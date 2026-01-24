Prev
Budget 2026: બજેટ હંમેશા 1 ફેબ્રુઆરીએ કેમ રજૂ કરવામાં આવે છે? જાણો તેની પાછળનું કારણ

આગામી રવિવાર એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરીએ દેશનું બજેટ રજૂ થશે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરશે. તેવામાં આવો જાણીએ બજેટ કેમ હંમેશા 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવે છે અને તેની પાછળ શું કારણ છે? 

Jan 24, 2026

Budget 2026: દરેક નવા વર્ષની શરૂઆત થતાં દેશની નજર એક ખાસ દિવસ પર રહેતી હોય છે. જ્યારે સરકાર પોતાની વાર્ષિક યોજનાનું માળખું દેશની સામે રજૂ કરે છે. બજેટને લઈને સામાન્યથી લઈને ખાસ લોકો સુધી તેની ચર્ચા થાય છે.

દરેક વર્ગને કેન્દ્રીય બજેટમાં કોઈને કોઈ આશા જરૂર હોય છે. આ વર્ષે પણ બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે. પરંતુ આ વચ્ચે હંમેશા લોકોના મનમાં એક વાત આવે છે કે આખરે બજેટ માટે 1 ફેબ્રુઆરીની તારીખ કેમ નક્કી કરવામાં આવી છે અને તેની પાછળ શું કારણ છે? 

બ્રિટિશ સમયથી પરંપરા
દેશમાં બજેટ રજૂ કરવાની તારીખ હંમેશા 1 ફેબ્રુઆરી રહી નથી. વર્ષ 2017 પહેલા સુધી કેન્દ્રીય બજેટ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવતું હતું. આ વ્યવસ્થા અંગ્રેજોના શાસનના સમયથી ચાલતી હતી.

જેને આઝાદી બાદ પણ લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવામાં આવી હતી. ઘણા દાયકાઓ સુધી આ પરંપરા હેઠળ બજેટ રજૂ થતું હતું. 2017મા કેન્દ્રની મોદી સરકારે આ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ લાવવાની નવી વ્યવસ્થા
વર્ષ 2017મા તત્કાલીન નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ બજેટની તારીખ બદલવાની પહેલ કરી અને તેને ફેબ્રુઆરીના અંતથી હટાવી 1 ફેબ્રુઆરી કરવામાં આવી. આ ફેરફાર પાછળ સરકારનું માનવું હતું કે તેનાથી નાણાકીય કામકાજને સારી રીતે લાગૂ કરવામાં વધારાનો સમય મળશે.

જો કે નવું નાણાકીય વર્ષ 1 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે, તેથી પહેલા બજેટ પર ચર્ચા અને મંજૂરીમાં ઘણો સમય લાગી જતો હતો. યોજના માટે બજેટ સમયસર ન મળતા વિલંબ થયો હતો. હવે 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ થવાથી સરકારને જરૂરી નિર્ણય લેવા અને ફંડ જારી કરવાનો સમય મળી જાય છે.

 

