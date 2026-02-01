Prev
Budget 2026: સરકારે કરી 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત, જાણો ક્યા શહેરને થશે ફાયદો

Railway Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કરતા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કે સરકારે દેશના શહેરો વચ્ચે વિકાસને જોડવા માટે 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:56 PM IST

Budget 2026: સરકારે કરી 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત, જાણો ક્યા શહેરને થશે ફાયદો

Railway Budget 2026: લોકસભામાં રવિવારે મોદી સરકારના ત્રીજા કાર્યકાળનું બીજું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટમાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કર્યું છે. આ તેમનું સતત નવમું બજેટ છે. નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં દેશની ઇકોનોમી, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી મોટી જાહેરાત કરી છે. બજેટમાં નાણામંત્રીએ દેશમાં 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આવો જાણીએ આ કોરિડોર કયા શહેરોમાંથી પસાર થશે.

7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની જાહેરાત
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે દેશના શહેરો વચ્ચે વિકાસને જોડનાર 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર વિકસિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે. આ શહેર છેઃ 

પુણે- મુંબઈ
પુણે- હૈદરાબાદ
હૈદરાબાદ-બેંગલુરૂ
હૈદરાબાદ-ચેન્નઈ
ચેન્નઈ-બેંગલુરૂ
દિલ્હી-વારાણસી
વારાણસી- સિલિગુડી

શું બોલ્યા નાણામંત્રી?
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું- પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ ટકાઉ પેસેન્જર સિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, અમે શહેરો વચ્ચે ગ્રોથ કનેક્ટર તરીકે 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવીશું. મુંબઈથી પુણે, પુણેથી હૈદરાબાદ, હૈદરાબાદથી બેંગલુરૂ, હૈદરાબાદથી ચેન્નઈ, ચેન્નઈથી બેંગલુરૂ, દિલ્હીથી વારાણસી, વારાણસીથી સિલિગુડી.

ડેડિકેટેડ ફ્રેડ કોરિડોર બનાવવાનો પ્રસ્તાવ
કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ કહ્યું- પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ ટકાઉ કાર્ગો અવરજવરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હુંપૂર્વમાં ડંકુનીને પશ્ચિમમાં સુરતથી જોડનાર નવા ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર બનાવવાનો પ્રસ્તાવ રાખું છું. આગામી 5 વર્ષમાં 20 નવા જળમાર્ગ શરૂ કરવામાં આવશે, જેની શરૂઆત ઓડિશામાં નેશનલ વોટરવે 5થી થશે, જે તાલચેર અને અંગુલના ખનિજ-સમુદ્ર વિસ્તાર અને કલિંગનગર જેવા ઔદ્યોગિક કેન્દ્રને પારાદીપ અને ધમરા બંદરો સાથે જોડશે. વારાણસી અને પટનામાં પણ અંતર્દેશીય જળમાર્ગો માટે એક શિપ રિપેર ઇકોસિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
 

