/મિનિટોમાં બુકિંગ, તરત ડિલિવરી! હવે કનેક્શન વગર પણ મળશે LPG સિલિન્ડર, જાણો પ્રોસેસ

LPG cylinder news: હવે, તમે કનેક્શન વિના, ફક્ત થોડી મિનિટોમાં ઘરે બેઠા LPG સિલિન્ડર ઓર્ડર કરી શકો છો. ક્વિક કોમર્સ પ્લેટફોર્મ Instamartએ હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) સાથે ભાગીદારીમાં દેશની પ્રથમ ઓન-ડિમાન્ડ LPG સિલિન્ડર ડિલિવરી સેવા શરૂ કરી છે. ગ્રાહકો Instamart એપનો ઉપયોગ કરીને ઘરે બેઠા LPG સિલિન્ડર ઓર્ડર કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે Instamartએ Swiggyની માલિકીનું પ્લેટફોર્મ છે, જે એક ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ છે.
કનેક્શનની જરૂર નથી
Instamart અને HPCL ભાગીદારીના ભાગ રૂપે, Hindustan Petroleumએ તેનું નવું 'HP Navya' 10-કિલોગ્રામ કમ્પોઝિટ LPG સિલિન્ડર પણ લોન્ચ કર્યું છે. ગ્રાહકો હાલના 5-કિલોગ્રામ મેટલ LPG સિલિન્ડર પણ ઓર્ડર કરી શકે છે.
મહત્વનું છે કે, આ સેવા માટે LPG કનેક્શન જરૂરી નથી. આનો અર્થ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ, કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો, ભાડે રાખનારાઓ અને નાના પરિવારો પણ પરંપરાગત ઘરેલુ ગેસ કનેક્શન વિના સિલિન્ડર ઓર્ડર કરી શકે છે. આ સેવા બેંગલુરુમાં શરૂ થઈ રહી છે.
પ્રથમ વખત ઓર્ડર માટે KYC જરૂરી
પ્રથમ વખત સિલિન્ડર ઓર્ડર કરનારા ગ્રાહકોએ ઓળખ ચકાસણી (KYC) અને અન્ય જરૂરી ડિલિવરી દસ્તાવેજો પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. આ પછી, ભવિષ્યના ઓર્ડરને રિફિલ ગણવામાં આવશે, અને ખાલી સિલિન્ડર ડિલિવરી પર પાછા લેવામાં આવશે. ઇન્સ્ટામાર્ટ પર આપવામાં આવેલા બધા ઓર્ડર HPCLના અધિકૃત વિતરક નેટવર્ક દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
સિલિન્ડર ડિલિવરી સલામતી ધોરણોનું પાલન કરતા તાલીમ પામેલા સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવશે. HPCLએ જણાવ્યું હતું કે HP નવ્યા સિલિન્ડર પરંપરાગત સ્ટીલ સિલિન્ડરોના હળવા અને કાટ-પ્રતિરોધક વિકલ્પ તરીકે સ્થિત છે. તેની પારદર્શક બોડી વપરાશકર્તાઓને ગેસ સ્તર જોવાની મંજૂરી આપે છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન એપાર્ટમેન્ટ્સ, નાના પરિવારો અને એવા ઘરો માટે આદર્શ છે જેમને અનુકૂળ ગૌણ LPG સિલિન્ડરની જરૂર હોય છે.
ઇન્સ્ટામાર્ટના CEO એ શું કહ્યું?
ઇન્સ્ટામાર્ટના CEO અમિતેશ ઝાએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ ગ્રાહકોના રોજિંદા જીવનનો ભાગ બનવા માટે કરિયાણાની ડિલિવરીથી આગળ વધીને વિસ્તરણ કર્યું છે. HPCL સાથેની ભાગીદારી સલામતી અને વિશ્વસનીયતાના ધોરણોને જાળવી રાખીને આ સુવિધાને આવશ્યક ઘરગથ્થુ સેવામાં ઉન્નત કરે છે.
આ દરમિયાન, HPCL માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર અમિત ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય LPGને અનુકૂળ અને સલામત રીતે વધુ લોકો સુધી સુલભ બનાવવાનો છે. ઇન્સ્ટામાર્ટ જેવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે ભાગીદારી કરવાથી ગ્રાહકોને ઝડપી અને અનુકૂળ સેવા મળશે. ઇન્સ્ટામાર્ટ હાલમાં દેશભરના 131થી વધુ શહેરોમાં 50,000થી વધુ પ્રોડક્ટ SKU પહોંચાડે છે.