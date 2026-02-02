Prev
Budget 2026: વર્ષ 2026મા નહીં આવે 8th Pay કમીશન? બજેટમાં મળ્યો સંકેત

8th pay commission: બજેટ 2026મા આઠમાં પગાર પંચને લઈને કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત જોવા મળ્યો નથી. તેવામાં શું આઠમું પગાર પંચ આ વર્ષે લાગૂ થશે? આવો વિગતવાર જાણીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:39 PM IST

Budget 2026: વર્ષ 2026મા નહીં આવે 8th Pay કમીશન? બજેટમાં મળ્યો સંકેત

બજેટ 2026થી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચને લઈને ઘણી આશાઓ હતી. પરંતુ નાણામંત્રીએ સીધી કોઈ જાહેરાત કરી નથી. રિપોર્ટ છે કે આ વર્ષે તેને લાગૂ કરવામાં આવશે, પરંતુ બજેટ 2026મા ખર્ચને લઈને એવો ડેટા સામે આવ્યો છે, જેનાથી તે અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વર્ષે આઠમું પગાર પંચ લટકી જશે?

હકીકતમાં સરકારે બજેટમાં આગામી ખર્ચની માહિતી આપી, જેમાં સરકાર તરફથી સ્થાપના ખર્ચ એટલે કે સ્ટેબલિસ્ટમેન્ટ ખર્ચનો પણ ડેટા જારી કરવામાં આવ્યો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2026-2027 માટે 824114 કરોડ રૂપિયા છે અને તે પાછલા વર્ષ 782701ના મુકાબલે 4413 કરોડ રૂપિયા વધુ છે. ખર્ચમાં વધારાની આ રકમ પે કમીશનમાં થનાર ખર્ટ પ્રમાણે સામાન્ય છે. કારણ કે સરકારના આટલા પૈસા તો નવી નિમણૂંક અને ડીએ આપવામાં ખર્ચ થઈ શકે છે. સાથે સરકારે આઠમાં પગાર પંચ માટે અલગથી બજેટ બનાવ્યું નથી. તેવામાં તે અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષમાં આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવાનું મુશ્કેલ થઈ શકે છે.

Expenditure Of Government Of India

Expenditure Of Government Of India

સરકારી કર્મચારીઓની પ્રતીક્ષા વધી
વર્ષ 2026ની શરૂઆતની સાથે આશરે 1.19 કરોડ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આઠમાં પગાર પંચથી પગાર વધવાની આશા છે. બધા જાણવા ઈચ્છે છે કે વધેલો પગાર ક્યારે આવશે. મોંઘવારી વધવાને કારણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં સુધારની માગ પણ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હકીકત છે કે પગાર વધવામાં હજુ સમય લાગી શકે છે.

ક્યારે થઈ હતી જાહેરાત
સરકારે 15 જાન્યુઆરી 2025ના આઠમાં પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ પ્રક્રિયા ધીમી રહી. આશરે 10 મહિના બાદ 28 ઓક્ટોબર 2025ના તેનું સત્તાવાર ગેઝેટ નોટિફિકેશન જાહેર થયું. આ નોટિફિકેશનમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે પંચને પોતાનો રિપોર્ટ આપવામાં 18 મહિનાનો સમય લાગશે.

જો ઓક્ટોબર 2025થી 18 મહિના ગણવામાં આવે તો પંચનો રિપોર્ટ જુલાઈ 2027 સુધી આવવાની સંભાવના રહે છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સરકાર તેને લાગૂ કરવામાં સમય લેશે. તેથી પગાર વધારાનો વાસ્તવિક લાભ 2027ના મધ્ય કે 2028ની શરૂઆતથી મળવાની આશા રાખી શકાય છે. બજેટમાં પણ સરકારે આવો સંકેત આપ્યો છે. કારણ કે જો આ વખતે બજેટમાં ખર્ચ વધારવામાં આવ્યો નથી તો બની શકે કે આઠમા પગાર પંચ માટે બજેટ 2027મા કોઈ જાહેરાત થાય.

