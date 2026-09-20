/આ રીતે બનાવો Retirement Income Plan, ઘડપણમાં ક્યારેય નહીં થાય પૈસાની તંગી!

નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત આવક બંધ થઈ શકે છે, પરંતુ ઘરનો ખર્ચ, દવાઓ, વીજળી-પાણીનું બિલ અને બીજી જરૂરિયાત યથાવત રહે છે. તેવામાં નિવૃત્તિ માટે મોટું ફંડ ભેગું કરવું પૂરતું નથી, પરંતુ તે ફંડથી દર મહિને નિયમિત આવક કઈ રીતે મળશે, તેનો પ્લાન બનાવવો પણ જરૂરી છે. સાચી રણનીતિ અપનાવી નિવૃત્તિ બાદ પૈસાની મુશ્કેલીથી બચવાની તૈયારી કરી શકાય છે.
આવકનો હિસાબ કરો
નિવૃત્તિ આવક પ્લાન બનાવવા માટે પ્રથમ પગલું ખર્ચનો હિસાબ કરવાનું છે. દર મહિને ઘર ચલાવવામાં કેટલો ખર્ચ થાય છે, તેનો રેકોર્ડ બનાવો. ત્યારબાદ મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખતા અનુમાન લગાવો કે નિવૃત્તિ સમયે આ પ્રકારના ખર્ચ માટે કેટલી રકમની જરૂર હશે. તેમાં મેડિકલ અને અચાનક આવતા ખર્ચ માટે અલગ રકમ રાખવી પણ જરૂરી છે.
નિયમિત રોકાણ કરો
નિવૃત્તિ માટે જેટલું જલ્દી રોકાણ શરૂ કરવામાં આવે, એટલો વધુ સમય પૈસા વધારવા માટે મળી શકે છે. નોકરી દરમિયાન દર મહિને તમારી આવકનો એક હિસ્સો નિવૃત્તિ ફંડ માટે અલગ રાખી શકાય છે. લક્ષ્ય અને જોખમ ક્ષમતા અનુસાર EPF, PPF, NPS, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIP અને અન્ય રોકાણ વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકાય છે. રોકાણને માત્ર એક વિકલ્પમાં રાખવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ સાધનોમાં વિભાજીત કરવાથી જોખમને મેનેજ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
સુરક્ષિત રોકાણ વધારો
નિવૃત્તિ નજીક આવવા પર બધા પૈસાને વધુ જોખમવાળા રોકાણમાં રાખવા યોગ્ય ન હોઈ શકે. ધીમે-ધીમે પોર્ટફોલિયોમાં અપેક્ષાકૃત સ્થિર અને ઓછા જોખમવાળા વિકલ્પોનો હિસ્સો વધારી શકાય છે. એફડી, પોસ્ટ ઓફિસની કેટલીક યોજનાઓ અને અન્ય સુરક્ષિત સાધન નિયમિત આવકની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
માસિક આવક માટે બનાવો પ્લાન
નિવૃત્તિ ફંડ તૈયાર થયા બાદ તેને એક સાથે ખર્ચ કરવાની એવી વ્યવસ્થા બનાવો જેમાં દર મહિને પૈસા મળતા રહે. ઉદાહરણ માટે વ્યાજ આપનારા રોકાણથી મળનારી આવકનો ઉપયોગ નિયમિત ખર્ચ માટે કરી શકાય છે. જરૂરિયાત અનુસાર અલગ-અલગ રોકાણ સાધનોની મેચ્યોરિટી અને વ્યાજ મળનારના સમયગાળાને પણ અલગ રાખી શકાય છે, જેથી આખા વર્ષનો કેશ ફ્લો બનેલો રહે.
ઈમરજન્સી અને મેડિકલ ફંડ અલગ રાખો
નિવૃત્તિ ફંડ સિવાય એક અલગ ઈમરજન્સી ફંડ રાખવું જરૂરી છે. અચાનક બીમારી, ઘર ખર્ચ કે કોઈ મોટા ખર્ચમાં આ ફંડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેનાથી નિયમિત નિવૃત્તિ આવકને અચાનક ઉપાડવાની જરૂર ઓછી પડશે.