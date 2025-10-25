Prev
Expert Advice: સુઝલોન એનર્જીના શેર પર બ્રોકરેજ એલર્ટ, શું હજી વધુ આવશે ઘટાડો?

Suzlon Energy share: ગયા શુક્રવારે, શેર 1.34 ટકા ઘટીને 53.82 રૂપિયા પર બંધ થયો. તેનો ૫૨ સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ ભાવ 74.30 રૂપિયા છે અને તેનો ૫૨ સપ્તાહનો નીચો ભાવ 46 રૂપિયા છે. નિષ્ણાતો શેર અંગે સાવચેત છે. ચાલો તેના ટારગેટ ભાવ ચેક કરીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:25 PM IST

Expert Advice: સુઝલોન એનર્જીના શેર પર બ્રોકરેજ એલર્ટ, શું હજી વધુ આવશે ઘટાડો?

Suzlon Energy share: સતત ત્રણ દિવસના વધારા પછી, ઊર્જા કંપની સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડના શેરમાં શુક્રવારે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ગયા શુક્રવારે, શેર 1.34 ટકા ઘટીને ₹53.82 પર બંધ થયો. તેનો ૫૨ સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ ભાવ ₹74.30 છે અને તેનો ૫૨ સપ્તાહનો નીચો ભાવ ₹46 છે. નિષ્ણાતો શેર અંગે સાવધાન છે.

એક્સપર્ટ શું કહે છે?

વેલ્થમિલ્સ સિક્યોરિટીઝના ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજીના ડિરેક્ટર ક્રાંતિ બાથિનીએ જણાવ્યું હતું કે સુઝલોન એનર્જીના શેર તાજેતરમાં મજબૂત થયા છે. તેમણે ભલામણ કરી હતી કે હાલના રોકાણકારો તેમની સ્થિતિ જાળવી રાખે અને નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે આગામી બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામોની રાહ જુએ, ખાસ કરીને સંભવિત માર્જિન રિકવરી પર વધુ સ્પષ્ટતા માટે. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, સુઝલોનના શેર મંદી તરફી વલણ દર્શાવી રહ્યા છે, વિશ્લેષકો 52-51 રૂપિયાની આસપાસ મુખ્ય સપોર્ટ અને ₹56-58 ની આસપાસ પ્રતિકાર દર્શાવે છે. 

ભવિષ્યમાં ₹48.6 સુધીનો ઘટાડો

સેબી-રજિસ્ટર્ડ વિશ્લેષક એ.આર. રામચંદ્રનના જણાવ્યા અનુસાર, દૈનિક ચાર્ટ પર શેરનો ભાવ મંદી તરફી છે, ₹55.25 પર મજબૂત પ્રતિકાર સાથે. નજીકના ભવિષ્યમાં ₹48.6 સુધીનો ઘટાડો શક્ય છે.

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ચાર્ટર્ડ માર્કેટ ટેકનિશિયન અને સિનિયર ટેકનિકલ વિશ્લેષક અમેયા રાણાદિવે કહે છે કે જ્યાં સુધી સ્ટોક ₹56 ની નીચે રહેશે ત્યાં સુધી ડાઉનટ્રેન્ડ ચાલુ રહી શકે છે, અને સ્ટોક ₹49 સુધી નીચે જઈ શકે છે. જોકે, જો તે ₹56.70 થી ઉપર બંધ થાય તો ટૂંકા ગાળામાં ₹62 સુધી રિકવરી શક્ય છે. 

બોનાન્ઝા પોર્ટફોલિયોના ટેકનિકલ રિસર્ચ વિશ્લેષક ડ્રુમિલ વિઠલાનીના જણાવ્યા અનુસાર, સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ સતત નીચા ઊંચાઈ અને નીચલા નીચા સ્તર સાથે ઘટાડા તરફી વલણ સાથે ટ્રેડ કરી રહી છે. આ સૂચવે છે કે શેર નોંધપાત્ર વેચાણ દબાણ હેઠળ રહે છે.

કંપની વિશે

સુઝલોન એનર્જી એક અગ્રણી નવીનીકરણીય ઉર્જા સોલ્યુશન્સ પ્રદાતા છે, જે પવન ટર્બાઇન અને સૌર ઉર્જા સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. કંપની સૌર પ્રોજેક્ટ્સ માટે જમીન સંપાદન, વીજળી બનાવવા, સ્થાપન અને લાઈફ સાયકલ એસેટ મેનેજમેંટ જેવી સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

