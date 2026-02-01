હવે નહીં થાય જેલ...બજેટમાં બદલી નંખાયો આ નિયમ, માત્ર દંડ ભરી મામલો થશે રફા-દફા
Income Tax Rule: બજેટમાં આવકવેરામાં સીધી રાહત આપવામાં આવી નથી, પરંતુ તેમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આવકવેરાની છેતરપિંડી અથવા કરચોરીના દોષિત કરદાતાઓને હવે જેલની સજા નહીં થાય.
Trending Photos
Income Tax Rule: મધ્યમ વર્ગ (Middle Class)ને સૌથી વધુ આવકવેરામાં રાહતની આશા હતી, પરંતુ તે બન્યું નહીં. જોકે, આવકવેરા નિયમોમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, ખાસ કરીને કર ફાઇલિંગ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા, મુકદ્દમા ઘટાડવા અને બિનજરૂરી દંડ અને જેલની સજા અટકાવવા માટે ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં ભૂલ ઇરાદાપૂર્વક ન હોય, પરંતુ નિયમોની જટિલતા, તકનીકી ભૂલો અથવા જ્ઞાનના અભાવને કારણે હોય.
વાસ્તવમાં, બજેટ ભાષણ દરમિયાન નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે નવો આવકવેરા કાયદો 2025 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે. નાણામંત્રીએ બજેટમાં જણાવ્યું હતું કે NRI માટે તેમની મિલકત વેચવી પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની ગઈ છે. અગાઉ, NRIs ને મિલકત વેચતી વખતે TDS કાપવા અને જમા કરવા માટે ખાસ TAN (ટેમ્પરરી એકાઉન્ટિંગ નંબર) મેળવવો જરૂરી હતો. આનાથી વ્યક્તિઓને અસુવિધા થતી હતી. પરંતુ હવે બજેટે પ્રક્રિયાને ઘણી સરળ બનાવી દીધી છે. ભારતીય મિલકત ખરીદદારો હવે TDS કાપશે અને તેમના PAN ધરાવતા ઇન્વોઇસ દ્વારા તેને મોકલશે. આનાથી NRIs ને TAN મેળવવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
NRI માટે રસ્તો સરળ
નોંધાયેલ ન હોય તેવી આવક કે સંપત્તિ જાહેર ન કરવામાં આવે. વધુમાં જે NRIs એ પોતાની વિદેશ આવક જાહેર કરી છે અને કર ચૂકવ્યો છે, પરંતુ પોતાની સંપત્તિનો સંપૂર્ણ હિસ્સો જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, તેમને હવે રાહત આપવામાં આવશે. તેઓ દંડ ભરીને પોતાના કેસનો ઉકેલ લાવી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જે લોકોએ વિદેશમાં નાની સંપત્તિ પણ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે તેમને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. આવી આવક છુપાવનારાઓને જેલની સજાનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
હકીકતમાં, ઘણા લોકો વિદેશમાં નાની સંપત્તિ ધરાવે છે પરંતુ તેમના ટેક્સ રિટર્નમાં તેનો ખુલાસો કરતા નથી. બજેટે આવા વ્યક્તિઓને રાહત આપી છે. હવે, જેમની વિદેશમાં બિન-સ્થાવર સંપત્તિ ₹20 લાખથી ઓછી છે, ભલે તેમણે તેનો ખુલાસો ન કર્યો હોય, તેમને કોઈ કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. મતલબ કે, તેમને દંડ કરવામાં આવશે નહીં. જેમણે વિદેશી આવક જાહેર કરી છે પરંતુ તેમની સંપત્તિ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે તેમને કરમાંથી મુક્તિ મળશે. હવે, આકારણી અને દંડની કાર્યવાહી બંને એક જ સામાન્ય આદેશ દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે, જે રિડન્ડન્સીને દૂર કરશે. અપીલ સમયગાળા દરમિયાન દંડની રકમ પર કોઈ વ્યાજ મળશે નહીં. વધુમાં, અપીલ ડિપોઝિટ 20% થી ઘટાડીને 10% કરવામાં આવી છે અને તે ફક્ત મુખ્ય રકમ પર લાગુ થશે.
ટેકનિકલ ભૂલો માટે રાહત
ટેકનિકલ ભૂલો જેમ કે એકાઉન્ટ્સનું ઓડિટ ન કરાવવું, ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગ રિપોર્ટ સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવું, અથવા નાણાકીય માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ રહેવું હવે દંડને બદલે નજીવી ફી ચૂકવવી પડશે. એકાઉન્ટિંગ બુક્સ અથવા દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળતા, અથવા વસ્તુમાં ચૂકવણી પર TDS કાપવામાં નિષ્ફળતા હવે ગુનો ગણવામાં આવશે નહીં. નાના કેસોમાં ફક્ત દંડ થશે, અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં પણ મહત્તમ સજા બે વર્ષ સુધી ઘટાડી દેવામાં આવી છે, જેને કોર્ટ દંડમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે. ₹20 લાખથી ઓછી કિંમતની વિદેશી સ્થાવર મિલકત જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા પર 1 ઓક્ટોબર, 2024 થી કોઈ દંડ અથવા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં.
બજેટથી કરદાતાઓને બીજી એક મોટી રાહત મળી છે: જેઓ તેમની આવક છુપાવે છે તેમને હવે જેલની સજા નહીં ભોગવવી પડે. સરકારે આવકવેરા કાયદાને ગુનાહિત જાહેર કરવાની દિશામાં એક મોટું પગલું ભર્યું છે. નવા નિયમ મુજબ, જો કોઈ કરદાતાને તેમની આવકમાં અથવા છુપાવેલા કરમાં વિસંગતતા જોવા મળે છે, તો તેમને હવે જેલની સજા નહીં ભોગવવી પડે. ફક્ત દંડ ભરીને કેસનું સમાધાન કરી શકાય છે. આ નવો ફેરફાર નવા આવકવેરા કાયદાનો ભાગ હશે, જે 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે.
નવા નિયમ મુજબ, ITR-1 અને ITR-2 ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જુલાઈ રહેશે. ઓડિટ ન કરાયેલ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અને ટ્રસ્ટો પાસે તેમના રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે 31 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે