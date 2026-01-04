બજેટ પહેલા ઇનકમ ટેક્સને લઈ મોટો સંકેત, મિડલ ક્લાસને મળી શકે છે આ મોટી રાહત!
Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ 2025માં 'ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમ' હેઠળ ટેક્સ છૂટની મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 4 લાખ રૂપિયા કરી હતી. આ સાથે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધવાને કારણે પગારદાર કર્મચારીઓ માટે 12.75 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026ની તૈયારીઓ વચ્ચે હવે એ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે, સરકાર પર્સનલ ઇનકમ ટેક્સ સિસ્ટમને કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગે છે. બજેટ 2025માં કરવામાં આવેલા મોટા બદલાવ, ખાસ કરીને ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમમાં બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ વધારવાના નિર્ણયે આ દિશાને વધુ મજબૂત બનાવી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ 2025માં 'ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમ' હેઠળ ટેક્સ છૂટની મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 4 લાખ રૂપિયા કરી હતી. આ સાથે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધવાને કારણે પગારદાર કર્મચારીઓ માટે 12.75 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી થઈ ગઈ છે.
બજેટ 2026 નજીક
હવે જ્યારે બજેટ 2026 નજીક છે, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ટેક્સપેયર્સ એ વિચારી રહ્યા છે કે, તેમણે 'ઓલ્ડ ટેક્સ રિઝિમ'માં રહેવું જોઈએ કે 'ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમ'માં શિફ્ટ થઈ જવું જોઈએ. આંકડા દર્શાવે છે કે, ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમ તરફ લોકોનો ઝુકાવ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. એસેસમેન્ટ યર 2024-25માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા 7.28 કરોડ ઇનકમ ટેક્સ રિટર્નમાંથી લગભગ 72% એટલે કે 5.27 કરોડ રિટર્ન ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમ હેઠળ ફાઈલ કરવામાં આવ્યા. ઓલ્ડ ટેક્સ રિઝિમ પસંદ કરનારાઓની સંખ્યા માત્ર 2.01 કરોડ રહી. આ ટ્રેન્ડ બજેટ 2026માં સરકારના નિર્ણયોને ઘણી હદ સુધી પ્રભાવિત કરી શકે છે.
શું છે વિગત?
ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમમાં હવે પગારદાર કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બન્નેને 75,000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન મળે છે. આ ઉપરાંત 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર ટેક્સ ન લાગવાને કારણે પગારદાર લોકો માટે ટેક્સ ફ્રી આવકની મર્યાદા 12.75 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. BankBazaar અનુસાર, આ બદલાવોથી મિડલ ક્લાસના હાથમાં વધુ રૂપિયા બચશે, જેનાથી ખર્ચ અને રોકાણ બન્ને વધી શકે છે. નવા સ્લેબમાં 30% ટેક્સ હવે માત્ર 24 લાખ રૂપિયાથી વધુની આવક પર લાગશે, જે પહેલાં ઘણી ઓછી મર્યાદા પર લાગતો હતો.
ટેક્સ બચતના આંકડા
ટેક્સ બચતના આંકડા પણ આ બદલાવની કહાની સ્પષ્ટ કરે છે. 7.5 લાખની આવક પર જ્યાં ઓલ્ડ ટેક્સ રિઝિમમાં 65,000 રૂપિયા ટેક્સ ભરવો પડતો હતો, ત્યાં ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમમાં હવે ટેક્સ ઝીરો થઈ ગયો છે. 15 લાખની આવક પર ન્યૂ ટેક્સ રિઝિમમાં ઓલ્ડ રિઝિમની સરખામણીએ અંદાજે 36,400 રૂપિયા એટલે કે 25%ની બચત થાય છે. 20થી 25 લાખની આવક ધરાવતા લોકોને પણ 30% સુધી ટેક્સમાં રાહ મળી રહી છે.
જો કે, 30 લાખ રૂપિયાથી વધુ આવક વધવા પર બચતની ટકાવારી ઘટતી જાય છે. એકંદરે સરકારનો ફોકસ સ્પષ્ટ છે, ઓછા ડિડક્શન, સરળ સિસ્ટમ અને 7.5 થી 25 લાખ રૂપિયા કમાતા ટેક્સપેયર્સને સૌથી વધુ ફાયદો. આ સંકેત બજેટ 2026ની દિશા પણ નક્કી કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે