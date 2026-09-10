/Bond Tokenisation Summit 2026: મુંબઈમાં IBWની જાહેરાત, E-Sutra એ જણાવ્યો દેશના સૌથી મોટા વેબ3નો મોટો માસ્ટરપ્લાન!

મુંબઈમાં આયોજિત બોન્ડ ટોકનાઈઝેશન સમિટ 2026માં ભારતના ડિજિટલ એસેટ અને બ્લોકચેન ફ્યૂચર અંગે અનેક ઐતિહાસિક જાહેરાતો કરાઈ. આ સમિટમાં વેન્ચર કેપિટલ ફર્મ Hashed Emergent ના પ્રતિનિધિ કાર્તિક સ્વરાજે આખી રૂપરેખા રજૂ કરી. અત્યાર સુધીમાં ટેક્નોલોજી અને ડેવલપર્સના ગઢ બેંગલુરુમાં આયોજિત થનારા દેશના સૌથી મોટા બ્લોકચેન સંમેલન 'ઈન્ડિયા બ્લોકચેન વીક (IBW)' આ વર્ષે પહેલીવાર દેશની આર્થિક રાજધાની કહેવાતા મુંબઈમાં થવા જઈ રહ્યું છે.
આ મેગા ઈવેન્ટમાં ઈ સૂત્ર અને Hashed Emergent ની રણનીતિક ભાગીદારી દ્વારા ભારતના ટોકનાઈઝેશન માર્કેટને સીધા વૈશ્વિક રોકાણકારો અને નીતિ નિર્માતાઓ સાથે જોડવામાં આવશે.
Hashed Emergent: 5 વર્ષમાં 35થી વધુ વેબ 3 સ્ટાર્ટઅપ્સને આપી ઉડાણ
કાર્તિક સ્વરાજે જણાવ્યું કે Hashed Emergent દક્ષિણ કોરિયા બેસ્ડ ગ્લોબલ વી સી ફર્મ 'Hashed' ની ભારતીય શાખા છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી કંપની ભારત અને ઉભરતા બજારોમાં શરૂઆતી તબક્કાના વેબ3 અને બ્લોકચેન સ્ટાર્ટઅપ્સમાં રોકાણ કરી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં તેના પોર્ટફોલિયોમાં 35થી વધુ ઉભરતી કંપનીઓ સામેલ છે.
ટોકનાઈઝેશન અને ઓનચેન ફાઈનાન્સના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા તેના મુખ્ય પોર્ટફોલિયો સ્ટાર્ટઅપ્સ:
Payrust: સ્ટેબલકોઈન્સ પર કામ કરનારા પ્લેટફોર્મ.
Spyra: રિયલ વર્લ્ડ એસેટ (RWA) ટોકનાઈઝેશન પર કેન્દ્રિત.
Pi42: ભારતના પ્રમુક ક્રિપ્ટો અને ડેરિવેટિવ્સ એક્સચેન્જ.
Mugafi: એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ઈન્ડ્સ્ટરી અને ઈન્ટલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી (IP) ટોકનાઈઝેશનમાં સક્રિય.
રોકાણ ઉપરાંત કંપની ભારતમાં વેબ3 ઈકોસિસ્ટમને ઊભી કરવા માટે 'W2' પ્રોજેક્ટ ચલાવે છે, જે ભારતીય સંસ્થાપકોને દેશમાં ગો-ટુ માર્કેટ (GTM) રણનીતિ અને બિઝનેસ સ્કેલ કરવામાં મદદ કરે છે. આ સાથે જ કંપની છેલ્લા 4 વર્ષમાં ભારતના વેબ3 ઈકોસિસ્ટમ પર લેન્ડસ્કેપ રિપોર્ટ બહાર પાડી રહી છે જેની આ વર્ષે 5મી એડિશન આવશે.
1-2 નવેમ્બરે ભેગી થશે ગ્લોબલ વેબ3 ઈકોસિસ્ટમ
ઈન્ડિયા બ્લોકચેન વીક (IBW)ની આ ચોથી આવૃત્તિ હશે. છેલ્લી ત્રણ આવૃત્તિ બેંગલુરુમાં યોજાઈ હતી. જ્યાં મુખ્ય ફોકસ ડેવલપર્સને બ્લોકચેન ટેક્નોલોજી સાથે જોડવા અને એપ્સ બનાવવા પર હતું. પરંતુ આ વખતે IBW 2026 માં 360- ડિગ્રી અપ્રોચ અપનાવવામાં આવી રહી છે.
તારીખ અને જગ્યા
1 અને 2 નવેમ્બર 2026ના રોજ મુંબઈમાં એરપોર્ટ પાસે આવેલી 5 સ્ટાર હોટલ ફેરમોન્ટ(Fairmont Mumbai) માં તેનું આયોજન થશે. મુંબઈને પસંદ કરવાનું મુખ્ય કારણ તેનું દેશનું ફાઈનાન્શિયલ કેપિટલ હોવું છે.
વિશાળ પાયે
એક આખું અઠવાડિયું ચાલનારી આ ઈવેન્ટમાં 5000થી વધુ લોકો ભાગ લેશે. જેમાં 120થી વધુ સાઈડ ઈવેન્ટ્સ, 120થી વધુ ગ્લોબલ સ્પીકર્સ અને 40થી વધુ મોટા સ્પોન્સર્સ સામેલ થઈ રહ્યા છે.
