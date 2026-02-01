Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Budget 2026: ગર્લ્સ હોસ્ટેલથી લઈને ‘SHE Marts’ સુધી... મહિલાઓ માટે નાણામંત્રીના પિટારામાંથી શું નીકળ્યું?

Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ 2026-27માં મહિલાઓ માટે ઘણી મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે. આ બજેટમાં લખપતિ દીદી યોજનાનો વિસ્તાર SHE Marts સાથે જોડીને કરવામાં આવ્યો છે, STEM જિલ્લાઓમાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલનું નિર્માણ અને મહિલાઓ માટે ઇનોવેટિવ ફાઇનાન્સિંગ ટૂલ્સ જેમ કે She-Mark બેજનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 01, 2026, 04:40 PM IST

Trending Photos

Budget 2026: ગર્લ્સ હોસ્ટેલથી લઈને ‘SHE Marts’ સુધી... મહિલાઓ માટે નાણામંત્રીના પિટારામાંથી શું નીકળ્યું?

Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ વર્ષે બજેટમાં મહિલાઓ માટે કેટલીક ખાસ ભેટ આપી છે. બજેટ 2026-27માં લખપતિ દીદી યોજનાનો વિસ્તાર SHE Marts સાથે જોડીને કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ STEM જિલ્લામાં અભ્યાસ માટે ગર્લ્સ હોસ્ટેલની ભેટ મળી છે. ચાલો સમજીએ કે, આ વખતે બજેટમાં મહિલાઓ માટે શું ખાસ છે.

STEM વિસ્તારમાં 'ગર્લ્સ હોસ્ટેલ' શું છે અને કોને મળશે ફાયદો?
બજેટમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતી યુવતીઓ માટે ગર્લ્સ હોસ્ટેલની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ હોસ્ટેલ દરેક જિલ્લામાં એક બનાવવામાં આવશે, ખાસ કરીને જ્યાં STEM (સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે. Viability Gap Funding (VGF) અથવા કેપિટલ સપોર્ટથી આ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે, જેથી યુવતીઓને લાંબા અભ્યાસ અને પ્રયોગશાળાના કલાકો દરમિયાન રહેવા માટે સલામત સ્થળ પૂરું પાડી શકાય. આ યોજના લાગુ થયા બાદ ગ્રામીણ વિસ્તારો અથવા નાના શહેરોમાં રહેતા માતાપિતા માટે તેમની દીકરીઓને અભ્યાસ માટે વિદેશ મોકલવાનું સરળ બનાવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે SHE Marts, બજેટ પછી જેના પર થઈ રહી છે ચર્ચા?
નોંધનીય છે કે, હાલમાં દેશના દૂરદરાજના વિસ્તારોની મહિલાઓ 'સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ' (SHG) સાથે જોડાઈને તેમના ઉત્પાદનોને માર્કેટ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. સરકારે આ બજેટમાં જાહેરાત કરી છે કે, આ મહિલાઓને તેમના માલ વેચવા માટે એક અલગ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવશે. આ માટે સરકાર  'SHE Marts' (Self-Help Entrepreneur Marts) ખોલવા જઈ રહી છે. આ ક્લસ્ટર-સ્તરના ફેડરેશનમાં કમ્યુનિટી-ઓન્ડ રિટેલ આઉટલેટ્સ હશે. એક રીતે આને લખપતિ દીદી યોજનાનું જ એક વિસ્તરણ માનવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં મહિલાઓને ક્રેડિટ-આધારિત આજીવિકાથી એન્ટરપ્રાઇઝ માલિકો સુધી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

મહિલાઓ માટે ઇનોવેટિવ ફાઇનાન્સિંગ અને 'She-Mark'
સરકારે લખપતિ દીદી યોજના હેઠળ મહિલાઓને વધુ સપોર્ટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. બજેટમાં SHE Marts દ્વારા અનહેન્સ્ડ અને ઇનોવેટિવ ફાઇનાન્સિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જાહેરાત કરાઈ છે, જેથી મહિલાઓને એન્ટરપ્રાઇઝ માલિક બની શકે. સાથે જ 'She-Mark' બેજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જે મહિલાઓને ફાઇનાન્સિંગ અને ગ્રોથ-ઓરિએન્ટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું એક્સેસ ટૂલ બનશે. SHG સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓને ક્રેડિટ-લિંક્ડ ઉત્પાદનો અને નવા નાણાકીય સાધનોની એક્સેસ મળશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
budget 2026Nirmala SitharamanSHE Marts Schemeનિર્મલા સીતારમણબજેટ 2026

Trending news