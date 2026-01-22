Budget 2026: શું નવી ટેક્સ રિઝીમના સ્લેબ ફરી બદલાશે? ટેક્સપેયર્સને ખરેખર શું અપેક્ષાઓ રાખવી જોઈએ? જાણો
Budget 2026: હંમેશાની જેમ આ વખતે પણ ટેક્સપેયર્સને બજેટ 2026થી ઘણી અપેક્ષાઓ છે. ઘણા લોકો ઈનકમ ટેક્સ રેટમાં ઘટાડો, સ્લેબને સરળ બનાવવા અને જૂની ટેક્સ સિસ્ટમની જેમ ડિડક્શનના સંભવિત વિસ્તરણની અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. ત્યારે બજેટ 2026 અંગે નિષ્ણાતોએ શું કહ્યું છે. ચાલો જાણીએ.
Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં તેમનું સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરશે. દર વર્ષના બજેટની જેમ આ વખતે પણ ટેક્સપેયર્સને ઘણી અપેક્ષાઓ છે. ઘણા લોકો ઈનકમ ટેક્સ રેટમાં ઘટાડો, સ્લેબને સરળ બનાવવા અને જૂની ટેક્સ સિસ્ટમની જેમ ડિડક્શનના સંભવિત વિસ્તરણની અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. જો કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટેક્સ પોલિસીમાં થયેલા બદલાવથી જાણવા મળે છે કે, જૂની સિસ્ટમ માટે મોટી રાહત સરકાર માટે પ્રાથમિકતા ન હોઈ શકે.
થોડી રાહતની અપેક્ષા
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેન્દ્ર સરકારે જૂની ટેક્સ સિસ્ટમની જેમ ડિડક્શન અને છૂટને મોટાભાગે બદલાવ કર્યો નથી. જ્યારે ટેક્સપેયર્સને સતત નવી ટેક્સ સિસ્ટમ તરફ ધકેલી રહ્યા છે. સત્તાવાર ડેટા દર્શાવે છે કે, 80%થી વધુ ટેક્સપેયર્સ પહેલેથી જ નવી સિસ્ટમમાં શિફ્ટ થઈ ચૂક્યા છે. આમ છતાં જૂની સિસ્ટમમાં રહેલા પગારદાર ટેક્સપેયર્સ હજુ પણ થોડી રાહતની અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. તેમ છતાં છેલ્લા 6 બજેટમાં સરકારનો ઇરાદો સ્પષ્ટ રહ્યો છે. ફોકસ એક સરળ, ઓછું જટિલ ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઓછી છૂટ અને સરળ કમ્પ્લાયન્સ હોય. આ અભિગમને જોતાં બજેટ 2026-27માં જૂની ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ ડિડક્શનમાં કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ બદલાવ થવાની સંભાવના ઓછી લાગે છે.
ગયા વર્ષે નવી ટેક્સ સિસ્ટમમાં શું બદલાવ થયા?
ગયા વર્ષના કેન્દ્રીય બજેટમાં નવી ટેક્સ સિસ્ટમને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે ઘણા મોટા બદલાવ કરવામાં આવ્યા હતા. બેસિક છૂટની મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 4 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. સેક્શન 87A ટેક્સ રિબેટને 25,000 રૂપિયાથી વધારીને 60,000 રૂપિયા કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે નવી સિસ્ટમ હેઠળ 12 લાખ રૂપિયા સુધીની ઈનકમ ટેક્સ-ફ્રી થઈ ગઈ હતી. પગારદાર ટેક્સપેયર્સ માટે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન પણ 50,000 રૂપિયાથી વધારીને 75,000 રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. આ મહત્વપૂર્ણ બદલાવોને કારણે આ વર્ષે સ્લેબ રિસ્ટ્રક્ચરિંગનો વધુ એક રાઉન્ડ થવાની શક્યતા ઓછી છે.
સ્લેબમાં બદલાવ પર નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
CA ડો. સુરેશ સુરાના માને છે કે, મોટા બદલાવની અપેક્ષા ઓછી રાખવી જોઈએ. ગત બજેટમાં પર્સનલ ઈનકમ-ટેક્સ ફ્રેમવર્કમાં કરવામાં આવેલા મોટા બદલાવોને જોતા કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ મોટા બદલાવ થવાની અપેક્ષા ઓછી છે. આ વર્ષે અપેક્ષાઓ છે કે, કાયદા અને પોલિસીમાં સ્થિરતા, સાતત્ય અને મજબૂતાઈ પર ભાર મૂકવામાં આવશે, ખાસ કરીને કારણ કે ઈનકમ ટેક્સ એક્ટ, 2025ને 1 એપ્રિલ 2026થી સંપૂર્ણપણે લાગુ થવાનું છે.
આ દિવસથી શરૂ થશે બજેટ સત્ર
સંસદનું 2026નું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાનું છે. આ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી 2 એપ્રિલ 2026 સુધી બે તબક્કામાં યોજાશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરશે. લોકસભામાં બજેટને સવારે 11 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવશે. આ બજેટને લઈ નાણા મંત્રાલયની તૈયારીના અંતિમ તબક્કામાં છે. મોદી સરકાર તરફથી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ સતત નવમું બજેટ છે. મોદી સરકારના આ બજેટથી દેશના નાગરિકોને ઘણી અપેક્ષાઓ છે. સામાન્ય અને ઉચ્ચ વર્ગના નાગરિકો બન્ને માટે, તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રો માટે ઘણી મોટી જાહેરાતો થવાની અપેક્ષા છે.
