Budget 2026: ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં થવા જઈ રહ્યા છે મોટા ફેરફાર; ટેક્સ સ્લેબથી લઈને HRA સુધી શું બદલાશે?

Budget 2026 ને લઈને આ વખતે ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સરકાર આવકવેરા અધિનિયમ (Income Tax Act), 1961 માં ફેરફાર કરીને નવો 'ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 2025' લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ચાલો જાણીએ આ વખતે બજેટમાં શું ખાસ હોઈ શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:22 AM IST

Budget 2026: આ વર્ષે બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરી 2026 થી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે અને 1 ફેબ્રુઆરી 2026 (રવિવાર) ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે નાણામંત્રી દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. આ બજેટમાં આવકવેરાના કાયદામાં ઐતિહાસિક ફેરફારોની શક્યતા છે. આ વર્ષના બજેટમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થવાની ધારણા છે. આમાંથી એક આવકવેરા કાયદામાં સુધારો છે. આવકવેરા કાયદા, 1961 ને નવા આવકવેરા કાયદા, 2025 સાથે બદલવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જ્યારે આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં નાણામંત્રીના ભાષણ પછી જ લેવામાં આવશે, ચાલો આ વખતે કેટલાક સંભવિત ફેરફારો સમજાવીએ...

બજેટ 2026માં ટેક્સ, HRA અને અન્ય નિયમોમાં અપેક્ષિત મુખ્ય ફેરફારો પર એક નજર

આવકવેરા કાયદામાં ઐતિહાસિક ફેરફારો
જૂનો કાયદો ખતમ થશે: સરકાર 1961ના જૂના કાયદાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી શકે છે. 1 એપ્રિલ 2026 થી નવો અને સરળ ‘ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 2025’ લાગુ થવાની સંભાવના છે. અત્યાર સુધી ટેક્સમાં છૂટ અલગ-અલગ 'સેક્શન' (જેમ કે 80C, 80D) હેઠળ મળતી હતી, પરંતુ નવા એક્ટમાં તેને 'શેડ્યુલ સિસ્ટમ'માં શિફ્ટ કરવામાં આવી શકે છે. જેનાથી ITR ભરવાની પ્રક્રિયા વધુ સરળ બનશે.

HRA અને મેટ્રો સિટીના નિયમોમાં અપડેટ
હાલમાં માત્ર દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈને જ 'મેટ્રો સિટી' ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પગારના 50% સુધી HRA ક્લેમ કરી શકાય છે. બજેટ 2026માં બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણે જેવા શહેરોને પણ મેટ્રો સિટીની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. હાલમાં નવી ટેક્સ રિજીમમાં HRA ની છૂટ મળતી નથી. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે નવી વ્યવસ્થાને લોકપ્રિય બનાવવા સરકાર તેમાં મર્યાદિત HRA છૂટ આપી શકે છે.

સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન (Standard Deduction) માં વધારો
વધતી જતી મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની મર્યાદા જે હાલમાં ₹75,000 (નવી રિજીમમાં) છે, તેને વધારીને ₹1,00,000 કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આનાથી પગારદાર વર્ગ અને પેન્શનધારકોની ટેક્સેબલ આવકમાં સીધો ₹25,000નો ઘટાડો થશે.

ટેક્સ સ્લેબમાં ફેરફાર (New Tax Regime)
સરકારનું સંપૂર્ણ ધ્યાન 'ન્યૂ ટેક્સ રિજીમ' ને વધુ આકર્ષક બનાવવા પર છે.  હાલમાં ₹7.75 લાખ સુધીની આવક (સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન સાથે) અસરકારક રીતે ટેક્સ ફ્રી છે, જેને વધારીને ₹8.5 થી 9 લાખ કરવામાં આવી શકે છે. 5% અને 10% વાળા ટેક્સ સ્લેબનો વ્યાપ વધારવામાં આવી શકે છે જેથી મધ્યમ વર્ગના હાથમાં વધુ નાણાં બચે.

80C અને હોમ લોન (Old Tax Regime)
રોકાણ પર મળતી છૂટની મર્યાદા ₹1.5 લાખથી વધારીને ₹2.5 લાખ થવાની આશા છે, કારણ કે 2014 પછી આ મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને વેગ આપવા માટે હોમ લોનના વ્યાજ પરની છૂટ ₹2 લાખથી વધારીને ₹3 લાખ કરવામાં આવી શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

