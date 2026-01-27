Prev
બજેટમાં TDSનું ટેન્શન થશે ખતમ, 'ટેક્સ ગૂંચવણો'માંથી રાહત મળશે?

Budget 2026 Custom Duty: કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારે નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરશે. બજેટ પહેલા વિવિધ ક્ષેત્ર સરકાર પાસે મહત્વની આશા રાખી બેઠા છે. આજે અમે તમને બજેટમાં કયા મોટા નિર્ણયો લેવાની સંભાવના છે, તેની માહિતી આપીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:50 AM IST

બજેટમાં TDSનું ટેન્શન થશે ખતમ, 'ટેક્સ ગૂંચવણો'માંથી રાહત મળશે?

Union Budget 2026 Custom Duty: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ એક ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં સતત પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે. આ વખતે બજેટમાં આશા કરવામાં આવી રહી છે કે વૈસ્વિક ભૂ-રાજનીતિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ આપવા માટે કસ્ટમ માળવામાં જીએસટીની જેમ મોટા ફેરફાર અને ઘણા અન્ય સુધાર જોવા મળી શકે છે. બજેટમાં દેવા-થી-જીડીપી ગુણોત્તર ઘટાડવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે ભારતનું રાજકોષીય મેનેજમેન્ટ માત્ર ખોટને સંભાળવાની જગ્યાએ લોનના ભારણને ઘટાડવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. વ્યક્તિગત કરદાતાઓ માટે, જેને પાછલા વર્ષે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકવેરા છૂટ અને બાદમાં જીએસટી દરોમાં ઘટાડાથી મોટી રાહત મળી હતી, આ વખતે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનમાં વધારાની આશા છે.

ઇનકમ ટેક્સ એક્ટને લઈને આશાઓ
ઉદ્યોગ જગતને આશા છે કે એક એપ્રિલથી લાગૂ થનાર નવો અને સરળ આવકવેરા અધિનિયમ 2025 વિશે બજેટમાં સ્પષ્ટ નિયમ અને દિશાનિર્દેશ જારી કરવામાં આવશે. નવી કર વ્યવસ્થાને આકર્ષક બનાવવા માટે કેટલાક નવા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી શકે છે, જેથી વધુ લોકો જૂની વ્યવસ્થાને છોડી નવી વ્યવસ્થા અપનાવે. આ સાથે ટીડીએસની વિવિધ શ્રેણીઓ અને દરોને ઘટાડી તેને વધુ સરળ બનાવવામાં આવી શકે છે.

કસ્ટમ ડ્યુટી રિફોર્મ
કસ્ટમ ડ્યુટી વ્યવસ્થામાં સુધાર હેઠળ ટેક્સ ઘટાડો અને પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા પર જોર આપવામાં આવી શકે છે. સાથે વિવાદોમાં ફસાયેલા લગભગ 1.53 લાખ કરોડ રૂપિયાને ઉકેલવા માટે એક માફી યોજના પણ લાવી શકાય છે. રક્ષા ક્ષેત્ર માટે બજેટ ફાળવણી વધવાની સંભાવના છે, કારણ કે વૈશ્વિક સ્તર પર તણાવની સ્થિતિ બનેલી છે. ગ્રામીણ ક્ષેત્રો માટે વિકસિત ભારત-રોજગાર અને આજીવિકા મિશન હેઠળ કેન્દ્ર અને રાજ્યોની ભાગીદારીવાળી એક નવી યોજના માટે પણ બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી શકે છે.

આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાત
સરકારી કર્મચારીઓ માટે આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાત થવાની આશા છે, જેને એક જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ કરી શકાય છે. રાજ્યોને મળનાર કરના હિસ્સામાં પણ 16મા નાણા પંચની ભલામણો અનુસાર વધારો થઈ શકે છે. એમએસએમઈ ક્ષેત્ર અને રત્ન-આભૂષણ તથા ચામડા ઉદ્યોગ માટે વિશેષ છૂટછાડની આશા છે. આ સિવાય લિથિયમ અને કોબાલ્ટ જેવા મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના ખનન અને પ્રોસેસિંગ માટે પણ બજેટમાં ફંડ આપવામાં આવી શકે છે.

 

