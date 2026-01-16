Prev
Income Tax Budget 2026: પાછલા બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયા (સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન સહિત 12.75 લાખ રૂપિયા) સુધીની આવકને ટેક્સ-ફ્રી કરવામાં આવી હતી. આ વખતે તેને વધારીને 14 લાખ રૂપિયા સુધી કરવાની માંગ ઉઠી છે.

Budget 2026: મિડલ ક્લાસ અને ટેક્સપેયર્સ માટે સારા સમાચાર, આ વખતે થઈ શકે છે આ મોટા ફેરફાર!

Income Tax Union Budget 2026: 1 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પોતાનું પૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની છે. ગયા વર્ષના (બજેટ 2025) ક્રાંતિકારી ફેરફારો બાદ, આ વખતે પણ મધ્યમ વર્ગ અને કરદાતાઓ (Taxpayers) માટે ઘણી મોટી જાહેરાતોની અપેક્ષા છે. ચાલો જાણીએ કે બજેટ 2026 માં કયા નવા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.

સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન (Standard Deduction) માં વધારો
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા (New Tax Regime) હેઠળ હાલમાં ₹75,000 ની છૂટ મળે છે. નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે વધતી જતી મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને તેને વધારીને 1,00,000 રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે. આનાથી સીધો ફાયદો એ થશે કે તમારી 'ટેક-હોમ' સેલેરી વધશે.

ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ અને રિબેટમાં રાહ
પાછલા બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયા (સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન સાથે 12.75 લાખ) સુધીની આવક કરમુક્ત હતી, જેને હવે વધારીને 14 લાખ કરવાની માંગ છે. હાલમાં 24 લાખ રૂપિયાથી વધુની આવક પર 30% ટેક્સ લાગે છે. ઉદ્યોગ જગત અને મધ્યમ વર્ગની માંગ છે કે આ મર્યાદા વધારીને 30 લાખ કે 40 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવે, જેથી સામાન્ય માણસ પાસે ખર્ચ કરવા માટે વધુ પૈસા બચે.

હોમ લોન (Section 24b) અને હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ (Section 80D)
હોમ લોન: નવી ટેક્સ વ્યવસ્થાને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે સરકાર તેમાં હોમ લોનના વ્યાજ પર 2 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ આપવા પર વિચાર કરી શકે છે, જે હાલમાં ફક્ત જૂની વ્યવસ્થામાં જ ઉપલબ્ધ છે.

હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ: મેડિકલ ખર્ચમાં થઈ રહેલા વધારાને જોતા, હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર છૂટની મર્યાદા 25,000 થી વધારીને 50,000 રૂપિયા કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

જૂની વિરુદ્ધ નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા (Old vs New Regime)
સરકારનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા પર છે. બજેટ 2026 માં એવા ફેરફારો થઈ શકે છે જેનાથી જૂની વ્યવસ્થા પસંદ કરનારા લોકો પણ નવી વ્યવસ્થા તરફ વળે. જોકે, જૂની વ્યવસ્થા અત્યારે સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થાય તેવી શક્યતા ઓછી છે.

હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર GST માં ઘટાડો
વર્તમાનમાં હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર 18% GST લાગે છે, જેના કારણે વીમો ઘણો મોંઘો થઈ ગયો છે. બજેટ 2026 માં સરકાર તેને ઘટાડીને 5% કરી શકે છે અથવા વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે તેને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી શકે છે.

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

