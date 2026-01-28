લગ્ન બાદ 'પૈસાની ચિંતા' થશે દૂર! કપલ્સ માટે 50-30-20 નો 'હેપ્પી મેરેજ' બજેટ પ્લાન છે સુપરહિટ
લગ્નની શરૂઆતમાં જો બજેટ બગડી જાય તો આગળ જતાં સંબંધોમાં વિવાદ થઈ શકે છે. 50-30-20 નિયમ એક એવો સ્માર્ટ ફોર્મ્યુલા છે, જે લગ્ન માટે ફંડ બનાવવાથી લઈને લગ્ન બાદના જીવનમાં શાંતિ આપી શકે છે.
ભારતમાં લગ્ન માત્ર એક સંબંધ જ નહીં, પરંતુ એક મોટો નાણાકીય પ્રોજેક્ટ પણ હોય છે. ડેકોરેશનથી લઈને કપડા, ઘરેણા, સ્થળ અને મહેમાનો સુધી દરેક વસ્તુ પર ખર્ચ થાય છે. ઘણીવાર તો લગ્ન શાનદાર થઈ જાય છે, પરંતુ ત્યારબાદ પૈસાને લઈને તણાવ શરૂ થાય છે. જો તમે ઈચ્છો છો તો લગ્ન બાદ સંબંધમાં મિઠાસ બની રહે અને પૈસાને લઈને વધુ ખર્ચ કરી દીધો, જેવી વાત ન થાય તો 50-30-20 નિયમ તમારા માટે કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી.
શું છે 50-30-20 નિયમ?
50-30-20 નિયમ એક સરળ બજેટ ફોર્મ્યુલા છે, જે તમારી કમાણીને ત્રણ ભાગમાં વિભાજીત કરે છે. તેનો મતલબ ખર્ચ પર કંટ્રોલ નહીં, પરંતુ સ્માર્ટ પ્લાનિંગ દ્વારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે.
સરળ ભાષામાં સમજો
50% - જરૂરી ખર્ચ
30% - લાઇફસ્ટાઇલ અને શોખ
20% - બચત અને રોકાણ
આ સંતુલન લગ્ન પહેલા ફંડ અને લગ્ન બાદ શાંતિ બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
50%: જરૂરી ખર્ચ – પાયો મજબૂત રાખો
કોઈપણ લગ્ન જીવનનો પાયો દરરોજના ખર્ચ પર ટકેલો હોય છે. આ ભાગમાં તે ખર્ચ આવે છે, જેને ટાળી ન શકાય જેમ કે ભાડું કે હોમ લોનનો હપ્તો, રાશન, લાઇટ-પાણીનું બીલ, બાળકોનો અભ્યાસ અને ટ્રાન્સપોર્ટ. લગ્નની તૈયારી દરમિયાન ભૂલ તે થાય છે કે લોકો જરૂરિયાત અને લક્ઝરીને ખોટી રીતે મિક્સ કરે છે. જો પહેલાથી નક્કી આવકના 50 ટકા અહીં જશે, તો ખોટા ખર્ચ કંટ્રોલમાં રહે છે.
30%: લાઇફસ્ટાઇલ ખર્ચઃ ખુશીઓ પણ જરૂરી છે
લગ્નનો મતલબ માત્ર જવાબદારી નહિ, ખુશીઓ પણ છે. આ 30 ટકામાં બહારનું ભોજન, ફિલ્મ, હરવા-ફરવાનું, ગેઝેટ્સ, બ્રાન્ડેડ શોપિંગ અને નાના-નાના શોખ આવે છે.
20%: રોકાણ હેપ્પી મેરેજ ફંડની અસલી તાકાત
50-30-20 નિયમનો સૌથી પાવરફુલ હિસ્સો આ છે. આ 20 ટકા રકમ ખર્ચ, ભવિષ્યની સુરક્ષા અને ઈમરજન્સી માટે કામ આવે છે. જલ્દી શરૂઆત કરવાનો મોટો ફાયદો છે કે સમયની સાથે મોટું ફંડ બની જાય છે. સૌથી જરૂરી છે કે દર મહિને રોકાણ કરવું જોઈએ.
લગ્નના ફંડ માટે કયુ રોકાણ બેસ્ટ?
આ સંપૂર્ણ રીતે તમારા લગ્નની ટાઇમલાઇન પર નિર્ભર કરે છે.
ડાઇવર્સિફિકેશન જરૂરી છે, જેથી જોખમ ઓછું રહે અને રિટર્ન સારૂ મળે.
ઓટો-સેવિંગ
જો તમારા ખાતામાં પૈસા પડ્યા રહેશે તો ખર્ચ થઈ જશે. તેથી SIP, RD કે ઓટો-ડેબિટ જેવી સુવિધાઓથી બચતને ઓટોમેટ કરી દેવી સમજદારી છે. તેનાથી અનુશાસન પણ આવે છે અને આ મહિને બચત ન થઈ જેવા બહાના રહેતા નથી.
લગ્ન બાદ કેમ કામ આવે છે આ નિયમ?
50-30-20 નિયમ માત્ર લગ્ન સુધી સીમિત નથી. લગ્ન બાદ ઘર, બાળકો, ટ્રાવેલ અને નિવૃત્તિ જેવા મોટા લક્ષ્યોમાં પણ આ ફોર્મ્યુલા કપલને એકબીજાની નજીક રાખે છે, કારણ કે ફાઇનાન્સ ક્લિયર રહે છે. પૈસાનું પ્લાનિંગ પહેલાથી નક્કી હોય તો સંબંધોમાં શંકા અને તણાવની જગ્યાે ભરોસો અને ભાગીદારી આવે છે.
હંમેશા પૂછાતા સવાલ (FAQs)
1. શું 50-30-20 નિયમ દરેક કપલ માટે જરૂરી છે?
નહીં આ માત્ર એક ગાઇડલાઇન છે, જે તમારી આવક અને જરૂરિયાત પ્રમાણે બદલી શકે છે.
2. ઓછો પગાર હોય તો આ કઈ રીતે કામ કરશે?
ઓછી આવકમાં પણ બચત જરૂરી છે.
3. શું લગ્નનું બધુ ફંડ માત્ર SIP થી બની શકે છે?
હા, જો તમે જલ્દી શરૂ કરો અને લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરો.
