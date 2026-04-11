Breaking News: પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, 36 રૂપિયા વધાર્યો આ ચાર્જ, જાણો

Breaking News: કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટી 24 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસ 36 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વધારી દીધો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:52 PM IST
Breaking News: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે, ભારત સહિત વિશ્વભરમાં ઇંધણ સંકટ છે. આ પરિસ્થિતિને ઉકેલવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી 24 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસ 36 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરી દીધો છે.

સરકારે શું કહ્યું?

શનિવારે, સરકારે જાહેરાત કરી કે તેણે ડીઝલ પર નિકાસ ડ્યુટી 21.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી વધારીને 55.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરી દીધી છે. હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ પર નિકાસ ડ્યુટી અને સેસ પણ વધારવામાં આવ્યા છે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ પર વિશેષ વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી 24 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે, જ્યારે રોડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસ હવે 36 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થઈ ગયો છે. આ દરમિયાન, એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) પરની ડ્યુટી પણ 29.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી વધારીને 42 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે, જ્યારે પેટ્રોલ પરની નિકાસ ડ્યુટી હજુ પણ શૂન્ય છે.

આ નિર્ણય પાછળનું કારણ શું છે?

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે સ્થાનિક બજારમાં ઇંધણની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે આ ડ્યુટીઓ લગાવવામાં આવી હતી. આ ડ્યુટીઓનો હેતુ નિકાસકારોને આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ભાવ વચ્ચેના તફાવતનો અયોગ્ય લાભ લેતા અટકાવવાનો છે, કારણ કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે લશ્કરી હુમલા શરૂ કર્યા પછી, તેહરાને મોટા પાયે બદલો લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. જો કે, 8 એપ્રિલે, ઇરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા હતા, જેના કારણે પશ્ચિમ એશિયા અને વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં વિક્ષેપો અસ્થાયી રૂપે બંધ થયા છે.

ઇંધણ પર ડિસ્કાઉન્ટ ગણવામાં આવશે

તાજેતરમાં, એવા અહેવાલો આવ્યા હતા કે ભારત સરકારે સ્થાનિક ઇંધણ વેચાણ પર થતા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે રિફાઇનરી માર્જિન પર મર્યાદા નક્કી કરી છે. રિફાઇનરી માર્જિન હવે પ્રતિ બેરલ 15 ડોલર સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે. આ મર્યાદાથી વધુની કોઈપણ કમાણીને રાજ્ય માલિકીની માર્કેટિંગ કંપનીઓને વેચવામાં આવતા ઇંધણ પર ડિસ્કાઉન્ટ ગણવામાં આવશે. વધારાના નફાનો ઉપયોગ છૂટક નુકસાનને સરભર કરવા માટે કરી શકાય છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

