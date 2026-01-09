Budget 2026: ટેક્સપેયર્સ માટે થઈ શકે છે આ 5 મોટી જાહેરાત, વાંચો કામના સમાચાર
Budget 2026: સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ વખતના બજેટનો મુખ્ય ફોકસ 'વિકસિત ભારત' ની સાથે સાથે મધ્યમ વર્ગની 'ડિસ્પોઝેબલ ઇનકમ' (ખર્ચવા યોગ્ય આવક) વધારવા પર રહેશે, જેથી અર્થતંત્રમાં માંગ જળવાઈ રહે.
Budget 2026: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી 2026 (રવિવાર)ના રોજ પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. મોદી 3.0 સરકારના આ બીજા પૂર્ણ બજેટથી મધ્યમ વર્ગ અને પગારદાર કર્મચારીઓને ઘણી અપેક્ષાઓ છે, ખાસ કરીને ગયા વર્ષે ટેક્સ સ્લેબમાં થયેલા મોટા ફેરફારો પછી. આ વખતે બજેટ 2026 થી ટેક્સપેયર્સને ઘણી આશા છે. ચાલો તમને જણાવીએ એ 5 સંભવિત મોટી જાહેરાત વિશે, જે આ વખતે જોવા મળી શકે છે.
Budget 2026: આ વખતે થઈ શકે છે આ જાહેરાતો
ટેક્સ ફ્રી ઇનકમની મર્યાદામાં વિસ્તરણ
ગયા બજેટ (2025) માં 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકને ટેક્સ ફ્રી (રિબેટ સાથે) કરવામાં આવી હતી. આ વખતે મધ્યમ વર્ગને રાહત આપવા માટે સરકાર સેક્શન 87A હેઠળ મળતી છૂટની મર્યાદાને વધુ વધારીને 13 લાખથી 15 લાખ રૂપિયા સુધી કરવા પર વિચાર કરી શકે છે.
સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન (Standard Deduction) માં વધારો
અત્યારે પગારદાર કર્મચારીઓને નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા (New Tax Regime) હેઠળ 75,000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન મળે છે, જ્યારે જૂની વ્યવસ્થામાં 50,000 રૂપિયાનું....વધતી જતી મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને, એક્સપર્ટ્સનું અનુમાન છે કે તેને વધારીને 1,00,000 રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે. તેનાથી કર્મચારીઓની ‘ટેક-હોમ’ સેલરીમાં વધારો થશે.
સેક્શન 80C અને 80D ની મર્યાદામાં ફેરફાર (Old Tax Regime)
જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા પસંદ કરનારાઓ માટે સેક્શન 80C ની 1.5 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બદલાઈ નથી. એવી આશા છે કે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેને વધારીને 2 લાખથી 2.5 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે. સાથે જ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ (80D) ની મર્યાદા પણ 25,000 રૂપિયાથી વધારીને 50,000 રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે.
NPS (નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ) માં વધારાના લાભ
રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે સરકાર NPS ના ટિયર-2 ખાતા પર ટેક્સ છૂટ આપી શકે છે અથવા એમ્પ્લોયર (નિયોક્તા) ના યોગદાન પર મળતી છૂટની મર્યાદાને 14% થી વધારીને તમામ માટે એક સમાન કરી શકે છે.
કેપિટલ ગેઈન્સ ટેક્સ (LTCG) માં રાહત
રોકાણકારોની માંગ છે કે શેરબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી થતા લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (LTCG) પર ટેક્સ છૂટની મર્યાદા, જે હાલમાં 1.25 લાખ રૂપિયા છે, તેને વધારીને 1.5 લાખ અથવા 2 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવે. તેનાથી નાના રોકાણકારોને મોટી રાહત મળશે.
