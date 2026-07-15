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મિનિટોમાં બુકિંગ, તરત ડિલિવરી! હવે કનેક્શન વગર પણ મળશે LPG સિલિન્ડર, જાણો પ્રોસેસ

LPG cylinder news: હવે તમે કનેક્શન વિના થોડી જ મિનિટોમાં ઘરે બેઠા LPG સિલિન્ડર ઓર્ડર કરી શકો છો. હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમે તેનું નવું 'HP Navya' 10 કિલોનું કમ્પોઝિટ LPG સિલિન્ડર પણ લોન્ચ કર્યું છે. આ ઉપરાંત, ગ્રાહકો હાલના 5 કિલો મેટલ LPG સિલિન્ડરનો પણ ઓર્ડર આપી શકશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:23 PM IST
મિનિટોમાં બુકિંગ, તરત ડિલિવરી! હવે કનેક્શન વગર પણ મળશે LPG સિલિન્ડર, જાણો પ્રોસેસ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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