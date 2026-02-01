Budget 2026 : બજેટમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને ખાસ ભેટ ! મોદી સરકારે કરી મોટી જાહેરાત
Budget 2026 : મોદી સરકારે બજેટ 2026માં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 15000 શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે.
Budget 2026 : આજે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરતાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેકનોલોજી અને ઈનોવેશનને "વિકસિત ભારત"ના સૌથી મોટા એન્જિન તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે ભારત હવે ફક્ત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જ કરશે નહીં, પરંતુ તેનું નેતૃત્વ કરશે. આ બજેટમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએશનની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ગેમિંગ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન મળશે
ગેમિંગ ક્ષેત્રમાં 10 લાખથી વધુ વ્યાવસાયિકોને નોકરી આપવામાં આવશે. કન્ટેન્ટ ક્રિએશન શીખવવા માટે એક નવી કન્ટેન્ટ ક્રિએશન લેબ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. જેના કારણે ક્રિએટર ઈકોનોમીમાં તેજી છે. ડિઝાઇન શિક્ષણ માટે નેશનલ ડિઝાઇન શાળાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ગેમિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ અને નાની કંપનીઓને ટેકો આપવા માટે 10,000 કરોડનું ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું છે.
કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ માટે જાહેરાત
નાણામંત્રીએ ભારતના એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ (ABGC) ક્ષેત્રને વેગ આપવા માટે નેશનલ ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી કાયદા (NCREGA)ની જાહેરાત કરી. સરકારે દેશભરમાં 15,000 માધ્યમિક શાળાઓમાં અને 500 કોલેજોમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી છે.
ડિજિટલ વર્લ્ડ અને ક્રિએટર્સ માટે ખાસ
ABGC કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ : સરકારે એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ (ABGC) માટે સમર્પિત કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેનો હેતુ નવા ક્રિએટર્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને તેમને આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે.
ઇન્ટરનેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે 12.2 લાખ કરોડ ફાળવ્યા છે, જે દેશમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી અને ડિજિટલ નેટવર્ક્સને વધુ મજબૂત બનાવશે.
કૌશલ્ય વિકાસ: યુવાનોને નવી તકનીકો શીખવવા અને તેમને ભવિષ્યની નોકરીઓ માટે તૈયાર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન: રમતગમતના સામાન અને અન્ય સાત ક્ષેત્રોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે, જેનાથી ક્રિએટર્સ માટે જરૂરી સાધનો સસ્તા અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે.
નવી યુનિવર્સિટી: ડિજિટલ અને સર્જનાત્મક કૌશલ્યો શીખવવા માટે પાંચ નવા ટાઉનશીપ વિકસાવવામાં આવશે, જે અભ્યાસની સાથે કંપનીઓમાં કામ કરવાની તકો આપશે.
