રિલાયન્સ પર ONGCના ગેસ કૂવાઓમાંથી 1.55 અબજ ડોલરની ગેસ ચોરીનો આરોપ, CBI તપાસની માંગણી પર બોમ્બે HCની નોટિસ
રિલાયન્સ પર ગંભીર ONGCના ગેસ કૂવાંઓમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે અબજો ડોલરના ગેસની ચોરીનો આરોપ લાગ્યો છે. આ આરોપોની સીબીઆઈ તપાસની માંગણી કરતી એક અરજી પર બોબ્બે હાઈકોર્ટે નોટિસ ઈશ્યું કરી છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) અને તેના ડાયરેક્ટર મુકેશ ધીરુભાઈ અંબાણી વિરુદ્ધ કથિત રીતે ONGC ના પાડોશી ગેસ કુવાંઓમાંથી 1.55 અબજ અમેરિકી ડોલર મૂલ્યના પ્રાકૃતિક ગેસ ચોરીના આરોપોની સીબીઆઈ તપાસની માંગણી કરતી અરજી પર નોટિસ ઈશ્યું કરી છે.
કોણે કરી અરજી?
અત્રે જણાવવાનું કે કથિત ગેસ ચોરી કૃષ્ણા-ગોદાવરી બેસિનમાં આંધ્ર પ્રદેશના તટ પાસે આવેલા ઊંડા સમુદ્રી કુવાંઓમાં થઈ હોવાનો આરોપ છે. આ અરજી ભારતીય નાગરિક જિતેન્દ્ર પી મરુ દ્વારા દાખલ કરાઈ છે જેમાં તેમણે કોર્ટને સીબીઆઈ તપાસ અને કેન્દ્ર સરકારને કાર્યવાહીના નિર્દેશ આપવાની માંગણી કરી છે. જસ્ટિસ એ.એસ ગડકરી અને જસ્ટિસ રંજીતસિંહ રાજા ભોંસલીની ખંડપીઠે 4 નવેમ્બરના આદેશમાં સીબીઆઈ અને કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ ફટકારતા કહ્યું કે આ અરજી પર આગામી સુનાવણી 18 નવેમ્બર 2025ના રોજ થશે.
અરજીમાં શું છે આરોપ?
અરજી મુજબ RIL એ 2004થી 2013-14 વચ્ચે મોટા પાયે સંગઠિત છેતરપિંડી કરી જે હેઠળ તેણે પોતાના કોન્ટ્રાક્ટવાળા ઊંડા સમુદ્રી કુવાંઓમાંથી ત્રાંસી રીતે ડ્રિલિંગ કરીને ONGCના કુવાંઓમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે પ્રાકૃતિક ગેસ કાઢ્યો. 2013માં ONGC અધિકારીઓને આ ગેરકાયદેસર રીતે ગેસ કાઢવા અંગેની જાણ થઈ અને તેમણે તેની જાણ ભારત સરકારને કરી હતી.
શું કહે છે રિલાયન્સ?
જ્યારે RIL નો દાવો હતો કે ગેસ માઈગ્રેટરી છે, આથી તેને કાઢવાનો અધિકાર છે. પરંતુ સ્વતંત્ર તપાસ એજન્સી ડિ ગોલયર એન્ડ મકનોટન (D&M)એ પુષ્ટિ કરી કે RIL એ ONGC ના કુવાંઓમાંથી મંજૂરી વગર ગેસ કાઢ્યો. ત્યારબાદ એ પી શાહ સમિતિએ ચોરી કરાયેલા ગેસની કિંમત 1.55 અબજ અમેરિકી ડોલરથી વધુ આંકી. જેમાં 174.9 મિલિયન ડોલરની વ્યાજની રકમ પણ સામેલ છે.
આ અગાઉ RIL ને ONGC સાથે વિવાદમાં એક આર્બિટ્રલ એવોર્ડ મળ્યો હતો પરંતુ 14 ફેબ્રુઆરી 2025ના પોતાના આદેશમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે કેન્દ્ર સરકારની અપીલ સ્વીકારીને એવોર્ડને જાહેર નીતિ વિરુદ્ધ ગણાવી રદ કર્યો હતો.
અરજીમાં દાવો કરાયો કે કથિત ષડયંત્રની શરૂઆત મુંબઈથી થઈ આથી સીબીઆઈ પાસે મામલાની તપાસનો અધિકાર ક્ષેત્ર છે. અરજીકર્તાએ RIL અને તેના ડાયરેક્ટરો વિરુદ્ધ ચોરી, ખોટી રીતે સંપત્તિનો દુરઉપયોગ અને ગુનાહિત વિશ્વાસભંગના આરોપોમાં અપરાધિક મામલો નોંધવાની માંગણી કરી. મરુએ તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજ કોન્ટ્રાક્ટ તપાસ રિપોર્ટ્સ અને એ પી શાહ સમિતિના રિપોર્ટ જપ્ત કરવા અને તમામ જાણી-અજાણી વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ઔપચારિક આરોપ નક્કી કરવાની પણ અપીલ કરી.
