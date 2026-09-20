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આ રીતે બનાવો Retirement Income Plan, ઘડપણમાં ક્યારેય નહીં થાય પૈસાની તંગી!

નિવૃત્તિની તૈયારી માત્ર મોટું ફંડ જમા કરવા સુધી સીમિત ન હોવી જોઈએ. ઈમરજન્સી ફંડ અને નિયમિત કેશ ફ્લોને ધ્યાનમાં રાખી બનાવવામાં આવેલો પ્લાન નિવૃત્તિ બાદ આર્થિક જરૂરિયાતને મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:28 PM IST
આ રીતે બનાવો Retirement Income Plan, ઘડપણમાં ક્યારેય નહીં થાય પૈસાની તંગી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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