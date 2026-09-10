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Bond Tokenisation Summit 2026: મુંબઈમાં IBWની જાહેરાત, E-Sutra એ જણાવ્યો દેશના સૌથી મોટા વેબ3નો મોટો માસ્ટરપ્લાન!

Bond Tokenisation Summit 2026: મુંબઈમાં Hashed Emergent અને ઈ સૂત્રએ India Blockchain Week (IBW 2026) ની જાહેરાત કરી. એસેટ ટોકનાઈઝેશન બિલ, પ્રોપર્ટી ટોકનાઈઝેશન અને 5000+ દિગ્ગજોના જમાવડાની આખી ઈનસાઈડ સ્ટોરી જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:19 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: મુંબઈમાં IBWની જાહેરાત, E-Sutra એ જણાવ્યો દેશના સૌથી મોટા વેબ3નો મોટો માસ્ટરપ્લાન!

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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