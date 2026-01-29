Budget 2026 : કેપિટલ ગેન્સ પર રાહત અને કેપેક્સમાં વધારો, બજેટમાં આ 5 જાહેરાત થઈ તો રોકેટ ગતિએ ભાગશે શેરબજાર
Budget 2026 : ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભૂ-રાજનીતિક તણાવ અને ટ્રમ્પના ટેરિફ યુદ્ધને કારણે અનિશ્ચિતતાને લીધે રોકાણકારો ડરેલા છે. બજાર જાણકારોનું કહેવું છે કે સરકાર બજેટમાં કેટલીક એવી જાહેરાત કરે તો શેર બજારમાં તેજી આવી શકે છે.
નવી દિલ્હીઃ રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરશે. નાણામંત્રી જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2026-2027નું બજેટ રજૂ કરશે તો દલાલ સ્ટ્રીટની નજર ન માત્ર આંકડા પર પરંતુ તે ટ્રિગર્સ પર હશે જે બજારને વર્તમાન કંસોલિડેશનમાંથી બહાર કાઢી નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકે. ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક ટેરિફ યુદ્ધને કારણે ભારતીય શેર બજાર વર્તમાનમાં મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ગુરૂવારે પણ શેર બજારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બજાર નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે બજેટમાં જો સરકાર કેટલીક મહત્વની જાહેરાત કરે તો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીને પાંખ મળી શકે છે.
બજાર નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર સરકારી ખર્ચ હવે કોઈ વિકલ્પ નથી, પરંતુ મજબૂરી બની ગયો છો. જો સરકાર કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર (Capex) ના પાછલા વચન ₹11.21લાખ કરોડથી વધારી ₹12-₹12.5 લાખ કરોડ કરે તો આ બજાર માટે સૌથી મોટું રોકેટ ટ્રિગર હશે. નિષ્ણાંતો અનુસાર રોડ, રેલવે, પોર્ટ અને જળમાર્ગ પર રોકાણથી લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઓછો આવે છે, જે હાલ ચીનના મુકાબલે ખૂબ વધુ છે. જ્યારે સરકાર કેપેક્સ વધારે છે તો સીમેન્ટ, સ્ટીલ, કેપિટલ ગુડ્સ અને કન્સ્ટ્રક્શન જેવા સેક્ટરની માંગમાં વધારો થાય છે, જેનો મલ્ટીપ્લાયર પ્રભાવ સંપૂર્ણ ઇકોનોમી પર પડે છે. તેનાથી ખાનગી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પરત આવે છે.
માર્કેટ હવે માત્ર પરંપરાગત ક્ષેત્રોથી ખુશ નથી, તેને ભવિષ્યની સ્ટ્રક્ચરલ ગ્રોથ થીમ જોઈએ. ડિફેન્સ, ક્લીન એનર્જી, રેલવે, એઆઈ, ડેટા સેન્ટર અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા હાઈ-ગ્રોથ ક્ષેત્રો માટે જો બજેટમાં આશાથી વધુ ફાળવણી થાય છે તો થીમેટિક ફંડ્સ અને રોકાણકારો વચ્ચે જબરદસ્ત ખરીદી જોવા મળી શકે છે. પીએલઆઈ (PLI) સ્કીમ્સનો વિસ્તાર અને ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર સાથે જોડયેલી નીતિઓમાં સુધારથી આ સેક્ટર્સમાં વિદેશી રોકાણનું પૂર આવી શકે છે. વિશેષ રૂપથી આરએન્ડડી (R&D) ને પ્રોત્સાહન મળવાથી આઈટી અને ફાર્મા જેવા સેક્ટરોના માર્જિનમાં સુધારની આશા છે, જેનાથી શેર બજારમાં તેજી આવી શકે છે.
સામાન્ય લોકોના હાથમાં પૈસા
બજારની રિકવરીમાં આ સમય સૌથી મોટી મિસિંગ કડી વપરાશ (Consumption) છે. સરકાર મધ્યમ વર્ગને ટેક્સમાં રાહત આપી બજારમાં ડિમાન્ડ પેદા કરી શકે છે. જો બજારમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની મર્યાદા વધે છે કે આવકવેરા સ્લેબમાં સકારાત્મક ફેરફાર થાય છે તો સામાન્ય લોકોના હાથમાં ખર્ચ કરવા યોગ્ય પૈસા (Disposable Income) વધશે. તેનો સીધો ફાયદો ઓટોમોબાઇલ, એફએમસીજી અને રિટેલ સેક્ટરની કંપનીઓને મળશે. રોકાણકારો ઈચ્છે છે કે સરકાર એવા પ્રત્યક્ષ ફેરફાર કરે જેનાથી લોકો તત્કાલ ખરીદી માટે પ્રેરિત થાય, કારણ કે વપરાશ વધવાથી જ કોર્પોરેટ આવકમાં સુધાર થશે.
કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ પર છૂટછાટ
બજાર માટે ક્યારેક-ક્યારેક સમાચાર ન હોવા પણ સૌથી સારા સમાચાર હોય છે. રોકાણકારોને તે વાતને લઈને ડર છે કે ક્યાંક સરકાર રેવેન્યુ વધારવા માટે કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ કે એસટીટી (STT) માં વધારો ન કરે. જો નાણામંત્રી આ ટેક્સો પર સ્થિરતાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે નિયમોને સરળ બાવે છે તો ઘરેલું રોકાણકારોનું મનોબળ સાતમાં આસમાન પર હશે. ટેક્સની સ્થિરતાથી ન માત્ર રિટેલ રોકાણકારો બજારમાં ટક્યા રહેશે, પરંતુ વિદેશી પોર્ટફોલિયોરોકાણકારો પણ ભારતને એક સ્થિર રોકાણના રૂપમાં જોશે.
એક્સપોર્ટ અને મેન્યુફેક્ચરિંગને સપોર્ટ
વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનમાં થઈ રહેલા ફેરફારો વચ્ચે ભારતની પાસે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવાની સુવર્ણ તક છે. બજેટમાં કસ્ટમ ડ્યુટીમાં સુધાર અને એક્પોર્ટ ઈન્સેન્ટિવ દ્વારા નિકાસ આધારિત ક્ષેત્રોને મજબૂતી આપી શકાય છે. યુરોપિયન યુનિયનની સાથે સંભવિત ટ્રેડ ડીલ અને ટેક્સટાઇલ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી તથા ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા ક્ષેત્રો માટે નીતિગત સમર્થનથી ભારતીય કંપનીઓના વોલ્યુમ અને માર્જિન બંને વધશે. જો બજેટ આ ક્ષેત્રો માટે ઇનપુટ ખર્ચ ઘટાડવાનો ઉપાય કરે છે તો ભારત એક વૈશ્વિક સ્પર્ધકના રૂપમાં ઉભરશે, જેનો સીધો ફાયદો શેર બજારના એક્સપોર્ટ આધારિત શેર પર પડશે.