Devcon સાથે જોડાણ
IBW 2026 આખા અઠવાડિયાની શરૂઆત કરશે. તેના પછી 3 નવેમ્બરથી ડેવલપર-ફોકસ્ડ ઈવેન્ટ 'Devcon' શરૂ થશે. જેની સાથે મળીને આ મલ્ટી ચેન અને pan-industry ઈવેન્ટ આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે.
પહેલીવાર 'Institutional Forum': બંધ બારણે નક્કી થશે નીતિઓ
IBW 2026 ની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ વર્ષે પહેલીવાર એક ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ફોરમનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ એક ક્લોઝ્ડ ડોર અને ઈન્વાઈટ ઓનલી (Invite-Only) ફોરમ હશે. એટલે કે તેમાં સામાન્ય ટિકિટ ખરીદીને પ્રવેશ મળશે નહીં.
આ ફોરમમાં 200થી 250 સિલેક્ટેડ દિગ્ગજો સામેલ થશે. તેમાં વિવિધ બેંક, નાણાકીય સંસ્થાનો અને ફિનટેક કંપનીઓના ડાયરેક્ટર્સ, વીપી, પ્રેસિડેન્ટ્સ, સીએક્સઓ(CXOs) ની સાથે સાથે સરકારી નીતિ નિર્માતા અને રેગ્યુલેટરી બોડીઝના પ્રતિનિધિ એક મંચ પર બેસશે.
આ બંધ બારણાની બેઠકમાં સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC), એસેટ ટોકનાઈઝેશન, ટ્રેડ ફાઈનાન્સ, ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ DLT અને કેપિટલ માર્કેટ પર સીધી ચર્ચા થશે. E-Sutra આ ફોરમમાં રણનીતિક પાર્ટનર તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. જે સરકાર અને રેગ્યુલેટર્સને આ ટેક્નોલોજી સાથે જોડવાનું કામ કરશે.
કાર્તિક સ્વરાજે સ્પષ્ટ કર્યું કે 'બોન્ડ ટોકનાઈઝેશન સમિટ 2026' આ સફરની પહેલી સિડી છે. 2027 અને આવનારા વર્ષોમાં તેને વધુ મોટા પાયે સતત આયોજિત કરાશે. આ ઉપરાંત Hashed Emergent અને IBW તરફથી ભારતીય ક્રિપ્ટો ફ્રેમવર્ક માટે 'Coins Act' જેવા ખાસ રિપોર્ટ્સ પણ બહાર પાડવામાં આવશે.
E-Sutra અને Tokenized Asset Foundation (TAF) નું મોટું જોડાણ
સમિટ દરમિયાન E-Sutra નો અધિકારીક પ્રોમોશનલ વીડિયો પણ લોન્ચ કરાયો. જેમાં કંપનીના વિઝન અને ભારતના ટોકનાઈઝેશન ફ્યૂચરનો આખો રોડમેપ દેખાડવામાં આ્યો. E-Sutra હવે સત્તાવાર રીતે Tokenized Asset Foundation (TAF) નો ભારતનો પાર્ટનર બન્યો છે.
ભારતની તાકાત
ભારત પાસે ખુબ કિમતી એસેટ્સ, મોટા સંસ્થાન અને સારું ટેલેન્ટ છે.
ગ્લોબલ માર્કેટની તાકાત
વૈશ્વિક બજારોની પાસે પુષ્કળ પૂંજી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અનુભવ છે.
ટોકનાઈઝેશનનો રોલ
E-Sutra અને TAFની આ ભાગીદારી ભારતના એસેટ્સને સીધી ગ્લોબલ કેપિટલ સાથે જોડવાનું કામ કરશે.
રિયલ વર્લ્ડ એસેટ (RWA) ટોકનાઈઝેશન ફક્ત ટેક્નોલોજીનો ખેલ નથી પરંતુ તેના માટે લીગલ સ્ટ્રક્ચરિંગ, એસેટ કસ્ટડી, કમ્પાલયન્સ અને ઈન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શનની સૌથી વધુ જરૂર હોય છે.
કાનૂન અને નીતિઓના સ્તરે મોટો ફેરફાર
ભારતમાં ટોકનાઈઝેશન અંગે કાનૂની માળખુ ઝડપથી તૈયાર થઈ રહ્યું છે.
Asset Tokenisation Bill:
રાજ્યસભામાં એસેટ ટોકનાઈઝેશન બિલ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે. જે તેને કાનૂની માન્યતા આપવાની દિશામાં મોટું પગલું છે.
Maharashtra Delta Act:
મહારાષ્ટ્ર સરકાર જમીન અને પ્રોપર્ટી ટોકનાઈઝેશન માટે ડેલ્ટા એક્ટનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરી રહી છે. E-Sutraની ટીમ છેલ્લા અનેક મહિનાઓથી તમામ પ્રમુખ સ્ટેકહોલ્ડર્સ સાથે મળીને તેના પર કામ કરી રહી છે.
India-UAE Corridor:
ભારત અને યુએઈ વચ્ચે ટોક્નાઈઝ્ડ એસેટ્સ તથા બોર્ડર પાર લેવડદેવડને સરળ બનાવવા માટે સ્પેશિયલ કોરિડોર પર કામ ચાલુ છે.
E-Sutra અને TAFનું આ ગઠબંધન ભારતને બ્લોકચેન એક્સપરિમેન્ટ્સના દૌરમાંથી કાઢીને ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ ગ્રેડ ટોક્નાઈઝ્ડ માર્કેટ તરફ લઈ જવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.