્રેડિંગ અને વ્યાપક લિક્વિડેશન (સંપત્તિઓને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવા) દ્વારા પ્રેરિત હતો. એક્સપર્ટ કહે છે કે વેપારીઓએ એક કલાકમાં $60 મિલિયન મૂલ્યના બિટકોઈન વેચી દીધા, જેનાથી ભાવમાં વધુ વધારો થયો. આટલી ઝડપી વેચાણ ઘણીવાર મજબૂત તેજીનો સંકેત આપે છે, કારણ કે ભાવ ઘટાડા પર દાવ લગાવનારાઓને તેમની સ્થિતિ બંધ કરવાની ફરજ પડે છે, જેનાથી ભાવમાં વધારો થાય છે.

24 કલાકમાં ભાવ કેટલો વધ્યો?

છેલ્લા 24 કલાકમાં બિટકોઈન 1.70%થી વધુ વધ્યો છે. આ વધારા સાથે, તે રવિવારે બપોરે 3 વાગ્યે $91,300 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. થોડા કિસ્સાઓ સિવાય, છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમાં સતત વધારો થયો છે. ક્યારેક ક્યારેક ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ તે નોંધપાત્ર નહોતો. બિટકોઇનનું માર્કેટ કેપ 24 કલાકમાં $1.82 ટ્રિલિયન સુધી વધી ગયું.

7 દિવસમાં આશ્ચર્યજનક

બિટકોઇનમાં 7 દિવસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, આ 7 દિવસમાં 5ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. આ ઉછાળો રોકાણકારોની જોખમ લેવાની તૈયારી દર્શાવે છે, ખાસ કરીને 2025ના અંતથી થોડો ધીમો રહ્યો છે. પરંપરાગત બજારોમાંથી મિશ્ર સમાચાર આવી રહ્યા છે, જે ક્રિપ્ટોકરન્સીને વૈકલ્પિક સંપત્તિઓ માટે ફાયદાકારક બનાવે છે. બજાર નિષ્ણાતો હવે બિટકોઇનને માત્ર સટ્ટાકીય રોકાણ તરીકે જ નહીં, પરંતુ આર્થિક અનિશ્ચિતતા સામે રક્ષણ તરીકે પણ જોઈ રહ્યા છે.

અન્ય ક્રિપ્ટો સાથે શું થઈ રહ્યું છે?

રવિવારે, ફક્ત બિટકોઇનમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. ઇથેરિયમ, રિપલ, બિનાન્સ અને અન્યમાં પણ વધારો થયો. ઇથેરિયમ સાત દિવસમાં 6%થી વધુ, રિપલ લગભગ 11%, બિનાન્સ લગભગ 5% અને સોલાના 7% થી વધુ વધ્યા છે. આ દરમિયાન, છેલ્લા 24 કલાકમાં વૈશ્વિક ક્રિપ્ટો માર્કેટ કેપ 1.70%થી વધુ વધીને $3.11 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે.

Disclaimer: બિટકોઇનમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
BitcoinBitcoin pricebitcoin Crypto CurrencyaltcoinsGujarati NewsBusiness NewsInvestor

