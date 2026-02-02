શું હોય છે બાયોલોજીકલ મેડિસિન? જેની પાછળ સરકાર ખર્ચશે 10,000 કરોડ; જાણો સામાન્ય દવાઓથી તે કેટલી અલગ?
Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં બાયોલોજીક મેડિસિન અંગે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, આ નોર્મલ દવાઓથી કેટલી અલગ હોય છે અને કેવી રીતે.
Trending Photos
Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે સંસદમાં યુનિયન બજેટ 2026-27 રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટમાં સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી જરૂરી જાહેરાતમાં એક બાયોફાર્મા શક્તિ યોજના હેઠળ 10000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. તેનો હેતુ ભારતના બાયોલોજીકલ દવાઓને ગ્લોબલ હબ બનાવવાનું છે. પરંતુ આ બાયોલોજીક દવાઓ શું હોય છે. ચાલો જાણીએ આ નોર્મલ દવાઓથી કેટલી અલગ હોય છે.
બાયોલોજીકલ દવાઓ શું છે?
આ દવાઓ કેમિકલ કમ્પાઉન્ડના બદલે જીવંત કોષોમાંથી બનેલી એડવાન્સ દવાઓ છે. આ જીવંત સિસ્ટમમાં બેક્ટેરિયા, યીસ્ટ અથવા માનવ અને પ્રાણી કોષો સામેલ હોય શકે છે. કારણ કે, આ દવાઓ જીવનમાંથી જ બને છે, તેના કારણે બાયોલોજીક્સ માનવ શરીરમાં કુદરતી પ્રક્રિયાઓની નકલ કરે છે.
બાયોલોજીકલ દવાઓના સામાન્ય ઉદાહરણોમાં વેક્સિન, ઇન્સ્યુલિન, મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડીઝ, જની થેરેપી અને કેન્સરનો એડવાન્સ સારવાર સામેલ છે. આ દવાઓનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જટિલ અને ક્રોનિક રોગોની સારવાર માટે થાય છે.
ફોર્મ્યુલેશનમાં તફાવત
બાયોલોજીકલ અને નોર્મલ દવાઓ વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત તેમના સોર્સમાં હોય છે. ટ્રેડિશનલ અથવા નોર્મલ દવાઓ, જેમ કે પેરાસીટામોલ અથવા એસ્પિરિન લેબમાં વિકસિત ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કેમિકલ સાથે મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી તરફ, બાયોલોજીક દવાઓ જીવંત જીવોની અંદર ઉગાડવામાં આવે છે. કેમિકલ રીતે એસેમ્બલ થવાને બદલે સંપૂર્ણપણે ઉગાડવામાં આવે છે.
આ દરમિયાન નોર્મલ દવાઓને નાના મોલિક્યુલવાળી દવાઓ કહેવામાં આવે છે. તેમની રચના પ્રમાણમાં સરળ, અનુમાનિત અને નકલ કરવામાં સરળ હોય છે. બાયોલોજીકલ વધુ જટિલ હોય છે, જેમાં મોલિક્યુલર રચનાઓ સેંકડો ગણી મોટી અને વધુ જટિલ હોય છે.
શું હોય છે બનાવવાની પ્રક્રિયા?
કેમિકલ દવાઓનું ઉત્પાદન સતત અને મોટી માત્રામાં કરી શકાય છે. આ જ કારણ છે કે જેનેરિક વર્ઝન સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે બીજીતરફ જો બાયોલોજીક દવાઓની વાત કરવામાં આવે તો, તેને ખૂબ જ નિયંત્રિત વાતાવરણની જરૂર પડે છે. ઉત્પાદન દરમિયાન તાપમાન, પ્રકાશ અથવા ભેજમાં થોડો પણ ફેરફાર પણ દવાની અસરકારકતામાં બદલાવ કરી શકે છે. આ સંવેદનશીલતા બાયોલોજીક્સ દવાઓનું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા-ચકાસણી મુશ્કેલ બનાવે છે.
સારવારના ફાયદા
બાયોલોજીક દવાઓ લક્ષિત સારવાર પ્રદાન કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે તે બીમારી માટે જવાબદાર ચોક્કસ કોષો અથવા પ્રોટીન પર કામ કરે છે. આ તેમને કેન્સર, ઓટોઈમ્યૂન ડિસઓર્ડર, રુમેટોઇડ અર્થરાઈટિસ, ડાયાબિટીસ અને દુર્લભ જેનેટિક બીમારીઓ માટે ખાસ કરીને અસરકારક બનાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે