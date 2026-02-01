બજેટ 2026 : નાણામંત્રીએ સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરને આપી ખાસ ભેટ, જાણો ખેલાડીઓને શું થશે ફાયદો
Budget 2026 : બજેટમાં સ્પોર્ટ્સ માટે ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 'ખેલો ઇન્ડિયા મિશન' અંતર્ગત આગામી 10 વર્ષ સુધી કામગીરી કરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત તાલીમ કેન્દ્રો (Training Centers) બનાવવામાં આવશે. વ્યવસ્થિત રીતે કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફને તાલીમ આપવામાં આવશે. વિવિધ સ્પર્ધાઓ અને લીગનું આયોજન થશે. રમતગમતના માળખાને તાલીમ અને સ્પર્ધાઓ માટે વિકસાવવામાં આવશે.
Budget 2026 : નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરતી વખતે "ખેલો ઇન્ડિયા મિશન"નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ મિશનનો ઉદ્દેશ્ય આગામી દાયકામાં ભારતીય રમતગમત ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખવાનો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોને રોજગાર, કૌશલ્ય અને તકો પૂરી પાડવાનો છે, તેમજ તાલીમ કેન્દ્રો, કોચ વિકાસ, રમતગમત વિજ્ઞાન અને પ્રતિભાને ઉછેરવા અને રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવી માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવાનો છે.
2026-27 માટે કેન્દ્રીય બજેટની જાહેરાત કરતી વખતે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સ્પોર્ટ્સ અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી. તેમના બજેટ ભાષણમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અને સસ્તા રમતગમતના સાધનો માટે વૈશ્વિક કેન્દ્ર બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ પછી તેમણે એક ખાસ પહેલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે આગામી દાયકામાં રમતગમત ક્ષેત્રને બદલવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કરવામાં આવશે.
ખેલો ઇન્ડિયાની તસવીર બદલાશે
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રમતગમત ક્ષેત્રને બદલવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમના ભાષણમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન ખેલાડીઓને વિવિધ સુવિધાઓ પૂરી પાડશે. તેમાં તાલીમ કેન્દ્રો દ્વારા સમર્થિત સંકલિત પ્રતિભા વિકાસનો સમાવેશ થશે.
વધુમાં કોચ અને સહાયક સ્ટાફને એક સિસ્ટમમાં તૈયાર કરવામાં આવશે. રમતગમત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને એકીકૃત કરવામાં આવશે. રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્પર્ધાઓ અને રમતોનું આયોજન કરવામાં આવશે. તાલીમ અને સ્પર્ધા માટે રમતગમતનું માળખાગત વિકાસ કરવામાં આવશે.
રમતગમતના સામાનને સસ્તા બનાવવા માટે સમર્થમ પહેલનો પ્રસ્તાવ
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન રમતગમતના સામાનના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે "સમર્થમ પહેલ" નામની એક નવી પહેલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ પહેલ દેશમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા રમતગમતના સામાનનું ઉત્પાદન સક્ષમ બનાવશે.
નાણાંમંત્રીની આ પહેલ મેક ઇન ઇન્ડિયાને પણ મજબૂત બનાવશે. રમતગમતના સાધનોની આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થશે અને સ્થાનિક કંપનીઓને વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાત્મક બનવાની તક મળશે. આ બજેટ એ ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વપૂર્ણ છે કે આ વર્ષે એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પણ યોજાશે.
