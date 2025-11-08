Prev
ફુગ્ગો કે સંકટનો વીમો? સોનાના ભાવ પર દિગ્ગજ અર્થશાસ્ત્રીની ચેતવણી, કહી આ મોટી વાત

Economist Warns On Gold Price: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. પ્રોફેસર અશ્વથ દામોદરન માને છે કે સોનાની કિંમત વધુ છે. ઐતિહાસિક ગુણોત્તરનું વિશ્લેષણ કરીને, તેમણે તારણ કાઢ્યું કે સોનું તેના મૂલ્ય કરતાં વધુ વેચાઈ રહ્યું છે. દામોદરનના મતે, સોનાની વાસ્તવિક કહાની વીમા તરીકે કાર્ય કરવાની તેની ક્ષમતામાં રહેલી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:30 PM IST

ફુગ્ગો કે સંકટનો વીમો? સોનાના ભાવ પર દિગ્ગજ અર્થશાસ્ત્રીની ચેતવણી, કહી આ મોટી વાત

Economist Warns On Gold Price: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રતિ ઔંસ 4,000 ડોલરને વટાવી ગયો છે. જોકે, ન્યૂ યોર્ક યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અશ્વથ દામોદરને આ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. તેમનું માનવું છે કે રોકાણકારોએ આ પાછળના સત્યમાં ઊંડા ઉતરવું જોઈએ. 

દામોદરનના મતે, સોનું "સ્પષ્ટપણે મોંઘું" છે. એક બ્લોગ પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે 2025 સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 57 ટકાનોનો વધારો થયો છે. છેલ્લા દાયકામાં, સોનું $1,060 થી વધીને $4,000 થી વધુ થઈ ગયું છે. જો કે, આ ચમક તેના સાચા ગુણો સાથે મેળ ખાતી નથી.

પ્રોફેસર દામોદરન સમજાવે છે કે સોનાને ઘણીવાર ફુગાવા અને આર્થિક કટોકટી સામે રક્ષણ માનવામાં આવે છે. જો કે, ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આ સંબંધ એટલો સીધો નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે સ્ટોક અથવા બોન્ડથી વિપરીત, સોનું કોઈ આવક ઉત્પન્ન કરતું નથી. તેથી, તે નાણાકીય સંપત્તિ કરતાં વધુ સંગ્રહયોગ્ય છે. તેનું મૂલ્ય મોટાભાગે જાહેર ધારણા અને બજારની ભાવના પર આધાર રાખે છે.

તેના મૂલ્ય કરતાં પ્રીમિયમ પર વેચાઈ રહ્યું છે સોનું

પોતાના મુદ્દાને સમર્થન આપવા માટે, દામોદરને બે ઐતિહાસિક ગુણોત્તરનું વિશ્લેષણ કર્યું, જેમાં સોનાથી CPI (ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક) અને સોનાથી ચાંદી. ઓક્ટોબર 2025માં, સોનાથી CPI ગુણોત્તર 17.81 પર પહોંચ્યો, જે ઐતિહાસિક સરેરાશ 3 કરતા લગભગ 6 ગણો હતો. તેવી જ રીતે, સોનાથી ચાંદીનો ગુણોત્તર 84.73 હતો, જે તેની ઐતિહાસિક સરેરાશ 57.09થી ઘણો ઉપર છે. આ બંને આંકડા સૂચવે છે કે સોનું તેના ઐતિહાસિક મૂલ્ય કરતાં પ્રીમિયમ પર વેચાઈ રહ્યું છે.

જોકે, દામોદરન એમ પણ માને છે કે જો વ્યાજ દર સતત નીચા રહે અને ફુગાવો ઓછો રહે, તો આ સરેરાશ ગુણોત્તર બદલાઈ શકે છે. આનાથી સોનાના મૂલ્યાંકનમાં થોડો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. જો કે, આ ફેરફાર ફક્ત મર્યાદિત હદ સુધી જ થશે.

કિંમતો વાસ્તવિક પરિબળો દ્વારા સંચાલિત નથી

પ્રોફેસર દામોદરનના મતે, સોનાની વાસ્તવિક કહાની તેની વીમા તરીકે કાર્ય કરવાની ક્ષમતામાં રહેલી છે. તેમણે લખ્યું કે, જે રોકાણકારો તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સોનાનો સમાવેશ કરે છે કારણ કે તે સુરક્ષા પૂરી પાડે છે, તેમણે સમજવું જોઈએ કે આ મોટી ઘટના સામે વીમો ખરીદવા જેવું છે. આ ખાસ કરીને તે લોકો માટે સાચું છે, જેમની સંપત્તિ મોટાભાગે નાણાકીય સંપત્તિમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે.

દામોદરન માને છે કે તાજેતરના ભાવમાં વધારો વાસ્તવિક પરિબળો દ્વારા નહીં, પરંતુ ભય દ્વારા પ્રેરિત થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, કેટલાક લોકો યોગ્ય સમયે યોગ્ય સ્થાને રહેવા માટે ભાગ્યશાળી હોઈ શકે છે. જો કે, કેટલાક લોકો બદલાતા બજાર ગતિશીલતાનો અંદાજ લગાવી શક્યા હોત, ખાસ કરીને 2025 માં.

તેમણે એમ પણ પૂછ્યું કે, જો જેમી ડિમોન અને રે ડાલિયો ખરેખર કહે છે કે બજાર એક ફુગ્ગો છે, તો શું તેમના માટે સોનું રાખવું તે સમજદારીભર્યું નહીં હોય? આ પ્રશ્ન સોનાની માંગ અને તેની પાછળની ભાવનાને સમજાવવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે, જ્યારે મોટા રોકાણકારો પણ બજારમાં અનિશ્ચિતતા જુએ છે, ત્યારે તેઓ સોના તરફ વળે છે, ભલે તેની કિંમત ખૂબ ઊંચી હોય. આ સોનાને એક પ્રકારનો ભય પ્રીમિયમ આપે છે.

 

