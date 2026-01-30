Budget 2026: બજેટ પૂર્વે કેમ યોજાય છે 'હલવા સેરેમની'? જ્યારે એકવાર તોડવી પડી હતી આ પરંપરા, જાણો શું હતું કારણ?
Budget 2026: આ વર્ષે દેશનું બજેટ રવિવારના દિવસે રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, પરંતુ બજેટ પહેલા હલવા સેરેમની ખૂબ જ ખાસ હોય છે. ચાલો જાણીએ કે, ક્યા વર્ષે આ સેરેમની મનાવવામાં આવી ન હતી અને તેની પાછળના કારણો શું હતા.
Budget 2026: દેશનું સામાન્ય બજેટ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે અને આ વખતે તે રવિવાર 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર માટે આ મહત્વપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરશે. બજેટની તૈયારીઓ અંતિમ તબક્કામાં છે અને હંમેશાની જેમ તેની સાથે સંકળાયેલી પરંપરાઓ પર ચર્ચા થઈ રહી છે. આમાંથી એક છે હલવા સેરેમની, જે સામાન્ય રીતે બજેટ પહેલાં થાય છે. જો કે, એક વર્ષ એવું રહ્યું છે જ્યારે આ પરંપરા તૂટી ગઈ હતી.
શું હોય છે હલવા સેરેમની?
હલવા સેરેમની દરમિયાન બજેટ પ્રક્રિયાનો એક પ્રતીકાત્મક, પરંતુ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જ્યારે ડ્રાફ્ટ બજેટ સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈ જાય છે અને તેનું છાપકામ શરૂ થવાનું હોય છે, ત્યારે નાણા મંત્રાલયના નોર્થ બ્લોકમાં આ પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે. એક મોટી કઢાઈમાં હલવો બનાવવામાં આવે છે અને નાણામંત્રી પોતે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને પીરસે છે. આ એક શુભ શરૂઆત માનવામાં આવે છે.
આઝાદી પછીથી ચાલી આવી છે આ પરંપરા
ભારતમાં બજેટ પહેલાં હલવા સેરેમનીની પરંપરા આઝાદી પછીથી સતત ચાલી આવી છે. દાયકાઓથી દરેક સરકારે તેનું પાલન કર્યું છે. સંજોગો ગમે તે હોય, બજેટ પહેલાં મીઠાઈ વહેંચવાની આ વિધિ ક્યારેય તૂટી નથી. આ જ કારણ છે કે, જ્યારે એક વર્ષ આ પરંપરા ન મનાવવામાં આવી, ત્યારે તેને ઇતિહાસમાં એક વિશેષ સ્થાન મેળવ્યું.
જ્યારે તૂટી હતી 52 વર્ષ જૂની પરંપરા
વર્ષ 2022માં પહેલીવાર હતું, જ્યારે બજેટ પહેલાં હલવા સેરેમની યોજાઈ ન હતી. આ નિર્ણય કોઈ વહીવટી બેદરકારી કે પરંપરાથી વિચલનને કારણે નહીં, પરંતુ દેશભરમાં ફેલાયેલી ગંભીર આરોગ્ય સંકટને કારણે લેવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે ભારત કોવિડ-19 મહામારીના ત્રીજી લહેર સામે ઝઝૂમી રહ્યું હતું અને ચેપ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો હતો.
કોરોના હતું કારણ
કોરોનાની ત્રીજી લહેર દરમિયાન સરકારે ભીડભાડથી બચવા અને ચેપ અટકાવવા માટે ઘણા કડક પગલાં ઉઠાવ્યા હતા. તેને ધ્યાનમાં રાખીને નાણા મંત્રાલયે હલવા સેરેમની રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. નોર્થ બ્લોકમાં અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને એક જગ્યા પર એકઠા કરવા તે સમયે અસુરક્ષિત માનવામાં આવતું હતું. તેથી 2022માં આ સમારંભ યોજાયો ન હતો.
મિઠાશ અગલ પર પરંપરા એ જ
જો કે, હલવા સેરેમની યોજાઈ ન હતી, પરંતુ પરંપરાની ભાવના સંપૂર્ણપણે છોડી દેવામાં આવી ન હતી. નાણા મંત્રાલયે બજેટમાં સામેલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના ઘરો અથવા ઓફિસોમાં મીઠાઈઓ મોકલી. એટલે મીઠાશનું પ્રતીક રહ્યું, પરંતુ તેનું સ્વરૂપ બદલાયું. આ પગલું સુરક્ષા અને પરંપરા વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ હતો.
શા માટે ખાસ છે હલવા સેરેમની?
હલવા સેરેમની ફક્ત મીઠાઈ વિતરણ કાર્યક્રમ નથી. તેની સાથે જ બજેટની ગોપનીય પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ જાય છે. આ સમારોહ પછી બજેટમાં સામેલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સંપૂર્ણપણે આઈસોલેશનમાં ચાલ્યા જાય છે. તેમને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નથી. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે કે બજેટ સંબંધિત કોઈ માહિતી લીક ન થાય.
બજેટની ગોપનીયતાનું પ્રતીક
હલવા સેરેમનીથી લઈને બજેટ રજૂ થાય ત્યાં સુધી, સંબંધિત અધિકારીઓ નોર્થ બ્લોકમાં જ રહે છે. તબીબી સારવાર અને આવશ્યક સુવિધાઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, પરંતુ બહારની દુનિયા સાથેનો સંપર્ક સંપૂર્ણપણે કાપી નાખવામાં આવે છે. આમ હલવા સેરેમની બજેટની ગોપનીયતા અને ગંભીરતા બન્નેનું પ્રતીક માની શકાય છે.
