Budget 2026 : બજેટમાં શેરબજારને લઈને મોટી જાહેરાત... વિદેશી રોકાણકારોનું આગમન હવે નિશ્ચિત
Budget 2026 : નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. લગભગ એક દાયકામાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે રવિવારે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નિર્મલા સીતારમણે સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ દરમિયાન શેરબજારને લઈને એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Budget 2026 : બજેટમાં શેરબજાર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. PIOsને હવે ભારતીય બજારમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે એટલે કે વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ પણ ભારતીય બજારમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત બાદ ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારોનો ઘસારો જોવા મળી શકે છે.
આ દરમિયાન શેરબજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 260 પોઈન્ટ વધ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ હાઈ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. જો કે, ત્યાર બાદ ફરી ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વેદાંત, હિન્દુસ્તાન ઝિંક અને હિન્દુસ્તાન કોપરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
BSEના ટોચના 30 શેરોમાંથી ફક્ત 18 શેરોમાં જ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે 12 શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ટાટા સ્ટીલ, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક અને બજાજ ફાઇનાન્સના શેરમાં ઘટાડો થયો છે. દરમિયાન સન ફાર્મા, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના શેરમાં 1.5% સુધીનો વધારો થયો છે.
બીજી બાજુ સંરક્ષણ શેરોમાં મજબૂત તેજી જોવા મળી રહી છે. BELના શેરમાં 2%થી વધુનો વધારો થયો છે. માઝાગોન ડોક, કોચીન શિપયાર્ડ, પીટીસી ઇન્ડિયા, એચએએલ અને જેનટેકના શેરમાં પણ જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ઓટો, ફાર્મા, એફએમસીજી અને બેંકિંગ ક્ષેત્ર સિવાય, બધા ક્ષેત્રોમાં લગભગ 1% ઘટાડો થયો છે. પીએસયુ બેંકો જેવા ક્ષેત્રો પણ દબાણ હેઠળ છે.
