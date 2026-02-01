Prev
Union Budget 2026: બજેટમાં સૌથી મોટી જાહેરાત, સુગર અને કેન્સરની દવા થશે સસ્તી, ફાર્મા સેક્ટરમાં 10 હજાર કરોડનું રોકાણ

Health Budget 2026: નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે હેલ્થ કેરમાં ઘણી મહત્વની જાહેરાત કરી છે. સુગર અને કેન્સરની દવાઓ સસ્તી થશે. હેલ્થ કેર સેક્ટરમાં 10 હજાર કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:09 PM IST

Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરી રહ્યાં છે. બજેટ રજૂ કરતા નાણામંત્રીએ ઘરેલું નિર્માણ, હેલ્થકેર સેક્ટર, ઉર્જા સુરક્ષા અને ગરીબી નાબુદથી લઈને રોજગારની વાતો પર ભાર આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્ર સરકારના 12 વર્ષના શાસનમાં દેશની આર્થિક સ્થિતિમાં સ્થિરતા, નાણાકીય અનુશાસન, સતત ગ્રોથ અને ઓછી મોંઘવારી જોવા મળી છે. 

દવાઓની કિંમતમાં થશે ઘટાડો
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરતા હેલ્થકેર સેક્ટરને લઈને ઘણી મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે સુગર અને કેન્સરની દવાઓ સસ્તી થશે. સાથે ફાર્મા સેક્ટરમાં 10 હજાર કરોડનું રોકાણ થશે. દવા બનાવવા માટે દસ હજાર કરોડનું રોકાણ થશે. આ બજેટમાં દવા બનાવવા માટે બાયો ફાર્મા શક્તિની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

બજેટમાં બાયોફાર્મા શક્તિની જાહેરાત
બજેટ 2026મા બાયોફાર્મા શક્તિની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને વૈશ્વિક બાયોફાર્મા વિનિર્માણ કેન્દ્રના રૂપમાં વિકસિત કરવાનો છે. બાયોફાર્મા શક્તિના આગામી પાંચ વર્ષ માટે 10 હજાર કરોડના ખર્ચ સાથે શરૂઆત થશે.

આ વસ્તુ પર વિશેષ ધ્યાન
ત્રણ નવી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવશે. વૃદ્ધો માટે મેડિકલ કેરની સુવિધા વધશે. 5 નવા રીઝનલ મેડિકલ સેન્ટર બનશે. આ બજેટમાં પશુઓના ડોક્ટર બનાવવા પર ભાર આપવામાં આવ્યો છે.

નાણામંત્રીએ આ સાથે કહ્યું કે અમે છેલ્લા 12 વર્ષથી આર્થિક વિકાસની દિશામાં કામ કરી રહ્યાં છીએ. તેમણે કહ્યું કે દેશ આર્થિક મોર્ચા પર મજબૂતી સાથે આગળ વધી રહ્યો છે અને આ દરમિયાન અમારી સરકારે ગરીબી નાબૂદી માટે કામ કર્યું છે. નાણામંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર સતત રોકાણ વધવાના પ્રયાસમાં લાગેલી છે. 
 

