Budget 2026: નોકરિયાત વર્ગને થશે મોટો ફાયદો, 30 હજાર થઈ શકે છે ESICની લિમિટ, જાણો વિગત
જો બજેટ 2026મા ESIC ની સેલેરી લિમિટ વધારવાની જાહેરાત થાય છે તો આ મિડલ ક્લાસ કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ખર્ચમાં બચત થશે અને સામાજિક સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ પગલું મહત્વનું સાબિત થઈ શકે છે.
Trending Photos
Budget 2026 માં નોકરિયાત વર્ગ માટે એક મોટી રાહતની તૈયારી ચાલી રહી છે. સરકારી સૂત્રોના હવાલાથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે સરકાર
Employee State Insurance Corporation (ESIC) નું વર્તુળ વધારવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. તે હેઠળ ESIC હેઠળ આવનારી માસિક સેલેરીની લિમિટને વર્તમાન 21 હજારથી વધારી 25થી 30 હજાર કરવામાં આવી શકે છે.
જો આ પ્રસ્તાવ બજેટમાં સામેલ થાય છે તો તે માટે લાખો નવા કર્મચારી ESIC હેઠળ આવી જશે અને તેને ફ્રી સારવાર, મેડિકલ સુવિધાઓ અને સામાજિક સુરક્ષાનો ફાયદો મળશે.
શું છે ESIC અને કેમ મહત્વનું છે?
Employees' State Insurance Corporation એટલે કે કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ, ભારત સરકારની એક સામાજિક સુરક્ષા સંસ્થા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય સંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર કર્મચારીઓ અને તેના પરિવારોને ફ્રી સારવાર, બીમારી દરમિયાન રોકડ લાભ, માતૃત્વ લાભ, દુર્ઘટના અને વિકલાંગતામાં સહાયતા જેવી સુવિધાઓ આપવાનો છે.
ESIC એક પ્રકારે સરકારી વીમા યોજના + સામાજિક સુરક્ષા કવર છે, જેમાં કર્મચારી અને નોકરીદાતા બંને યોગદાન આપે છે.
અત્યારે ESIC ની લિમિટ શું છે?
હાલમાં ESIC ના નિયમો પ્રમાણે 21000 રૂપિયા દર મહિને પગાર મેળવતા કર્મચારી ESIC માં આવે છે. તેનાથી વધુ પગાર હોય તે આ યોજનામાંથી બહાર થઈ જાય છે, ભલે તેણે ખાનગી વીમો લેવો પડે. સરકારે છેલ્લે 2016મા તેની લિમિટ વધારી હતી, જ્યારે 15 હજારથી વધારી 21 હજાર કરવામાં આવ્યા હતા.
Budget 2026માં શું ફેરફાર થઈ શકે છે?
સૂત્રો પ્રમાણે સરકાર ESIC ની સેલેરી લિમિટને 25 હજારથી 30 હજાર વધારવાનો વિચાર કરી રહી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય મિડલ ક્લાસ અને લોઅર-મિડલ ક્લાસના કર્મચારીઓને કવર કરવાનો છે, ખાસ કરી ખાનગી સેક્ટર, MSME અને સર્વિસ ઈન્ડસ્ટ્રીના કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. જો આ ફેરફાર થાય તો ESIC હેઠળ આવતા કર્મચારીઓની સંખ્યામાં મોટો વધારો થઈ શકે છે.
કેટલા લોકોને ફાયદો મળી શકે છે?
સરકારી આંકડા પ્રમાણે વર્તમાનમાં ESIC હેઠળ આશરે 13-14 કરોડ લોકો (કર્મચારી+ પરિવાર) કવર છે. લિમિટ વધ્યા બાદ લાખો નવા કર્મચારી અને તેના પરિવાર આ યોજનામાં સામેલ થઈ શકે છે. ખાસ કરી તે કર્મચારી, જેનો પગાર 22 હજારથી 30 હજાર રૂપિયા વચ્ચે છે અને જે વર્તમાનમાં સરકારી હેલ્થ કવરથી બહાર છે.
કર્મચારીઓને કયા-કયા ફાયદા મળે છે?
ESIC હેઠળ મળતા મુખ્ય ફાયદા
સંપૂર્ણ ફ્રી સારવાર (ESIC હોસ્પિટલ અને પેનલ હોસ્પિટલમાં)
કર્મચારીના પરિવારને પણ સારવાર
બીમારી દરમિયાન રોકડ લાભ
માતૃત્વ લાભ
દુર્ઘટના કે વિકલાંગતા પર પેન્શન
લાંબી સારવાર અને સર્જરીની સુવિધા
ખાનગી વીમાના મુકાબલે આ કવર સસ્તુ અને વ્યાપક માનવામાં આવે છે.
ESIC લિમિટમાં ફેરફાર: ત્યારે અને હવે
|વર્ષ
|સેલેરી લિમિટ (₹/મહિને)
|2010 પહેલા
|10,000
|2010-2016
|15,000
|2016- અત્યાર સુધી
|21,000
|Budget 2026 (સંભવિત)
|25,000-30,000
સરકાર આ પગલું કેમ ભરી રહી છે?
તેની પાછળ કેટલાક મહત્વના કારણ છે-
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો
21000 રૂપિયાનો પગાર પહેલા જેવો નથી રહ્યો
ખાનગી વીમાના મોંઘા પ્રીમિયમ
મિડલ ક્લાસ પર પ્રીમિયમનો બોજ વધી રહ્યો છે
Social Security નો વિસ્તાર
વધુમાં વધુ કર્મચારીઓને સરકારી સુરક્ષા કવચ આપવું
Organised Workforce ને મજબૂત કરવો
શું નોકરીદાતા પર અસર પડશે?
હા, પરંતુ સીમિત.
ESIC માં
કર્મચારીનું યોગદાનઃ 0.75%
નોકરીદાતાનું યોગદાનઃ 3.25%
લિમિટ વધ્યા બાદ નોકરીદાતાનું યોગદાન વધશે, પરંતુ બદલામાં કર્મચારીઓને સારી સુરક્ષા મળશે.
મિડલ ક્લાસ માટે મોટી રાહત?
જો બજેટ 2026મા ESIC ની સેલેરી લિમિટ વધારવાની જાહેરાત થાય છે તો આ લિમિટ મિડલ ક્લાસના કર્મચારીઓને મોટી રાહત આપી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ખર્ચમાં બચત થશે અને સામાજિક સુરક્ષાનું મજબૂત પગલું સાબિત થઈ શકે છે. હવે બધાની નજર બજેટ પર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે