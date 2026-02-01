બજેટના દિવસે આ ડિફેન્સ સ્ટોકમાં જોવા મળી શકે છે મોટી હલચલ! નાણામંત્રી આપી શકે છે ભેટ
Budget 2026: આજે રજૂ થનારા કેન્દ્રીય બજેટમાં ડિફેન્સ સેક્ટર માટે મોટી જાહેરાત થાય તેવી સંભાવના છે. આ વચ્ચે શેર બજારમાં રોકાણકારોની ખાસ નજર ડિફેન્સ સ્ટોક પર રહેશે.
Budget 2026: બજેટ 2026 રજૂ થતાં પહેલા ડિફેન્સ કંપનીઓના શેર આ સમયે ફોકસમાં છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર બજેટમાં ડિફેન્સ સેક્ટર માટે મોટી જાહેરાતો કરશે. જેની ચર્ચાને કારણે બજાર ગરમ છે. ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડ, ગાર્ડ રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનિયરર્સ, મઝગાંવ ડોક, ભારત ડાયનેમિક્સ અને અન્ય શેર રોકાણકારોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યાં છે.
ડિફેન્સ કંપનીઓના શેરની ધમાલ
ડ્રોન્સ અને અનનેમ્ડ એરિયલ વ્હીકલ્સ સેગમેન્ટમાં ઝેન ટેક્નોલોજી, અસ્ત્ર માઇક્રો, અપોલો માઇક્રો, આઇડિયાફોર્જ અને ડેટા પેટર્ન્સ પર રોકાણકારોની નજર રહેશે. મહત્વનું છે કે શુક્રવારે શેર બજારમાં ઘટાડા વચ્ચે ડિફેન્સ કંપનીઓના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી. મે 2025 બાદ પ્રથમવાર નિફ્ટી ઈન્ડિયા ડિફેન્સ ઈન્ડેક્સમાં કોઈ સપ્તાહે આટલો મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. નિફ્ટી ડિફેન્સ ઈન્ડેક્સ 1.5 ટકાની તેજીની સાથે 8193.50ના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ સુધી પહોંચી ગયો હતો. પાછલા વર્ષે બજેટથી આ વર્ષે બજેટ સુધી નિફ્ટી ડિફેન્સ ઈન્ડેક્સમાં 21 ટકાનો વધારો થયો છે.
12થી 13 ટકાનો થઈ શકે છે વધારો
પાકિસ્તાન, ચીનની સાથે-સાથે બાંગ્લાદેશની સાથે વધતા તણાવ અને વૈશ્વિક સ્તર પર ચાલી રહેલી હલચલને કારણે ડિફેન્સ સેક્ટર પર ખર્ચ વધારવો સરકાર માટે જરૂરી થઈ ગયો છે. ડિફેન્સ સેક્ટર પર નજર રાખનાર એક્સપર્ટનું માનવું છે કે 12થી 13 ટકાનો વધારો આ બજેટમાં જોવા મળી શકે છે.
2025ના બજેટમાં 6.81 લાખ કરોડની ફાળવણી ડિફેન્સ સેક્ટર માટે કરવામાં આવી હતી, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 9.5 ટકા વધુ છે. તો 2020થી અત્યાર સુધી ડિફેન્સ સેક્ટરને થનાર બજેટ ફાળવણીમાં 40 ટકાનો વધારો થયો છે.
