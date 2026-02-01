હોમ લોનના વ્યાજ પર બજેટમાં મોટી જાહેરાત, મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર
Budget 2026: બજેટમાં પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, પોતાના કબજાવાળી મિલકતના મામલામાં હોમ લોનના વ્યાજ પર મળતી બે લાખ રૂપિયા સુધીની આવકવેરા કપાતમાં હવે સંપત્તિ મેળવતા પહેલા અથવા તેના બાંધકામ પહેલા ચૂકવવામાં આવેલા વ્યાજનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે.
Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રવિવારે રજૂ કરવામાં આવેલા કેન્દ્રીય બજેટમાં મિડલ ક્લાસના હિતમાં અનેક મહત્વની જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. આ સાથે ઘર ખરીદનારાઓને પણ મોટી રાહત મળી છે. આના હેઠળ જે સંપત્તિમાં તમે પોતે રહો છો તેના હોમ લોનના વ્યાજ પર મળતી 2 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકવેરા કપાતમાં હવે મિલકતનો કબજો લેતા પહેલા અથવા તેના બાંધકામ પહેલા ચૂકવવામાં આવેલા વ્યાજનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, જો તમે ઘર બનાવવા કે ખરીદવા માટે લોન લીધી હોય અને કબજો મળતા પહેલા પણ વ્યાજ ચૂકવ્યું હોય, તો હવે તે વ્યાજને પણ ઉમેરીને કુલ 2 લાખ રૂપિયા સુધીની ટેક્સ છૂટ મળી શકશે.
નિયમમાં સુધારો કરવામાં આવશે
સરકાર આ માટે ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ, 2025ની કલમ 22(2)માં સુધારો કરશે. આ નવો નિયમ 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવનારા નવા ટેક્સ કાયદા હેઠળ લાગુ થશે. અત્યાર સુધી સેક્શન 22(2) હેઠળ પોતાની રહેણાંક પ્રોપર્ટી પર લીધેલી હોમ લોનના વ્યાજ પર મહત્તમ 2 લાખ રૂપિયાની જ છૂટ મળતી હતી, પરંતુ આ મર્યાદામાં ઘર બનતા પહેલા અથવા કબજો મળતા પહેલાના વ્યાજ નો સ્પષ્ટ સમાવેશ નહોતો. હવે બજેટના પ્રસ્તાવ હેઠળ એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે હોમ લોનના વ્યાજ પર મળતી 2 લાખની છૂટમાં પ્રી-પીરિયડ ઇન્ટરેસ્ટનો પણ સમાવેશ થાય.
કેવું રહ્યું બજેટ?
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં કુલ રૂ. 53.5 લાખ કરોડનું બજેટ રજૂ કરતા નાના ઉદ્યોગો અને મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનેક પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ રૂ. 12.22 લાખ કરોડના મૂડી ખર્ચ સાથે આ બજેટમાં વધતા વૈશ્વિક જોખમો વચ્ચે આર્થિક વૃદ્ધિ જાળવી રાખવા માટે લાંબાગાળાની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી છે. વ્યક્તિગત આવકવેરાના સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ સરકારે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને ઉદ્યોગો માટે નિયમોનું પાલન સરળ બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવેરા અને પ્રોત્સાહક પગલાંની જાહેરાત કરી છે.
અન્ય પગલાંઓમાં વિદેશી પ્રવાસન પેકેજના વેચાણ પરના TCS (સોર્સ પર ટેક્સ કલેક્શન)ને ઘટાડીને બે ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત વિદેશમાં શિક્ષણ અને ઉદારીકૃત રેમિટન્સ યોજના (LRS) હેઠળ તબીબી ખર્ચ પરના ટેક્સને પણ ઘટાડીને બે ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. સીતારમણે જણાવ્યું કે, નવો આવકવેરા અધિનિયમ 2025 પહેલી એપ્રિલથી અમલમાં આવશે અને તેના સરળ નિયમો તેમજ ફોર્મ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
