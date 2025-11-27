Prev
10 હજાર લગાવનારા 19 કરોડના માલિક, આ 10 સ્ટોકે ખરેખર ધનવાન બનાવી દીધા!

Wealth Creator Stocks: જ્યારે તમે આ કંપનીઓની યાદી જોશો, તો વિચારશો કે આ કંપનીઓમાં એટલી તાકાત છે. કોઈ શેર તમારા પોર્ટફોલિયોમાં પણ હોઈ શકે, પરંતુ તમે તે માટે વધુ સમય નહીં આપ્યો હોય.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 27, 2025, 03:54 PM IST

Stock Market: શેર બજારમાંથી બધા લોકો પૈસા બનાવી શકતા નથી, પરંતુ કેટલાક લોકો સાચો દાવ લગાવી બજારમાંથી મોટી કમાણી કરે છે. ધનવાન પણ બની જાય છે. આ અમે નહીં આંકડા કહે છે. જો આજથી 25-27 વર્ષ પહેલા તમે આ સ્ટોક્સમાં માત્ર 10 હજાર લગાવ્યા હોત તો આજે તમે 19 કરોડ રૂપિયાના માલિક બની ગયા હોત.

તમને નવાઈ લાગશે કે કયા શેરે ₹10,0 ને ₹19 કરોડમાં ફેરવ્યા? ગ્લોબલ બ્રોકરેજ હાઉસ CLSA એ 28 વર્ષ પહેલા એટલે કે 1998 ના આધારે એક રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં, બ્રોકરેજ કંપનીએ 10 ભારતીય કંપનીઓની યાદી બહાર પાડી છે જે રોકાણકારો માટે સાચી સંપત્તિ-નિર્માતા સાબિત થઈ છે. આ 10 કંપનીઓમાં માત્ર ₹10,000નું રોકાણ લગભગ 28 વર્ષમાં ₹1.35 કરોડથી વધીને ₹19.17 કરોડ થયું છે.

જ્યારે તમે કંપનીઓની આ યાદી જુઓ છો, ત્યારે તમને લાગશે કે આ કંપનીઓમાં ઘણી સંભાવના છે. કદાચ એક કે બે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ કદાચ તમે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કર્યું નથી.

આ શાનદાર રિટર્ન જોઈને એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે તમારે સારા શેરની પસંદગી કરવાની છે અને તેને લઈને બેસી જવાનું છે, એટલે કે લાંબા સમય સુધી રાહ જોવાની છે. એક-બે વર્ષમાં કરોડપતિ બનવાનું સપનું મોટા ભાગના લોકોનું સાકાર થતું નથી, આ ચક્કરમાં લોકો શેર બજારમાં પોતાના પૈસા ગુમાવે પણ છે.

કયા-કયા શેર લિસ્ટમાં
બ્રોકરેજ ફર્મ CLSA ના લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર Westlife Foodworks કંપનીનું નામ છે. તેણે છેલ્લા 28 વર્ષમાં આશરે 19,17,039%  એટલે કે 19170 ગણું રિટર્ન આપ્યું છે. એટલે કે આ કંપનીમાં 28 વર્ષ પહેલા 10000 નું રોકાણ કરવા પર હવે 19.17 કરોડ રૂપિયા બની જાત.

બીજા નંબર પર Havells India છે, જેણે 10 હજારના 6.59 કરોડ રૂપિયા બનાવી દીધા છે. ત્રીજા સ્થાન પર Eicher Motors છે, જેણે 10 હજારના રોકાણમાં 4.81 કરોડનું રિટર્ન આપ્યું છે.

બેન્કિંગ અને ફાઈનાન્સના આ લિસ્ટમાં Bajaj Finance અને Kotak Mahindra Bank નું નામ છે, બજાજ ફાઇનાન્સે 4101 ગણું રિટર્ન જ્યારે કોટક મહિન્દ્રાએ 2373 ગણા પૈસા બનાવી આપ્યા છે. બાકી નામોમાં Samvardhana Motherson International, Bharat Electronics (BEL), Titan Company, Shree Cement અને  Manappuram Finance પણ સામેલ છે.

રોકાણ કરતા પહેલા રિસર્ચ જરૂરી છે
આ યાદીને જોતાં, એવું કહી શકાય કે સારા બિઝનેસ મોડેલ સાથે લાંબા ગાળે ધીરજ, યોગ્ય સમય અને દ્રઢતા નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે. જોકે, CLSA એ હવે ચેતવણી આપી છે કે ભવિષ્યમાં આ શેરો આટલા મજબૂત પ્રદર્શન કરતા રહેશે તે નિશ્ચિત નથી. બજારની ગતિશીલતા અસ્થિર છે. તેથી, કોઈપણ શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

