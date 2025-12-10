Gold Rate Today: કાલે મોટા કડાકા બાદ આજે બંપર વધારો, ગણતરીના કલાકોમાં આટલા મોંઘા થયા સોના-ચાંદી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં ગઈ કાલે કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને આજે ચાંદીમાં તો એક જ ઝટકો જબરદસ્ત મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ અને વાયદા બજારમાં ભાવ આકાશે આંબી ગયા છે. જો તમે ખરીદવાનું પ્લાન કરતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો.
આજે બુધવારે 10 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. ચાંદીમાં જબરસ્ત વધારો નોંધાયો છે. રિટેલ બજાર અને વાયદા બજાર બંનેમાં સોના ચાંદી ઉછળ્યા છે. બુધવારે સિલ્વર ફ્યૂચર્સનો ભાવ 1.90 લાખ રૂપિયા ક્રોસ કરીને 190374 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોચ્યો. જ્યારે સોનાનો ભાવ 1.30 લાખ રૂપિયાની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીની કિંમત પહેલીવાર 60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર ગઈ. બુધવારે 1.3 ટકાની તેજી બાદ સિલ્વરનો ભાવ વૈશ્વિક માર્કેટમાં 61.4797 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચી ગયો. આ તેજી પાછળનું કારણ યુએસ ફેડ રિઝર્વ દ્વારા થનારો સંભાવિત રેટ કટ છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ બેઠક 9થી 10 ડિસેમ્બર વચ્ચે થઈ રહી છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 116 રૂપિયા વધીને 128090ના સ્તર પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 127974 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આજે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 7457 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 186350 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 178893 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાવાળા સોનામાં 0.15 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો અને 130300 પર ભાવ પહોંચ્યો જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદીમાં 1.95 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ 191737 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો.
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
