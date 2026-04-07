1 શેર પર 3 શેર બોનસ આપી રહી છે આ કંપની, આજે મોટો દિવસ; માત્ર 6 મહિનામાં પૈસા કર્યા ડબલ
Bonus Share: એવેક્સ એપેરલ્સ એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ લિમિટેડના શેર એક્સ-બોનસમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 3 શેર બોનસ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. છ મહિનામાં શેરના ભાવમાં 100% થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
Bonus Share: એવેક્સ એપેરલ્સ એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ લિમિટેડના શેર આજે શેરબજારમાં એક્સ-બોનસમાં ટ્રેડ થવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ દરેક શેર માટે બોનસ તરીકે ત્રણ શેર ઓફર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ મલ્ટિબેગર સ્ટોક પહેલીવાર સ્ટોક એક્સચેન્જ પર એક્સ-બોનસમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
1 શેર માટે 3 શેરનું બોનસ આપી રહી છે કંપની
એક્સચેન્જ સાથેની ફાઇલિંગમાં કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 5 ની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક શેર માટે 3 શેરનું બોનસ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ બોનસ માટેની રેકોર્ડ તારીખ 7 એપ્રિલ, 2026 નક્કી કરવામાં આવી હતી, જે આજે છે.
આ વર્ષે કંપનીના શેરનું એક્સ-સ્પ્લિટ ટ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. માર્ચમાં કંપનીના શેરને બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, કંપનીના શેરનું ફેસ વેલ્યુ ₹10 થી ઘટીને ₹5 પ્રતિ શેર થયું હતું.
શેરોનું પ્રદર્શન રહ્યું છે શાનદાર
સોમવારે માર્કેટના ક્લોઝિંગ સમયે એવોક્સ એપેરલ્સ એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ લિમિટેડના શેર 5 ટકા ઘટીને ₹159.60 પર બંધ થયા. આજે, એક્સ-બોનસ ટ્રેડિંગને કારણે કંપનીના શેરનો ભાવ ₹39.90 હતો. છેલ્લા મહિનામાં કંપનીના શેરના ભાવમાં 11.20 ટકાનો વધારો થયો છે. ત્રણ મહિનામાં શેરમાં 65.50 ટકાનો વધારો થયો છે. છ મહિનાથી શેર રાખનારા રોકાણકારોએ 152 ટકાનો વધારો કર્યો છે. એવોક્સ એપેરલ્સ એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં એક વર્ષમાં 181 ટકાનો વધારો થયો છે.
કંપનીના શેરહોલ્ડિંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી
સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં પ્રમોટર કંપનીમાં 41.97 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા. જનતા પાસે 58.03 ટકા હિસ્સો હતો. છેલ્લા ત્રણ ક્વાર્ટર દરમિયાન કંપનીના શેરહોલ્ડિંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
(આ રોકાણ સલાહ નથી. શેરબજાર જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને નિષ્ણાતની સલાહ લો.)
